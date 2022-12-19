Курортный туман: в РФ вернулись первые застрявшие в Египте туристы
Более 800 застрявших в Египте российских туристов на прошедших выходных были доставлены в Россию, выяснили «Известия». Путешественники, которые прилетели в Хургаду и Шарм-эш-Шейх авиакомпанией iFly, вернулись в страну рейсами Red Wings. Но многие всё еще не могут попасть домой с арабских курортов. Только из Хургады 18 декабря рейсов в РФ ожидали 3 тыс. человек. После того как для iFly стали недоступны полеты в Египет над Иорданией, перевозчик не оставляет надежды построить маршрут через Сирию. Росавиация уже запросила гарантии безопасности полетов у властей республики, рассказал «Известиям» источник в авиакомпании.
Отпуск с продолжением
В прошедшие выходные авиакомпания iFly начала вывозить своих застрявших в Египте пассажиров на рейсах Red Wings. 17–18 декабря удалось доставить в Россию 880 человек, следует из информации источников «Известий» и открытых данных.
В Москву вернулись около 810 туристов на двух рейсах, сообщил источник, близкий к iFly. 70 клиентов Tez Tour вернулись из Хургады в Санкт-Петербург утром 18 декабря, рассказали «Известиям» в туроператоре. На этом же рейсе в Северную столицу должны были отправить 150 клиентов Fun&Sun (бывшей Tui), заявлял журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов. Представитель Fun&Sun не смог оперативно назвать «Известиям» количество вернувшихся в Россию клиентов туроператора, но уточнил, что планируется еще один рейс 20 декабря из Хургады в Екатеринбург.
Из 810 вернувшихся в Москву пассажиров около 690 человек — это клиенты Tez Tour, следует из сообщения туроператора. Всего за выходные было выполнено лишь три рейса с египетских курортов в Москву и Петербург, на которых удалось забрать застрявших туристов.
— Кроме этого, по данным iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии, — сказали «Известиям» в Tez Tour.
В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется еще 15 вывозных рейсов, вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря, добавили там.
В пятницу 16 декабря рейсов iFly как из Египта, так и из России ждали около 5 тыс. человек, но за выходные их число выросло. На 18 декабря только в Хургаде находились около 3 тыс. клиентов Tez Tour, рассказал журналистам менеджер туроператора на этом курорте Тамер Саид.
Представитель iFly не ответил на запрос «Известий». В пресс-службе Red Wings «Известиям» лишь сообщили, что перевозчик действительно предоставляет услугу по возврату пассажиров iFly по соглашению с этой авиакомпанией.
Запрос безопасности
Полеты в Египет стали проблемными для iFly с 15 декабря. С этой даты власти Иордании потребовали от авиакомпании предоставить страховку, выпущенную в Лондоне — получить ее сейчас невозможно из-за санкций. Таким образом, оказался заблокированным единственный возможный коридор для пролетов на египетские курорты. Ведь еще ранее Турция, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен перестали пускать в свое небо самолеты российских авиакомпаний с двойной регистрацией, как у iFly.
Перевозчик решил летать по альтернативному маршруту — в воздушном коридоре над Сирией, получил на это разрешение сирийских властей и запросил разрешение в Росавиации. По словам начальника отдела продаж iFly Валерии Ященко, 14 декабря авиакомпания получила информацию о возможности выполнения таких рейсов, но при подаче плана полета перед вылетом его отозвала Росавиация.
Сам регулятор несколько раз сообщал, что авиакомпания предоставила или неточные документы для оценки рисков безопасности полетов над Сирией, или пакет бумаг был недостаточным. В ведомстве настаивают: регион опасен для полетов гражданских воздушных судов. Российским авиакомпаниям запрещено летать над Сирией с 2013 года, после того как самолет Nordwind со 160 пассажирами на борту подвергся обстрелу над страной. Тогда по судну были выпущены две ракеты класса «земля–воздух», которые разорвались в небе близко от лайнера, пассажиры и сам самолет не пострадали.
Как сообщил «Известиям» источник в iFly, в субботу в Росавиации состоялось еще одно совещание на эту тему, но на нем вновь не было дано однозначного ответа — можно летать над Сирией или нет. Теперь регулятор сам запросил у властей этой страны гарантии безопасности полетов, добавил источник.
«Известия» направили запрос в Росавиацию.
Небо над Сирией
17 декабря воздушное пространство Сирии использовали как минимум две иностранные авиакомпании (помимо сирийских), сообщал профильный Telegram-канал про путешествия «Крыша ТурДома». Это ливанская Middle East Airlines, выполнившая рейсы из Бейрута в Багдад и обратно, а также иракская Fly Baghdad, которая отвезла пассажиров в Ливан из столицы Ирака.
В то же время Saudia и Qatar Airways на маршрутах Эр-Рияд – Бейрут и Доха – Бейрут соответственно облетали Сирию с юга, уточнял канал.
Как пояснил «Известиям» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, гражданские воздушные суда ряда стран действительно летают над Сирией, а власти некоторых государств считают, что это достаточно безопасно. При этом над севером и центром страны гражданские самолеты не курсируют, уточнил эксперт.
— Вполне возможно, что прецеденты выполнения полетов в Дамаск и Бейрут создают уверенность в том, что это безопасно. Но не стоит сбрасывать со счетов то обстоятельство, что периодически аэропорт Дамаска обстреливает Израиль. Понятно, что вероятность оказаться в зоне поражения ЗРК именно в тот момент, когда ПВО Сирии отражает атаку, достаточно мала: подобные прецеденты происходят не каждую неделю и даже не каждый месяц. Однако в такой ситуации невозможно считать нулевой вероятность поражения гражданского самолета силами ПВО Сирии, — считает Олег Пантелеев.
По его словам, Росавиация самостоятельно не решает вопрос признания той или иной страны опасной или безопасной для полетов. Регулятор лишь оформляет позицию, сформированную другими ведомствами, и доводит ее до авиакомпаний, пояснил эксперт.
По данным источника «Известий», знакомого с позицией Росавиации, агентство не хочет разрешать iFly пролет над Сирией в том числе потому, что регулятор не хотел бы брать на себя риски ответственности при возможных инцидентах. При этом МИД не хочет заявлять, что летать над Дамаском опасно, потому что Сирия — партнер России, добавил собеседник.
Пока iFly отменила рейсы в Египет 19 декабря включительно. В дальнейшем перевозчик надеется всё же получить разрешение на пролет над Сирией. Tez Tour пообещал полностью вернуть деньги клиентам, которые не вылетели в Египет с 15 по 19 декабря.
По мнению Олега Пантелеева, iFly следовало бы сразу отменить рейсы в Египет до урегулирования вопроса со страховкой. У перевозчика было достаточно времени с 10 декабря, чтобы принять пусть и болезненное, но корректное в отношении клиентов решение.