Курортный туман: в РФ вернулись первые застрявшие в Египте туристы

Более 800 застрявших в Египте российских туристов на прошедших выходных были доставлены в Россию, выяснили «Известия» . Путешественники, которые прилетели в Хургаду и Шарм-эш-Шейх авиакомпанией iFly, вернулись в страну рейсами Red Wings. Но многие всё еще не могут попасть домой с арабских курортов. Только из Хургады 18 декабря рейсов в РФ ожидали 3 тыс. человек. После того как для iFly стали недоступны полеты в Египет над Иорданией, перевозчик не оставляет надежды построить маршрут через Сирию. Росавиация уже запросила гарантии безопасности полетов у властей республики, рассказал «Известиям» источник в авиакомпании.

Отпуск с продолжением

В прошедшие выходные авиакомпания iFly начала вывозить своих застрявших в Египте пассажиров на рейсах Red Wings. 17–18 декабря удалось доставить в Россию 880 человек , следует из информации источников «Известий» и открытых данных.

В Москву вернулись около 810 туристов на двух рейсах, сообщил источник, близкий к iFly. 70 клиентов Tez Tour вернулись из Хургады в Санкт-Петербург утром 18 декабря, рассказали «Известиям» в туроператоре. На этом же рейсе в Северную столицу должны были отправить 150 клиентов Fun&Sun (бывшей Tui), заявлял журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов. Представитель Fun&Sun не смог оперативно назвать «Известиям» количество вернувшихся в Россию клиентов туроператора, но уточнил, что планируется еще один рейс 20 декабря из Хургады в Екатеринбург.

Из 810 вернувшихся в Москву пассажиров около 690 человек — это клиенты Tez Tour, следует из сообщения туроператора. Всего за выходные было выполнено лишь три рейса с египетских курортов в Москву и Петербург, на которых удалось забрать застрявших туристов.

Курортный туман Фото: Global Look Press/dpa/ZB/Gerald Matzka

— Кроме этого, по данным iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии , — сказали «Известиям» в Tez Tour.

В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется еще 15 вывозных рейсов, вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря , добавили там.

В пятницу 16 декабря рейсов iFly как из Египта, так и из России ждали около 5 тыс. человек, но за выходные их число выросло . На 18 декабря только в Хургаде находились около 3 тыс. клиентов Tez Tour, рассказал журналистам менеджер туроператора на этом курорте Тамер Саид.

Представитель iFly не ответил на запрос «Известий». В пресс-службе Red Wings «Известиям» лишь сообщили, что перевозчик действительно предоставляет услугу по возврату пассажиров iFly по соглашению с этой авиакомпанией.

Запрос безопасности

Полеты в Египет стали проблемными для iFly с 15 декабря . С этой даты власти Иордании потребовали от авиакомпании предоставить страховку, выпущенную в Лондоне — получить ее сейчас невозможно из-за санкций . Таким образом, оказался заблокированным единственный возможный коридор для пролетов на египетские курорты . Ведь еще ранее Турция, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен перестали пускать в свое небо самолеты российских авиакомпаний с двойной регистрацией, как у iFly.

Перевозчик решил летать по альтернативному маршруту — в воздушном коридоре над Сирией, получил на это разрешение сирийских властей и запросил разрешение в Росавиации. По словам начальника отдела продаж iFly Валерии Ященко, 14 декабря авиакомпания получила информацию о возможности выполнения таких рейсов, но при подаче плана полета перед вылетом его отозвала Росавиация.

Курортный туман Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Сам регулятор несколько раз сообщал, что авиакомпания предоставила или неточные документы для оценки рисков безопасности полетов над Сирией, или пакет бумаг был недостаточным. В ведомстве настаивают: регион опасен для полетов гражданских воздушных судов . Российским авиакомпаниям запрещено летать над Сирией с 2013 года, после того как самолет Nordwind со 160 пассажирами на борту подвергся обстрелу над страной. Тогда по судну были выпущены две ракеты класса «земля–воздух», которые разорвались в небе близко от лайнера, пассажиры и сам самолет не пострадали.

Как сообщил «Известиям» источник в iFly, в субботу в Росавиации состоялось еще одно совещание на эту тему, но на нем вновь не было дано однозначного ответа — можно летать над Сирией или нет. Теперь регулятор сам запросил у властей этой страны гарантии безопасности полетов, добавил источник.

«Известия» направили запрос в Росавиацию.

Небо над Сирией

17 декабря воздушное пространство Сирии использовали как минимум две иностранные авиакомпании (помимо сирийских) , сообщал профильный Telegram-канал про путешествия «Крыша ТурДома». Это ливанская Middle East Airlines, выполнившая рейсы из Бейрута в Багдад и обратно, а также иракская Fly Baghdad, которая отвезла пассажиров в Ливан из столицы Ирака.

В то же время Saudia и Qatar Airways на маршрутах Эр-Рияд – Бейрут и Доха – Бейрут соответственно облетали Сирию с юга , уточнял канал.

Как пояснил «Известиям» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, гражданские воздушные суда ряда стран действительно летают над Сирией, а власти некоторых государств считают, что это достаточно безопасно. При этом над севером и центром страны гражданские самолеты не курсируют, уточнил эксперт.

— Вполне возможно, что прецеденты выполнения полетов в Дамаск и Бейрут создают уверенность в том, что это безопасно. Но не стоит сбрасывать со счетов то обстоятельство, что периодически аэропорт Дамаска обстреливает Израиль. Понятно, что вероятность оказаться в зоне поражения ЗРК именно в тот момент, когда ПВО Сирии отражает атаку, достаточно мала: подобные прецеденты происходят не каждую неделю и даже не каждый месяц. Однако в такой ситуации невозможно считать нулевой вероятность поражения гражданского самолета силами ПВО Сирии, — считает Олег Пантелеев.

Курортный туман Фото: Global Look Press/Xinhua/Ammar Safarjalani

По его словам, Росавиация самостоятельно не решает вопрос признания той или иной страны опасной или безопасной для полетов. Регулятор лишь оформляет позицию, сформированную другими ведомствами, и доводит ее до авиакомпаний, пояснил эксперт.

По данным источника «Известий», знакомого с позицией Росавиации, агентство не хочет разрешать iFly пролет над Сирией в том числе потому, что регулятор не хотел бы брать на себя риски ответственности при возможных инцидентах. При этом МИД не хочет заявлять, что летать над Дамаском опасно, потому что Сирия — партнер России , добавил собеседник.

Пока iFly отменила рейсы в Египет 19 декабря включительно . В дальнейшем перевозчик надеется всё же получить разрешение на пролет над Сирией. Tez Tour пообещал полностью вернуть деньги клиентам, которые не вылетели в Египет с 15 по 19 декабря.

По мнению Олега Пантелеева, iFly следовало бы сразу отменить рейсы в Египет до урегулирования вопроса со страховкой. У перевозчика было достаточно времени с 10 декабря, чтобы принять пусть и болезненное, но корректное в отношении клиентов решение.