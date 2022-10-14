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Заниматься бортом: почти 600 иностранных лайнеров попали под проверку Росавиации

Успеют ли инспекторы выдать сертификаты на сотни самолетов до конца года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Росавиация до конца года проверит летную годность 599 иностранных самолетов в России, у которых 31 декабря истекает срок действия сертификатов. Это следует из поручения руководителя агентства Александра Нерадько. Речь идет о тех лайнерах, которые власти Бермуд и Ирландии весной оставили без действующих сертификатов летной годности (СЛГ) на фоне санкций. Тогда кабмин автоматически продлил их до конца года, а Росавиация заменила иностранные СЛГ на российские. Теперь, чтобы самолеты смогли продолжить летать в следующем году, агентство должно провести проверки. Но, как выяснили «Известия», в Росавиации не хватает инспекторов, которые их осуществляют. Эксперты допустили, что ведомство не успеет продлить СЛГ всем 599 самолетам, а в противном случае может снизиться качество проверок.

Летный надзор

Росавиация впервые проверит летную годность 599 иностранных самолетов в РФ, надзор за которыми до введения западных санкций осуществляли власти Бермудских островов и Ирландии. Там у российских перевозчиков долгие годы была зарегистрирована большая часть воздушных судов зарубежного производства. Провести проверки иностранных лайнеров 28 авиаперевозчиков страны с 26 сентября по 31 декабря поручил глава Росавиации Александр Нерадько (документ есть у «Известий»).

Заниматься бортом
самолет аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Речь идет о самолетах, которые авиавласти Бермуд (BCAA) и Ирландии (IAA) в марте оставили без действующих СЛГ, объяснив это международными санкциями.

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В ответ на это правительство РФ приостановило действие соглашения с Бермудами о передаче BCAA функций надзора над зарегистрированными самолетами российских перевозчиков (в марте там было прописано около 750 воздушных судов из РФ, сейчас — 545). Кабмин также автоматически продлил до конца года действие выданных властями других стран СЛГ, которые весной и летом заменяли на российские при переводе иностранных самолетов в отечественный реестр. Таким образом, срок действия сертификатов 599 воздушных судов истекает 31 декабря, следует из поручения Александра Нерадько. Согласно Воздушному кодексу РФ, самолет без действующего СЛГ не допускается к эксплуатации.

Ценный вопрос

Александр Нерадько поручил выдавать сертификаты на весь период срока службы самолета, установленного его разработчиком, но с ежегодной плановой инспекцией.

Бермудские авиавласти ограничивали срок действия своего СЛГ 12 месяцами, то есть документ нужно было продлевать каждый год. Это обходилось авиакомпаниям в $16,5–89 тыс. за один самолет в зависимости от его максимальной взлетной массы (30–300 т). Например, для Boeing 737 это примерно $30 тыс. в год (по действующему курсу — почти 2 млн рублей), следует из информации на сайте BCAA.

Продление российского СЛГ в несколько раз дешевле, сказал «Известиям» представитель Smartavia Виктор Аношкин. Это около 200 тыс. рублей, уточнил основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Такую же цену назвал источник «Известий», ранее участвовавший в таких инспекциях.

Проверка летной годности, проводимая инспекторами Росавиации, включает в себя осмотр каждого воздушного судна (занимает не менее часа) и анализ документации по нему, сообщил Виктор Аношкин.

— Инспекторы приходят, осматривают самолет, его состояние (повреждения, комплектность и т.д.), проверяют бортовую документацию в соответствии с контрольными картами и выдают СЛГ. Проверка может затянуться, но максимум составит полдня на один борт, — уточнил инженер в одной компании по техобслуживанию самолетов.

Заниматься бортом
самолет шасси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В «Аэрофлоте», S7 Airlines и Smartavia сообщили, что специалисты Росавиации уже приступили к проверкам летной годности судов. Представитель Smartavia сказал, что процедура не отличается от инспекций BCAA. В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что проверки проходят оперативно, и это позволяет не выводить самолеты из расписания и не затрагивать операционную деятельность авиакомпании. Все самолеты S7 проходят инспекции успешно, в соответствии с планом и со всеми требованиями федеральных авиационных правил, рассказала пресс-секретарь перевозчика Тамара Никифорова.

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Дефицит контроля

По словам трех источников «Известий», знакомых с ситуацией, в Росавиации сейчас нехватка инспекторов — на них легла дополнительная нагрузка по проведению контрольных проверок еще большего числа самолетов. Ранее ведомство не инспектировало суда с иностранными пропиской и СЛГ, а это большая часть парка авиакомпаний РФ.

О нехватке инспекторов отдела поддержания летной годности говорил и врио начальника Центрального МТУ Росавиации Вячеслав Гарковец в середине июля на летно-технической конференции. Он указал, что в его управлении всего четыре сотрудника обеспечивают выдачу свыше 300 СЛГ в год, следует из протокола мероприятия (есть у «Известий»).

Согласно плану-графику Росавиации, к 15 октября инспекторы должны проверить летную годность 201 из 599 самолетов. Уже после первой недели инспекций, в течение которой планировалась проверка 75 лайнеров, Александр Нерадько на одном из оперативных совещаний поручил руководителям МТУ Росавиации «усилить контроль за оформлением СЛГ иностранных самолетов» (протокол есть у «Известий»). В агентстве не ответили, с чем связано такое распоряжение.

Заниматься бортом
росавиация
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Есть вполне определенные риски, что Росавиация не успеет до конца года продлить СЛГ всем 600 самолетам или сделает это не очень качественно. Почти 15 лет ведомство не отвечало за летную годность большей части парка воздушных судов российских авиакомпаний и, соответственно, в агентстве и его региональных отделениях нет достаточного количества инспекторов для выполнения большего объема работ, — допустил Андрей Патраков.

По его словам, специалисты Росавиации работали в основном с отечественной авиатехникой (чаще советского производства), и у них недостаточно опыта и квалификации для качественного выполнения работ по иностранным самолетам. Почти все эти воздушные суда российских авиакомпаний проверяли инспекторы за рубежом, так как за их безопасность отвечали власти стран, где они были зарегистрированы, добавил Андрей Патраков.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что если проверить все 599 судов до конца года не получится, в низкий зимний сезон это не приведет к негативным последствиям.

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