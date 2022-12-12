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Оценочное обсуждение: иностранным авиакомпаниям хотят ужесточить допуск в РФ

Каким образом Ространснадзор предлагает выстроить систему проверки безопасности зарубежных перевозчиков
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Ространснадзор предложил Минтрансу ужесточить правила допуска зарубежных авиакомпаний в Россию. В службе по надзору в сфере транспорта считают необходимым по аналогии с другими странами ввести в РФ программу оценки безопасности перевозчиков и допускать их к полетам только после ее прохождения. Инициативу ее авторы объяснили защитой интересов отечественных авиакомпаний, усилением надзора за иностранцами и снижением числа инцидентов. При этом ряд отраслевых экспертов идею поддержал, а вот другие предупредили, что ее реализация может усилить дефицит международных рейсов.

Воздушный барьер

Письмо с инициативой ужесточить правила допуска иностранных авиакомпаний к полетам в РФ руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин в начале декабря направил замминистра транспорта Игорю Чалику, который в ведомстве курирует авиацию. Документ есть в распоряжении «Известий», его подлинность подтвердил источник редакции в службе по надзору в сфере транспорта.

В Ространснадзоре считают необходимым ввести в РФ программу оценки безопасности полетов зарубежных авиаперевозчиков по аналогии с другими странами. Прежде чем получить допуск к рейсам в РФ, они должны пройти аудит и получить одобрение, подтверждающее их соответствие требованиям. Без него выполнять рейсы в РФ и пролеты через российское воздушное пространство иностранным авиакомпаниям нужно запретить, следует из документа. Сейчас они работают в РФ лишь на основании межправительственных договоров о воздушном сообщении и поданных планов полетов.

Оценочное обсуждение_3
Пилот в кабине самолета
Фото: РИА Новости/Александар Джорович
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Служба разработала и направила в Минтранс проекты федерального закона и постановления правительства с поправками в нормативно-правовые акты, в том числе в Воздушных кодекс, а также порядок выдачи иностранным эксплуатантам одобрений, их ограничения и аннулирования.

Цели поправок — контроль за деятельностью зарубежных перевозчиков, предупреждение и снижение числа авиационных инцидентов, следует из пояснительной записки (весь пакет документов имеется в распоряжении «Известий»). В Ространснадзоре порекомендовали «Известиям» обратиться с запросом в Минтранс, от министерства на момент публикации комментариев не поступило.

Симметричный надзор

Механизм оценки безопасности зарубежных перевозчиков действует сегодня в ЕС, Великобритании, США, Китае, Израиле, ОАЭ, Монголии и в других странах. Авиационные администрации этих стран устанавливают для авиакомпаний из России более жесткие правила допуска к выполнению международных рейсов, чем те, что действуют для иностранных перевозчиков при полетах в РФ, указали в Ространснадзоре.

Так, Европа ужесточила правила допуска зарубежных компаний к полетам на свою территорию еще около 10 лет назад. Еврокомиссия совместно с Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) разработала и ввела программу оценки перевозчиков из третьих стран (TCO) и сертификаты безопасности, без которых выполнять полеты в ЕС запрещено.

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Техник готовит самолет к вылету
Фото: TASS/URA.RU/Владимир Жабриков
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В ходе оценки EASA проверяет те же аспекты, что и национальные авиационные власти при выдаче компаниям сертификата эксплуатанта: его ключевые подразделения, отвечающие за организацию работы, поддержание летной годности самолетов, управление безопасностью полетов, функционирование системы управления качеством и наземное обслуживание, указал Ространснадзор.

По состоянию на ноябрь EASA выданы разрешения на полеты в ЕС 690 авиакомпаниям мира. Российских перевозчиков среди них нет: в апреле их сертификаты аннулировали, так как наши компании были включены в черный список по безопасности. В нем также числятся перевозчики из Афганистана, Анголы, Армении, Конго, Киргизии, Ливии, Непала, Пакистана, Судана, Зимбабве. В Еврокомиссии объяснили свое решение серьезными опасениями из-за перерегистрации иностранных самолетов в российский реестр. Росавиация тогда анонсировала ответные меры в отношении европейских авиакомпаний, но они так и не были приняты.

После взаимного открытия неба российские авиакомпании сразу не смогут возобновить полеты в Европу — им нужно будет снова пройти оценку безопасности и получить сертификаты, предупредили в Ространснадзоре.

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Самолет во время посадки
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

При этом европейским перевозчикам ничто не помешает сразу запустить рейсы в РФ, так как у нас отсутствует симметричный механизм подобной оценки.

