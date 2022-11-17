Рейс, два, три: Пулково просит преференций зарубежным перевозчикам для полетов в РФ

Петербургский аэропорт Пулково попросил Минтранс ввести режим «открытого неба» для запуска рейсов иностранных авиакомпаний из Азии и Ближнего Востока . Об этом «Известиям» рассказал гендиректор авиагавани Леонид Сергеев в кулуарах форума «Транспортная неделя 2022». Режим «открытого неба» позволяет иностранным авиакомпаниям летать в Россию без обязательного в других случаях условия запуска полетов по этому же маршруту отечественным перевозчиком. Но для появления таких рейсов нужно либерализовать или отменить межправсоглашения о воздушном сообщении (СВС) с этими странами, заявил Леонид Сергеев. С 2020 года в Санкт-Петербурге уже действовал режим 7-й степени «свободы воздуха», но только для авиакомпаний из Европы. Сейчас же аэропорт видит потенциал притока туристов в Россию из Омана, Индии, Вьетнама. Эксперты полагают, что самый серьезный турпоток РФ может принести Китай.

Приоткрыть Восток

Руководство Пулково попросило Минтранс ввести в аэропорту режим «открытого неба», распространив его на страны Азии и Ближнего Востока . Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев.

Режим «открытого неба» позволяет авиакомпаниям из иностранных государств летать в РФ, даже если российский перевозчик не будет запускать собственный рейс по этому же маршруту (при обычном режиме соблюдается принцип паритета).

По словам Леонида Сергеева, ранее в Пулково уже действовал режим 7-й степени «свободы воздуха» (разрешает полеты авиакомпаниям между двумя государствами без посадки в стране регистрации авиакомпании). Его вводили только для стран Европы , напомнил он.

Сейчас же аэропорт просит либерализовать или отменить так называемые межправительственные соглашения о воздушном сообщении (СВС), в которых и закреплен принцип паритета, и ввести полный режим «открытого неба».

Пулково уже провело стратегические встречи с авиакомпаниями из Омана, Вьетнама и Индии , уточнил Леонид Сергеев. Но аэропорт видит потенциал притока туристов и из других стран: в презентации Пулково на сессии «Транспортной недели» в качестве будущих партнеров указаны страны Латинской Америки, Северной Африки, Персидского залива, СНГ, Юго-Восточная Азия. Из конкретных примеров — Китай, Афганистан и Пакистан.

— По Ближнему Востоку от Минтранса уже идет полная поддержка , — добавил Леонид Сергеев.

Помимо корректировок СВС аэропорт попросит Минтранс ввести безвизовый режим или оформление электронной визы (e-visa) с дружественными странами, а также разработать доступные платежные механизмы для стимулирования потребительского спроса на путешествия в Россию, следует из презентации Пулково.

«Известия» направили запрос в пресс-службы Минтранса. В пресс-службе аэропорта уточнили, что обращение в Минтранс по этим вопросам пока находится в процессе подготовки.

Привлекательный формат

В 2019-2020 годах Пулково пыталось привлечь европейских лоукостеров — ирландскую Ryanair, британскую EasyJet и венгерскую Wizz Air . Для этого с 2020-го года и была введена 7-я степень «свободы воздуха». Но запустить эти рейсы так и не удалось — сначала из-за пандемии COVID-19, а в феврале 2022-го Евросоюз запретил полеты российских самолетов над всей своей территорией. Россия в ответ запретила европейским перевозчикам летать в нашу страну.

Сейчас, когда международный авиатрафик аэропорта упал на 70% по сравнению с 2019 годом, Леонид Сергеев видит потенциал притока туристов в Пулково уже из других стран.

— Я считаю, что для двустороннего туризма очень привлекателен Оман. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) по покупательной способности — номер два после китайцев. Они любят все смотреть, ездить, у них есть деньги, и у них огромные семьи. А Питер для таких туристов — это просто клондайк. Мы можем получить огромный пассажиропоток, — сказал «Известиям» Леонид Сергеев.

