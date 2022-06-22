Арабская «дочь»: российская авиакомпания хочет создать СП с Etihad

Российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo обсуждает передачу своих Boeing 747 в лизинг Etihad Airways, рассказали «Известиям» два источника — в российской авиагруппе и на рынке. Эти самолеты попали под санкции США и не могут летать за границу. Авиакомпании планируют зарегистрировать совместное предприятие в ОАЭ и продолжить эксплуатацию лайнеров. Обсуждение сделки затормозилось после введения санкций Британии против владельца авиагруппы «Волга-Днепр» (в нее входит и AirBridgeCargo) Алексея Исайкина. Арабские партнеры опасаются попадание под вторичные санкции. Но если США сочтут эту сделку критичной для сохранения максимального эффекта санкций, механизмы давления на арабов будут найдены, считают эксперты.

В надежные руки

Российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в грузовую авиагруппу «Волга-Днепр») ведет переговоры о передаче своих самолетов Boeing 747 в финансовый лизинг национальному перевозчику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways. Об этом сообщило издание The Loadstar. Информацию подтвердили два источника «Известий» — в авиагруппе «Волга-Днепр» и в другой российской авиакомпании.

По данным источников, авиакомпании также планируют зарегистрировать совместное предприятие в Абу-Даби.

— Есть вопросы с выводом, вылетом самолетов из Москвы (часть лайнеров находятся под санкциями США, они не могут выполнять международные рейсы — «Известия»), а также с персоналом и техобслуживанием для них. Летного состава под Boeing 747 у Etihad нет, — сообщил один из собеседников «Известий».

Etihad сегодня эксплуатирует пять грузовых самолетов Boeing 777.

По данным портала planespotter.com, в парке AirBridgeCargo на данный момент находится 16 самолетов Boeing 747. Еще один в марте был возвращен лизингодателю. Из оставшихся восемь или десять взяты в лизинг у иностранных фирм.

Сделка будет обсуждаться на предстоящем заседании совета директоров Etihad в Абу-Даби, сообщил источник «Известий».

Представитель AirBridgeCargo отказался от комментариев. Редакция направила запрос в Etihad Airways.

Под персональными санкциями

В середине марта Минторг США составил санкционный список самолетов Boeing в эксплуатации у российских авиакомпаний, запретив заправлять, обслуживать и ремонтировать лайнеры без получения специального разрешения от властей этой страны. В список Минторга США попали и 12 Boeing 747 AirBridgeCargo. 30 марта список скорректировали, сократив до 11 бортов. А по состоянию на 20 мая в нем остается шесть самолетов AirBridgeCargo.

Из 16 имеющихся у авиакомпании Boeing 747, 14 с начала марта находятся на стоянке в Шереметьево, один с 12 марта стоит в Домодедово, еще один с 11 февраля — в международном аэропорту Шарджа (ОАЭ), по данным портала Flightradar.

В марте на фоне санкций полеты приостановила и другая авиакомпания группы «Волга-Днепр» — «Атран». В ее парке числится девять Boeing 737.

В апреле «Волга-Днепр» и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому авиакомпания по заказу Москвы выполняет грузовые рейсы — для перевозки лекарств, медизделий, оборудования и т.п. Рейсы выполняются между Москвой, другими российскими городами а также Китаем, Индией, Турцией и ОАЭ. В ответ на это в середине июня Великобритания ввела персональные санкции против бенефициара группы и председателя совета директоров «Волга-Днепр» Алексея Исайкина.

— Теперь из-за включения Исайкина в британский санкционный список судьба сделки с Etihad не ясна. Арабские партнеры хотят гарантировать себе, что не попадут под вторичные санкции, если будут работать с AirBridgeCargo. Но все понимают, что самолеты последней без полетов и регулярного обслуживания через два-три месяца превратятся в консервы, — говорит источник «Известий» в российской авиакомпании.

Главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что такая сделка была бы полезна всем — и «Волга-Днепр» для продолжения бизнеса, и лессорам, владеющими самолетами.

— Весь вопрос — в договоренности с лизингодателями. Если они решат, что смогут пойти на эту сделку, несмотря на риск санкций, и заключить трехстороннее соглашение, то почему бы и нет, — подчеркнул эксперт.

Кроме этого, о вывозе самолетов из России, чтобы перебазировать в Абу-Даби, придется договариваться и с российскими властями. Ведь в ответ на западные санкции, Владимир Путин в марте выпустил указ, запрещающий вывоз самолетов из России по требованию лизингодателей.

— Но, я думаю, если авиакомпания предложит понятный план развития бизнеса, то в России им никто препятствий чинить не будет. Стоящие на земле самолеты не нужны никому, — отметил Федор Борисов.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что у арабских партнеров по потенциальной сделке очень много рисков попасть под вторичные санкции США.

— Механизм санкций запущен целенаправленно, для того чтобы блокировать подобные попытки любого сотрудничества со страной, против которой введены первичные санкции западных стран. Если США отследят эту сделку и сочтут ее критичной для сохранения максимального эффекта введенных санкций, механизмы давления на арабов будут найдены, — уверен эксперт.

Кроме того, Boeing и их количество в парке AirBridgeCargo играют значительную роль для российской экономики, что также может служить основанием для введения вторичных санкций, рассуждает Павел Иккерт. Базирование и обслуживанием самолетов в аэропотах ОАЭ — еще один возможный повод для новых санкций, заключил он.