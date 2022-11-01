Карты на местности: турецкие отели начали принимать «Мир» через сервисы РФ

Для приема карт «Мир» турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы , выяснили «Известия». Успешную оплату по нацкартам в октябре подтвердили в пяти гостиницах . В частности, в Papillon Zeugma Relaxury после прекращения приема «Мира» банком Ziraat подключили российскую систему Sigma , которая успешно работает с нашими картами. В отеле Papillon Belvil принимают даже Visa и Mastercard, выпущенные в РФ, а платежи проходят через систему-посредник. Другой российский сервис по приему платежей, PayAnyWay, в марте и сентябре подключили несколько иностранных компаний из других дружественных стран — Белоруссии и Казахстана, рассказали в организации.

«Мирный» посредник

На фоне ограничений по приему карт «Мир» в иностранных банках зарубежные отели и другие компании из дружественных стран начали подключать российские сервисы по приему платежей , выяснили «Известия». Так, в пяти турецких гостиницах сообщили, что успешно принимали наши карты в октябре.

После того как местный банк Ziraat прекратил работать с «Миром» в отеле Papillon Zeugma Relaxury подключили российскую систему Sigma . Она принимает нацкарты, а затем отправляет платеж банку в РФ за вычетом комиссии, рассказали в call-центре гостиницы.

Карты на местности_2 Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

В Papillon Belvil также сообщили, что подключили альтернативный российский сервис по приему платежей . За счет этого туристы могут рассчитаться не только картами «Мир» но и «пластиком» Visa и Mastercard, выпущенным кредитными организациями в РФ. В call-центре отеля не уточнили, какую систему используют, однако объяснили, как проводят такие операции: стоимость услуг рассчитывается в евро, затем терминал показывает результат в рублях по курсу примерно 72–74 € /руб., и покупатель может либо согласиться, либо совершить платеж другим способом .

Справка «Известий» О прекращении работы с картами «Мир» тремя турецкими госбанками Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank стало известно 27 сентября. В МИД РФ подтвердили информацию и связали это с угрозой вторичных санкций со стороны минфина США. В российском министерстве уточняли: турецкие власти прорабатывают альтернативные способы оплаты. Два частных банка Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт «Мир» еще 19 сентября.

В трех отелях турецкой сети Nirvana также сообщили «Известиям», что продолжают принимать карты «Мир» , однако не уточнили, какой банк или сервис обрабатывает трансакции.

«Известия» спросили российские кредитные организации, проходят ли операции по нашим картам в Турции, после того как местные банки заблокировали прием такого «пластика». В октябре успешные трансакции были зафиксированы, подтвердили в пресс-службе Почта Банка . Однако там добавили, что общее количество платежей по картам «Мир» за границей многократно сократилось по отношению к предыдущим месяцам.

Об успешно проведенных операциях в некоторых туристических точках в Турции — уже после официальной блокировки «Мира» в стране — рассказали в профильных Telegram-каналах и российские туристы. Так, пользователь dmitriy сообщил, что смог в середине октября в отеле оплатить картой «Мир» тур в Каппадокию . Другой пользователь рассказал об успешном платеже по нацкарте в торговом центре в Анталье. По его словам, операция прошла через российский банк. Elena Zemit смогла оплатить проживание в отеле — на стойке регистрации достали второй терминал, который обрабатывал трансакции с картами «Мир» . Расплатиться российским «пластиком» также предлагали в аптеке.

Карты на местности_1 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В службе поддержки Vakifbank «Известиям» сообщили, что прекратили работу с «Миром». В других турецких кредитных организациях не ответили, обслуживают ли они российские карты.

Турецкие банки-эквайеры, например, могли отключить только часть терминалов от приема «Мира» , считает глава Национального платежного совета Алма Обаева. По ее мнению, также не исключено, что продавцы в Турции заключили договор с российскими банками для приема карт . Законы РФ такой внешнеэкономической деятельности не препятствуют, однако подобные операции могут быть сомнительны с точки зрения ЦБ Турции и валютного законодательства.

В центральных банках двух стран, НСПК, а также в других платежных системах, включая Sigma, не ответили на вопрос «Известий» о том, как проходят операции по картам «Мир» в Турции.

Для российских туристов

На фоне санкций со стороны Visa и Mastercard и недавних ограничений по приему «Мира» зарубежными банками отмечался рост спроса на подключение сервиса PayAnyWay со стороны иностранных компаний , рассказал коммерческий директор НКО «Монета» (оператор PayAnyWay) Сергей Смирнов. По его словам, платформа позволяет предприятиям за границей принимать платежи картами «Мир» и через СБП. Так, в марте и сентябре к ней подключилось несколько компаний из Белоруссии и Казахстана. При этом из-за ограничений сервис имеет право заключать договоры только с организациями из дружественных стран. Сергей Смирнов уточнил, что турецкие отели не были к нему подключены.

Государства, где туристическая индустрия в значительной мере ориентирована на обслуживание российских путешественников, будут искать различные способы приема платежей, уверен старший директор — руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Подключение гостиниц и других организаций к российским платежным системам — один из логичных путей решения проблемы, при котором не задействуются локальные банки, рискующие попасть под вторичные санкции .

Карты на местности_3 Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

Турецкие отели и другие иностранные продавцы, скорее всего, открывают счет в электронной платежной системе и проводят через него операции с российскими картами, объяснил ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров. Он добавил: комиссии таких посредников обычно составляют от 0,7 до 2,7% и примерно в 2–2,5 раза выше, чем при проведении трансграничных платежей банками РФ, однако это позволяет решить проблему приема нацкарт .