Необходимость ее создания в РФ Виктор Басаргин объяснил защитой интересов отечественных авиакомпаний и созданием возможности введения Россией ответных санкций на запреты и ограничения со стороны иностранных государств по не связанным с безопасностью полетов мотивам.

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Выйти из черного списка нашим авиакомпаниям будет непросто, сказал «Известиям» аккредитованный аудитор международной программы оценки безопасности перевозчиков в деловой авиации Сергей Потапов. По его словам, это произойдет при условии проведения со стороны ЕС аудита сначала российских авиавластей, с тем чтобы убедиться, соблюдают ли они правила Международной организации гражданской авиации (ICAO) и требуют ли того же от российских авиакомпаний. Уже после этого будет проводиться оценка самих перевозчиков.

Новый порядок

Глава Ространснадзора предложил Минтрансу наделить службу полномочиями по проведению оценки безопасности иностранных авиакомпаний и выдачи им одобрений. Это не потребует дополнительного увеличения численности персонала и финансирования в рамках реализации аутсорсинговой концепции, пояснил Виктор Басаргин. Ространснадзор обладает опытом осуществления контрольных и профилактических мероприятий как российских, так и иностранных перевозчиков. Он инспектирует у них самолеты в аэропортах РФ в рамках постоянного рейда, сказано в пояснительной записке.

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Пилот в кабине самолета
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Согласно предложенному Ространснадзором порядку, иностранный перевозчик не менее чем за месяц до начала полетов с использованием воздушного пространства РФ должен обратиться за одобрением. Оно выдается сроком на два года на каждый самолет (в Европе сертификаты — бессрочные). Также компания должна предоставить РФ необходимую для проведения оценки ее безопасности информацию.

В ходе дистанционной, а при необходимости выездной инспекции выясняется, соблюдает ли она стандарты из приложений к Конвенции о международной гражданской авиации, имеет ли действующий сертификат. Проверка также включает оценку надзора, осуществляемого государством иностранного эксплуатанта, эффективность и корректность устранения нарушений. За проведение оценки предусмотрено взимание платы. Например, в ЕС если безопасность авиакомпании не вызывает вопросов у EASA, то она получает сертификат бесплатно. В противном случае нужно заплатить €10–19 тыс. за технические встречи и выездные инспекции перевозчика плюс транспортные расходы аудиторов, рассказал Сергей Потапов.

После получения одобрения работа зарубежной авиакомпании будет подлежать непрерывному мониторингу: каждый месяц она должна направлять информацию о произошедших инцидентах, показатели безопасности, отчеты об инспекциях и сведения об изменении в деятельности и руководящих документах.

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Посадка пассажиров в самолет
Фото: TASS/URA.RU/Владимир Жабриков

Выданное перевозчику одобрение может быть ограничено или аннулировано в случае, если он не соблюдает сроки устранения нарушений, указанных в инспекторских предписаниях, а также при выявлении несоответствий, приостановления, ограничения или аннулирования сертификата выдавшим его государством. Еще один повод для ограничения — если страна эксплуатанта не в состоянии контролировать его, следует из проекта порядка.

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Рычагов достаточно

Собеседник «Известий» в крупной российской авиакомпании назвал инициативу Ространснадзора полезной, если она будет внедряться действительно комплексно как реальный инструмент, направленный на обеспечение безопасности российских пассажиров, а не просто в качестве ответных санкций.

Программа оценки безопасности иностранных авиакомпаний позволит «отсеивать» перевозчиков из тех стран, в которых авиавласти не контролируют их должным образом, пояснил Сергей Потапов. По его словам, это правильный шаг и он давно назрел.

Ведущий эксперт центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко считает инициативу Ространснадзора несвоевременной. Ее реализация, по его словам, сократит и без того дефицитное предложение провозной емкости на международных рейсах, повысит издержки и тарифы, создаст коррупциогенные риски.

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Крыло самолета из иллюминатора
Фото: TASS/Zuma
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— Нужно иностранных перевозчиков не распугивать, а, наоборот, привлекать, учитывая то, что у них появилось огромное число рисков, связанных с полетами в Россию, — заметил эксперт.

Инициатива в минимальной степени повлияет на выполнение международных полетов, не согласился исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Среди иностранных перевозчиков, которые сейчас летают в РФ, нет компаний с очевидными проблемами с безопасностью, заметил эксперт. По его словам, при реализации предложения Ространснадзора нужно полностью исключить «политические» факторы.

У РФ на сегодня достаточно рычагов политического и экономического характера, чтобы отвечать на недружественные действия. Добавлять к ним вопрос безопасности полетов как элемент ограничений неправильно, отметил в беседе с «Известиями» главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов.

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