Отменное качество: авиакомпания iFly может прекратить полеты в Египет

Один из крупнейших перевозчиков в Египет iFly может полностью прекратить полеты в эту страну . С отменой рейсов столкнулось уже 2 тыс. туристов, а до 15 января их количество может вырасти до 60 тыс., подсчитали «Известия». С 15 декабря Иордания перекрыла авиакомпании воздушный коридор на египетские курорты, единственный вариант сохранить рейсы — открыть небо Сирии, на что и рассчитывала iFly. Но Росавиация назвала воздушное пространство этой страны потенциально опасным для полетов, так же считают и в военном ведомстве. Но агентство все же прорабатывает вопрос использования сирийского неба авиакомпаниями РФ. В туротрасли такое развитие событий считают маловероятным — пассажиров придется пересаживать на самолеты других перевозчиков, а у них может не оказаться свободных кресел.

Перекрыли воздух

Российская чартерная авиакомпания iFly — один из крупнейших перевозчиков в Египет — может полностью прекратить полеты в эту страну в преддверии Нового года . 15 декабря она уже не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно — не улетели 2 тыс. российских туристов Tez Tour и Fun&Sun (бывшая Tui) . iFly совершает полеты в страну в интересах этих туроператоров. Рейсы поначалу переносили несколько раз на 14-20 часов, под конец дня их снова перенесли — на 16 декабря, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

В Египет iFly летала через Азербайджан, Иран, Ирак и Иорданию на 300-местных самолетах Airbus A330, одновременно зарегистрированных в ирландском и российском реестрах. Но 10 декабря власти Иордании не согласовали перевозчику пролеты в своем небе начиная с 15 декабря .

Как уточнили «Известиям» в авиакомпании, Иордания перестала принимать авиастраховку, выпущенную российской компанией, покрывающий все риски, в том числе риски гражданской ответственности перед третьими лицами . От перевозчика потребовали предоставить аналогичную авиастраховку, но выпущенную в Лондоне, и запретили без нее летать над страной, сообщили в iFly. Запрошенный Иорданией страховой сертификат сейчас невозможно сделать из-за введенных в отношении российских авиакомпаний санкций, добавили в российском перевозчике.

По словам источника «Известий» в iFly, Иордания также перестала пускать самолеты отечественных авиакомпаний с двойной регистрацией, как это ранее сделали другие страны, через которые можно летать в Египет — Турция, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен .

В аналогичной ситуации чуть раньше оказалась и еще одна российская авиакомпания — Nordwind, которая с закрытием неба Иордании отменила все египетские рейсы, выполняемые в интересах Pegas Touristik. Туроператор пересадил клиентов на рейсы турецкого перевозчика Southwind с пересадкой в Анталье.

У других авиакомпаний РФ — «Аэрофлота», Azur Air, «России» и Red Wings — проблем с двойной регистрацией нет, поэтому для полетов в Египет они используют воздушное пространство Турции.

Выход в коридор

В отличие от Nordwind авиакомпания iFly не стала отказываться от полетов в Египет . Она обратилась в Росавиацию с просьбой открыть 240-километровый коридор в воздушном пространстве Сирии , так как это единственный вариант сохранить египетские рейсы, рассказал «Известиям» источник в перевозчике. Позднее в агентстве подтвердили, что iFly планировала выполнять рейсы в Египет через Сирию.

Сирийское небо было закрыто для российских авиакомпаний в 2013 году решением Росавиации после того, как самолет Nordwind со 160 пассажирами на борту подвергся обстрелу над страной. Тогда по судну были выпущены две ракеты класса «земля-воздух», которые разорвались в небе близко от лайнера, пассажиры и сам самолет не пострадали.

Росавиация обратилась с запросом о возможности снятия ограничений в МИД и Минобороны, которые «не возражают» , сказал источник «Известий», знакомый с ситуацией. При этом у военного ведомства нет полномочий выдавать разрешения на пролет гражданским самолетам — это в компетенции авиавластей, заметил собеседник.

Росавиация считает воздушное пространство Сирии регионом, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов , следует из официального сообщения агентства, выпущенного после длительных задержек рейсов iFly в/из Египта.

Несмотря на это, для гражданских самолетов Сирия все же открыта — через ее воздушное пространство выполняются пассажирские регулярные рейсы сразу нескольких азиатских авиаперевозчиков . Кроме того, между Сирией и Россией прямые еженедельные рейсы выполняет сирийский перевозчик Cham Wings. Но регуляторы других стран, например, США и Европы, запрещают своим авиакомпаниям полеты над над этой страной.

По словам источника «Известий» в военном ведомстве, ситуация в воздушном пространстве Сирии остается сложной и опасной. В частности, ВВС Израиля постоянно наносят ракетные удары. В свою очередь сирийская противовоздушная оборона поражает воздушные цели. В такой ситуации гарантировать безопасный пролет пассажирского самолета практически невозможно, заметил он.

Авиакомпания iFly 15 декабря до последнего не отменяла рейсы, надеясь получить разрешение Росавиации на пролеты через Сирию. Агентство попросило перевозчика пересадить пассажиров на самолеты других авиакомпаний, но в расписании рейсы перенесли на 16 декабря.

В Росавиации указали, что проводят процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии самолетами российских компаний.

Мало места

Открытие воздушного коридора через Сирию для пролета в Египет маловероятно , считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, i Fly не был лидером по перевозке на египетском направлении, но занимал немалую долю, отправляя в страну около 1 тыс. туристов ежедневно (столько же возвращал обратно в Россию).

При этом путешественников никто не бросит — их пересадят на самолеты других авиакомпаний , отметил Дмитрий Горин, добавив, что отдыха никто не лишится. В сложившейся ситуации Tez Tour и Fun&Sun могут отказаться от услуг iFly и подписать контакт на перевозку туристов в Египет с другими авиакомпаниями , предположил эксперт.

— Например, могут быть задействованы самолеты группы компаний «Аэрофлот». У них есть широкофюзеляжные Boeing 777 с российской регистрацией. Это может быть также Azur Air — партнер Anex Tour. На Boeing 777 потребовалось бы три-четыре рейса, чтобы вывезти 1 тыс. человек , — сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Но эти варианты маловероятны, так как самолеты перечисленных авиакомпаний уже задействованы в полетной программе туроператоров за границу. Без указания властей туроператоры не согласятся отдать свои блоки мест в этих самолетах конкуренту, добавил он.

Найти свободные самолеты для вывоза туристов сейчас будет непросто, согласен Дмитрий Горин. По его словам, все рейсы в Египет из России летают почти со стопроцентной загрузкой.

Как считает Артур Мурадян, iFly мог бы договориться с каким-либо из египетских перевозчиков при полетах из Каира в Москву делать дополнительную остановку на курортах для загрузки застрявших туристов . Или же решить вопрос о вывозе людей с казахстанской авиакомпанией Scat Airlines, предложил он.

— Последний вариант финансово наиболее легкий. К тому же такая схема уже работала весной 2022 года. После начала СВО этой авиакомпании дали право выполнять рейсы из Египта в РФ. Но сейчас ей потребуется выполнить чуть больше рейсов — пять или шесть — чтобы забрать всех туристов, так как перевозчик летает на менее вместительных Boeing 737, — заключил эксперт.

По мнению Артура Мурадяна, если у iFly так и не получится организовать полеты в Египет, перенаправить Airbus A330 с двойной регистрацией на другие международные направления быстро не удастся. Для Tez Tour эта ситуация тогда будет очень тревожной — у оператора нет других международных направлений на собственной полетной программе, заключил эксперт.