Пока в зимнем сезоне 2022-2023 годов рейсы из Пулково заявлены в 25 зарубежных городов против 73 в 2019-м . Среди них Стамбул, Анталья, Ереван, Баку, Ташкент, Самарканд. С лета возобновились и будут сохранены в расписании рейсы в Египет. Новыми в этом сезоне для аэропорта станут рейсы в Астану и Коломбо, сообщала пресс-служба авиагавани.

Кроме Пулково, «открытое небо» уже действует в аэропорту Калининграда Храброво. Там он частично заработал c ноября 2021-м, а полноценно — с октября этого года.

— Режим открытого неба седьмой степени «свободы воздуха» был введен в аэропорту Калининград (Храброво) без каких-либо ограничений по странам, — ответили «Известиям» в пресс-службе аэропорта на вопрос о возможных корректировках.

Но Храброво пока не удалось достигнуть конкретных договоренностей с иностранными перевозчиками по запуску новых рейсов в рамках этого режима , уточнили в авиагавани.

— Ведутся переговоры с Turkish Airlines о рейсах в Стамбул. Также прорабатываются возможности сотрудничества с иностранными авиакомпаниями дружественных стран. Это, прежде всего, ОАЭ и страны СНГ, — сказали в Храброво.

Сейчас в зимнем расписании аэропорта запланированы рейсы всего по двум международным направлениям: «Белавиа» будет летать в Минск, а турецкая AnadoluJet до 20 ноября осуществлять чартерные рейсы в Анталью (Турция), сообщалось ранее на сайте авиагавани.

«Известия» направили запросы в столичные аэропорты.

Направления для роста

«Открытое небо» создает привлекательные условия для появления иностранных перевозчиков в России, но одновременно с этим непривлекательные — для отечественных авиакомпаний, которые могли бы сами занять ту же линию , объяснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев нежелание других аэропортов активировать у себя такой режим.

— Для российских компаний столичные аэропорты остаются базовыми. А в Калининграде своего базового перевозчика нет — такой режим там не создает проблем ни для кого, — пояснил эксперт.

Сам по себе режим «открытого неба» — это нормативная рамка, максимально упрощающая для любой иностранной авиакомпании выход на российский рынок , но о запуске рейсов еще предстоит договариваться с самими компаниями, предупредил Олег Пантелеев. Эксперт не уверен, что Пулково стоит рассчитывать на огромный новый турпоток из обозначенных регионов, но попробовать можно.

— И Петербург, и Калининград как точки въезда зарубежных туристов были наиболее привлекательны, конечно, для европейцев . Исторически это понятные им города. А что касается азиатских туристов, то до пандемии, например, китайцы наиболее активно летали в Москву, Санкт-Петербург и на Байкал . Можно попробовать эту же карту разыграть и для других стран Азии. Существует общий тренд на разворот на Юго-Восток, поэтому инициатива Пулково вполне рациональна, — сказал Олег Пантелеев.

Самый мощный турпоток из Азии сможет обеспечить только Китай , который, как ожидается, ослабит коронавирусные ограничения в 2023 году, заключил эксперт.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России и гендиректор Space Travel Артур Мурадян сомневается, что Минтранс или Росавиация одобрят инициативу Пулково. По его мнению, в РФ слишком протекционистская модель регулирования авиаотрасли.

— С одной стороны, России нужны международные перевозки. И здесь любые средства, позволяющие расширить географию полетов, хороши. И «открытое небо» было бы выходом. Но, к сожалению, мы видим, что и со стороны самих перевозчиков зарубежных стран большого желания летать к нам нет из-за риска вторичных санкций, а также всевозможных проблем с обслуживанием самолетов и топливозаправкой , которые могут возникнуть, — отметил эксперт.

Полным «открытом небом» инициативу Пулково назвать нельзя, так как этот режим все же предполагает разрешение для иностранцев полетов между пунктами и внутри РФ, добавил Артур Мурадян. По его мнению, власти не допустят зарубежные компании до внутренних перевозок. Эксперт также считает, что начинать раздавать «свободы воздуха» нужно с грузоперевозок, а не с пассажирских рейсов.