Перезапустить сердце страны: как изменится облик Красной площади

Впервые за всю свою многовековую историю храм Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому пройдут через комплексную реставрацию. Она уже началась, и министр культуры РФ Ольга Любимова приехала на Красную площадь для осмотра объектов. Работы много — реставрация собора займет не менее четырех лет. Почему ее не делали раньше, из-за чего звонари на колокольне Покровского собора сегодня рискуют жизнями и что мастера 200 лет назад оставили в наследство современным коллегам — в репортаже «Известий».

Успеть к 4 ноября

Украшение Красной площади, знаковые туристические объекты — Покровский собор и памятник Минину и Пожарскому — находятся практически в аварийном состоянии. В соборе целые помещения требуют капитальной работы, нужно менять проводку, реставрировать стены и, разумеется, иконы. Колокольня находится в таком состоянии, что звонари, по словам директора Исторического музея Алексея Левыкина, каждый раз рискуют жизнями, отправляясь наверх.

Если бы скульптурную композицию с Мининым и Пожарским в срочном порядке не начали реставрировать, она совсем скоро могла бы разрушиться. Плинт скульптуры находится в аварийном состоянии. При этом начиная с 1830 года примерно раз в 20–25 лет реставрационные работы по памятнику всё же проводились, но это, как рассказал «Известиям» главный архитектор проекта Алексей Жданов, была скорее профилактика. Комплексной реставрации не было ни разу.

Сейчас памятник сняли с постамента, вычистили его «внутренности» и восстанавливают дефекты литья теми способами, которые когда-то использовали сами литейщики : после отливки они полтора года готовили скульптуру к экспозиции в 1818 году. Но не успели завершить работу, так как им сократили сроки установки памятника.

Перезапустить сердце страны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Сейчас наши ребята устраняют эти дефекты, — говорит Алексей Жданов. — Они выгребают остатки формовочной массы и остатки металлокаркаса. Этот каркас был необходим для создания восковой модели, по которой изготавливался сам памятник. Эти остатки не связаны между собой. Но при контакте с цветным металлом образуется гальванопара, и черный металл, расширяясь, может разорвать медную оболочку. В некоторых местах это и произошло.

Действительно, в памятнике местами зияют огромные дыры. Плюс есть еще формовочная масса: кирпич и алебастр на сусле и пиве, органических связующих. Проблема этого состава в том, что он очень активно впитывает влагу и тоже расширяется. Это приводит к «ранам» на поверхности медной оболочки, ее разрывает изнутри.

Этой формовочной массы внутри скульптуры оставалось примерно 20% — остальное мастера двести лет назад успели изъять.

Теперь памятник внутри будет практически полый. Как колокол. Правда, он не будет звенеть, если по нему ударить, — хотя бы потому, что в нем есть трещины. Подготовительные работы заняли более полугода: вокруг монумента установили павильон, два месяца работали археологи. В январе памятник сняли с постамента и установили на монтажный стол, теперь там несколько этажей лесов и легко можно подойти к головам Минина и Пожарского, а снизу даже залезть вовнутрь тела Минина.

Реставрация началась в прошлом ноябре и должна была закончиться к концу этого года, но Ольга Любимова настаивает на том, что уже 4 ноября, в День народного единства, памятник должен быть открыт.

Построить лестницу

Министр побывала в павильоне и осмотрела скульптуру, но перед этим она в сопровождении директора Исторического музея Алексея Левыкина и заведующей музеем «Покровский собор» Татьяны Сарачевой обошла собор Василия Блаженного, причем в лабиринте его помещений ей показали такие места, куда с обычной экскурсией попасть невозможно.

Логика руководителей музея такова: разовые реставрационные работы, которые регулярно проводятся в соборе, в сущности имеют мало смысла , потому что в результате вскрываются новые проблемы и нужно запускать новые процессы — в итоге всё растягивается до бесконечности . Необходима полноценная комплексная реставрация. На ее подготовку уйдет около года, а потом начнутся работы и займут порядка трех лет, говорит Ольга Любимова.

Перезапустить сердце страны Репродукция книжной гравюры с изображением Красной площади. Изображение можно найти в Историческом музее Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Зрительно самой большой частью реставрации будет восстановление (а по сути — постройка заново) лестницы с территории собора в сторону Васильевского спуска. Она свяжет собор с парком «Зарядье». Также отреставрируют и укрепят Подпорную стену. Но на деле одним из сложнейших объектов будет уже упомянутая колокольня. Планируются реставрация яруса звона, живописи, замена системы подвески колоколов.

Стоит сказать, что целью реставрации не заявлено приведение собора к полностью аутентичному виду. Так, сегодня там довольно много защищающих стекол. Некоторые из них служат естественными перегородками внутри помещения, другие установлены вместо окон на перилах открытых балконов и лестниц. Это нужно для сохранения температурного режима внутри помещения, ведь иконы висят открытые, и перепады температур для них были бы губительны. По той же причине не производится серьезный обогрев помещений — там должно быть прохладно. «К нам приходят туристы в босоножках, а работники музея сидят в валенках», — шутит заведующая Татьяна Сарачева.

Некоторые стеклянные перегородки будут вынесены на улицу, крыльцо превратится в своеобразную буферную зону. А вот слюду, которой были застеклены балконы до XIX века, Сарачева возвращать не собирается. Она объяснила «Известиям», что слюда пропускает мало света, производство таких окон сложно, но главное — стекла позволяют туристам рассмотреть балконы с улицы во всей их красоте.

Перезапустить сердце страны Вид на Кремль и парк Зарядье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

К визиту министра культуры музей подготовил сюрприз: в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, центральной в соборе, гостей ждал хор, который пропел тропарь и таким образом позволил оценить акустику узкого, но очень высокого (47 м) помещения, где стены раскрашены по традиции XVI века: имитируют кирпичную кладку. Звук не только впечатляет, но и разносится по коридорам собора, создавая совершенно мистическое переживание.

— Впечатление от визита в Покровский собор, я думаю, у всех примерно одинаковое: это детский восторг, и кто раз сюда попал, уже никогда об этом не забывает, — сказала Ольга Любимова. — Это абсолютный символ нашей страны. Сейчас этот уникальный памятник требует очень серьезной работы, в том числе археологической.