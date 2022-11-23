На чешском слове: на рынке РФ появились дефицитные самолеты L-410

На фоне дефицита самолетов для малой авиации аэропорт Оренбурга выставил на продажу восемь 19-местных чешских самолетов L-410. Их используют в регионах для полетов в труднодоступные места, а также для санитарных перевозок. Ранее самолеты летали в парке авиакомпании «Оренбуржье», которую вместе с аэропортом осенью 2021 года купили структуры бизнесменов Виктора Вексельберга и Романа Троценко. Но авиакомпании пока не торопятся покупать эти машины из-за большого количества импортных компонентов и прекращения их поставок в Россию на фоне санкций.

Восемь по 19

Аэропорт Оренбурга, в структуру которого входит авиакомпания для местных перевозок «Оренбуржье», продает восемь 19-местных самолетов L-410 для региональных перевозок. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника в российских авиакомпаниях и самом аэропорту.

В сентябре 2021 года совместная компания холдинга «Новапорт» (принадлежит бизнесмену Роману Троценко) и «Аэропортов регионов» (принадлежит Виктору Вексельбергу) — «АБС Оренбург» выиграла конкурс на покупку 100% акций аэропорта Оренбурга и авиакомпании «Оренбуржье», которая входит в структуру самой воздушной гавани. Цена сделки составила 3,2 млрд рублей. Кроме этого, частные инвесторы обязались закрыть долги «Оренбуржья» перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), поставившей самолеты в лизинг в 2012 году.

Теперь аэропорт Оренбурга сам продает их, рассказали четыре источника «Известий», знакомые с ситуацией. Среди потенциальных покупателей — «Сибирская легкая авиация» (СиЛА), «Камчатское авиационное предприятие», «Красавиа», «2-й архангельский объединенный авиаотряд», «Аэросервис», в парках которых уже есть L-410. С компаниями идут переговоры, добавили собеседники редакции.

Но машины предстоит довести до состояния летной годности, ведь большая их часть не была в небе несколько лет, сказали два источника на рынке.

— Стоимость L-410 на запчасти составляет 140–170 млн рублей. Остальные машины идут по 300–400 млн за самолет, — рассказал источник «Известий» в одной из региональных авиакомпаний.

Другой собеседник в аэропорту Оренбурга добавил, что главной проблемой продажи L-410 может стать отсутствие платежеспособного спроса среди эксплуатантов, большинство из которых принадлежит региональным или краевым администрациям.

Топ-менеджер еще одной авиакомпании сообщил, что перевозчик готов был бы взять один-два самолета или выкупить отдельные комплектующие с воздушных судов, но аэропорт не готов продавать их таким образом.

— Нас отдельные позиции интересуют, может быть, какие-то комплектующие. Но Оренбург настроен только на пакетное предложение, а скопом нам это всё не нужно. Потому что непонятно, как их потом обслуживать, и, в принципе, из этих восьми там есть самолеты устаревшей модификации со старыми двигателям, которые просто не интересны сейчас, — рассказал собеседник.

По его мнению, Оренбургу и в будущем вряд ли удастся продать свои L-410, если они не согласятся предлагать их покомпонентно.

Представитель ГТЛК подтвердил «Известиям», что самолеты L-410 досрочно выкуплены у лизинговой компании новым собственником аэропорта в прошлом году. В пресс-службе аэропорта Оренбурга не ответили на запросы «Известий».

Чешские корни

Разработанный в Чехии легкий двухмоторный L-410 в России используют для полетов в труднодоступные районы на Дальнем Востоке и в Сибири. Машина выполняет местные перевозки. Производитель — чешский Aircraft Industries — до весны этого года принадлежал структурам акционеров Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Они же, по данным источников «Известий», предположительно, владеют Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге. По данным базы «Спарк», 75% завода — в собственности владельца НК Банка Виктора Григорьева.

В апреле 2022 года Aircraft Industries продали чешской компании Omnipol, сообщалось на сайте последней. Поставки L-410 в Россию полностью прекратились.

Согласно утвержденной кабмином в июне комплексной программе развития авиаотрасли до 2030-го, в этом году запланированы поставки 18 самолетов L-410 эксплуатантам, из них четыре судна уже поступили в I квартале года. В 2023-м компаниям должны поставить уже 20 L-410. По данным источников «Известий» среди эксплуатантов, после начала СВО в гражданскую авиацию не поступило ни одного самолета этого типа.

Летом компании, использующие эти суда, начали сообщать о риске сокращения парка легких чешских самолетов на фоне прекращения взаимодействия с Aircraft Industries, писали СМИ. В августе на профильной конференции представитель УЗГА рассказал, что для поддержания летной годности парка этого типа в машине потребуется заменить большое количество импортных комплектующих. А после — провести дорогостоящую и длительную сертификацию этих замен. УЗГА только предстоит найти источник финансирования этих работ, сообщалось в августе на сайте организатора конференции — авиакомпании СиЛА.

— Производитель будет делать всё необходимое для поддержания летной годности эксплуатируемых самолетов, а также замещения иностранных компонентов, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга в ответ на запрос о судьбе поставок L-410.

В пресс-службе УЗГА отказались от комментариев.

Жертва санкций

Российские эксплуатанты L-410 действительно пока не пополняли парк этим типом судов в этом году, рассказали «Известиям» источники в компаниях. СиЛА и «Аэросервис», напротив, даже сняли с маршрутов три таких самолета для экономии их ресурса на будущее, сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.

Источник, близкий к производителю, считает, что производство L-410 в России организовать не получится: самая проблемная часть — это импортная авионика, аналогов ей на российском рынке нет.

Пресс-секретарь компании СиЛА подтвердил «Известиям», что перевозчик не увеличивал парк в 2022 году. Представители других эксплуатантов L-410 не ответили на запросы редакции.

Главной преградой для Оренбурга при продаже самолетов станет отсутствие возможности поддерживать летную годность этого самолета, признал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

L-410 оказался в большой степени жертвой санкционного давления, считает главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Как отметил эксперт, Россия была фактически основным его покупателем, и закрытие каналов поставок запчастей под эту модель из-за санкций делает практически невозможным его производство в РФ. А поддержание летной годности уже используемых экземпляров проблематично, заметил он.

— Некоторые эксплуатанты уже вынуждены ставить эти самолеты на прикол. По мнению ряда экспертов, продолжение эксплуатации L-410 возможно путем изменения документации по самолету и выдачи ему допусков к полетам при различных некритичных отказах. Но для этого нужно предварительно проводить испытания и смещать планку рисков — а это вопрос безопасности полетов, — объяснил эксперт.

По мнению Федора Борисова, импортозамещение L-410 — трудноразрешимая проблема, так как это будет стоить дорого, а сроки и эффект непонятны. При этом надо учитывать, что основной интеллектуальный ресурс УЗГА сейчас занят на других проектах — «Байкал» и ТВРС-44, отметил он.