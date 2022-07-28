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Все в соборе: как реставрируют церкви в Рязанском кремле

Пойдут ли работы быстрее после визита министра культуры
Фото: Министерство культуры РФ
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Богоявленская церковь и Успенский собор Рязанского кремля отреставрируют до конца 2023 года, а сам кремль станет центром большого пешеходного маршрута. Об этом врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил министру культуры РФ Ольге Любимовой, когда она посетила столицу региона. Пока что на территории кремля пестрит сигнальная лента, а нуждающиеся в реставрации исторические объекты вдохновляют горожан на создание язвительных мемов. О подробностях визита — в материале «Известий».

Исторический мем

Место визита министр выбрала явно неслучайно: Рязанский кремль, история которого начинается с XI века, — один из самых красивых архитектурных ансамблей в стране. Но при этом его состояние уже много лет вызывает тревогу не только у специалистов, но и у местных жителей, которые любят гулять этим маршрутом. Достаточно сказать, что ограждение набережной реки Трубеж около кремля уже несколько лет остается постоянным поводом для ироничных отзывов туристов и едких мемов авторства горожан. Между тем это не просто забор, а старинная кованая ограда, которая требует полноценной реставрации, как и столбы, к которым она крепится. На ограде местами висят таблички «Опасная зона», натянута сигнальная лента, что в полной мере отражено на блогерских и журналистских снимках, которые легко найти в Сети.

Ольга Любимова тоже подошла к ограде и оценила примерные объемы работы, хотя и в самом кремле ее намечается очень много. Еще в 2018 году «Известия», освещая передачу храмов Рязанского кремля в ведение РПЦ, писали, что эти объекты были в аварийном состоянии. Рязанская епархия тогда обвиняла музей-заповедник, что он ими вообще не занимался и что реставрацию приходится проводить силами РПЦ, пусть и в рамках федеральной программы. Всё это не слишком соответствовало статусам «государственный музей-заповедник» (один из старейших в России, основан в 1884 году) и «особо ценный объект федерального значения».

Все в соборе1
Министерство культуры РФ
Фото: Министерство культуры РФ

— Невероятные впечатления от количества объектов и их масштаба — они достаточно сложные, на нескольких мы успели побывать. Во всем, что касается музея и кремля, нужен комплексный подход и максимальное взаимодействие, потому что эти объекты являются сердцем города и местом притяжения людей самых разных возрастов, — отметила Ольга Любимова.

Для министра Рязань — отчасти родина, потому что ее прапрапрадед Николай Болдарев был рязанским губернатором с 1866 по 1873 год. Поэтому Ольга Борисовна постаралась успеть посетить как можно больше объектов. Кроме самого кремля это комплекс зданий гимназии № 2 им. И.П. Павлова, реставрацию которых должны завершить в следующем году, а также новое здание для музейного центра (откроется в этом году) и ТЮЗ. Министра также ждали под Рязанью в Константинове, но туда успеть уже не получилось.

— Театр юного зрителя — площадка фантастическая, — отметила Любимова. — Реставрация — процесс, занимающий большее время, чем строительство или капитальный ремонт, поэтому очень хочется, чтобы у коллектива не опускались руки и была возможность гастролировать. Спектакли о жизни Сергея Есенина из Рязанской области — настоящее событие в регионе, и мы обязуемся в рамках «Больших гастролей» всячески поддержать труппу и в то же время проследить, чтобы объект был сдан в срок.

Все в соборе
Министерство культуры РФ
Фото: Министерство культуры РФ

Отполировать жемчужину

Впрочем, понятно, что центральной точкой визита был именно Рязанский кремль. Любимову сопровождали врио губернатора Павел Малков, министр культуры региона Виталий Попов, мэр Рязани Елена Сорокина, директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Ольга Кречетова и руководитель церковного историко-археологического музея Рязанской епархии монахиня Мелетия (Татьяна Панкова). Малков рассказал главе Минкультуры о создании в областном центре большого пешеходного маршрута, который будет включать ключевые объекты истории и культуры.

— Рязанский кремль станет центральной точкой в пешеходном маршруте, — сказал врио губернатора. — Это жемчужина региона. Мы будем использовать все возможности для того, чтобы сохранить уникальную историческую территорию и развивать ее.

Важнейшие объекты в Кремле — здания Богоявленской церкви и Успенского собора. Их реставрация идет не первый год. Успенский собор построен в XVI веке, в нем находится самый высокий в России иконостас (его отреставрировали в 1995 году), а сам собор — символ Рязани. Собор и его колокольня построены таким образом, что их видно из любой точки города и примерно за 20 км от Рязани. Раньше эти здания служили естественным визуальным ориентиром при навигации на Оке.

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Министерство культуры РФ
Фото: Министерство культуры РФ

Богоявленская церковь построена в XVII веке, она относилась к Спасскому мужскому монастырю, находящемуся на этом месте (предположительно основан при великом князе Олеге Ивановиче в XIV веке). Здание располагается вплотную к монастырской стене, рядом со Святыми воротами. Его построили на месте более древней белокаменной церкви XVI века, разрушенной пожаром 1647 года.

Ремонтно-реставрационные работы на обоих объектах планируют завершить к декабрю 2023 года. До конца 2024-го в Рязанской области рассчитывают закончить работы по строительству и ремонту девяти сельских домов культуры, модернизации и оснащению 18 детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием, созданию более 16 модельных библиотек, двух виртуально-концертных залов, трех кинозалов.

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