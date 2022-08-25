Ан нет: малая авиация может остаться без основного рабочего самолета

Малая авиация может столкнуться с нехваткой самолетов . Речь об основной российской машине ТВС-2МС — современной модификации «кукурузника» Ан-2. Минпромторг отложил вопрос о финансировании замены американского двигателя и винта на нем на российский аналог до момента сертификации самолета, которую нужно пройти заново. В мае его производитель «Русавиапром» просил выделить на эти работы 9 млрд рублей из госбюджета. ТВС-2МС — единственный российский самолет для малой авиации, эксплуатация и производство которого продолжаются до сих пор. Разработчик борта — новосибирский институт «СибНИА им. Чаплыгина» — уже подал заявку на получение сертификата, но эта процедура дорогостоящая и может затянуться на годы.

До лучших времен

Минпромторг решил отложить вопрос финансирования реинжиниринга американских агрегатов для самолета ТВС-2МС до момента его сертификации , сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Ранее производитель самолета — новосибирское предприятие «Русавиапром» — попросил у кабмина поддержку на эти разработки в размере 9 млрд рублей , писали «Известия».

В Минпромторге считают, что « запрос «Русавиапрома» по поводу реинжиниринга агрегатов [стоит] рассматривать после окончания сертификационных работ по заявкам ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина».

Ан нет Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Упомянутый институт — это разработчик ТВС-2МС. Организация уже подала заявку в Росавиацию на сертификацию этого самолета, проводятся наземные и летные испытания , уточнили в Минпромторге.

Со ссылкой на сведения Росавиации в министерстве добавили, что для реверс-инжиниринга (изготовления копий по имеющимся образцам) американских агрегатов (двигателя и винта) и запуска серийного производства их российских аналогов потребуется провести полный цикл сертификационных работ — испытаний, расчетов, анализов .

— Подобные работы могут занять у имеющих опыт предприятий-разработчиков срок от трех до пяти лет при условии активной работы и наличия необходимых ресурсов и финансирования, — подытожили в ведомстве.

Директор «СибНИА» Владимир Барсук подтвердил «Известиям», что институт действительно подал заявку на сертификацию на модель ТВС-2МСН . От ТВС-2МС она отличается переделанным «хвостовым оперением», но комплектуется теми же американскими двигателем и винтом . При этом Владимир Барсук подчеркнул, что заниматься копированием американских агрегатов сам институт не планирует .

В пресс-службе Росавиации не ответили на запрос «Известий».

Справка «Известий» «Русавиапром» — это частная компания. По данным «Спарк», ею владел политик и бизнесмен Анатолий Острягин. Его называли одним из сооснователей «Новатэка» (Острягин был гендиректором «Пурнефтегазгеологии», которую впоследствии приобрел «Новатэк»). В 2007–2011 годах Острягин также был депутатом Госдумы, затем — депутатом Тюменской областной думы. После смерти Острягина в 2019 году его доли в «Русавиапроме» поделили четверо его детей.

Самолет без сертификата

ТВС-2МС — это модернизированная версия «кукурузника» Ан-2, который был разработан в конце 1940-х годов. Производство Ан-2 прекратилось в 1980-е. В 2011–2015 годах «СибНИА» разработал его модификацию, заменив поршневой двигатель АШ-62ИР на турбовинтовой TPE331-12 (Honeywell), а четырехлопастный винт АВ-2 на пятилопастный Hartzell. ТВС-2МС способен перевозить до 12 пассажиров или 1,5 т груза.

В 2015 году разработку модификации завершили, и Минпромторг совместно с Минтрансом выдали на машину аттестат о годности к эксплуатации (взамен стандартного сертификата типа, который на тот момент не выдавали из-за отсутствия утвержденного регламента). С тех пор эксплуатация самолета была разрешена на основании именно этого документа. «СибНИА» и «Русавиапром» тогда же заключили лицензионное соглашение на серийное производство машины.

Ан нет Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В декабре 2019 года Минтранс утвердил новые авиационные правила по сертификации авиатехники, ее разработчиков и изготовителей (ФАП-21), в соответствии с которыми производитель должен получать сертификат одобрения производственной организации. «Русавиапром» неоднократно обращался за этим документом в Росавиацию, но ведомство его так и не выдало — из-за замечаний по процедуре подачи документов, следует из исковых бумаг «СибНИА».

На сегодня «Русавиапром» выпустил 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них находятся в эксплуатации . Самолеты эксплуатируют в основном в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы . Ан-2, ТВС-2МС и другие модификации «кукурузника» до сих пор используют в Авиалесоохране, сельхозработах . Замены им на российском рынке сейчас нет. В Минпромторге ожидают, что разработка альтернативы — девятиместного ЛМС-901 «Байкал» — завершится в 2023 году, а первые поставки начнутся только в 2024-м.

Сложная судьба

Сертификация ТВС-2МС может затянуться из-за конфликта между руководством «Русавиапрома» и «СибНИА» , который длится на протяжении нескольких лет, рассказали «Известиям» три источника на авиарынке. В августе этого года «СибНИА» подал сразу несколько исков против «Русавиапрома» в арбитражный суд Новосибирска с требованием компенсации более 544 млн рублей . «Известия» ознакомились с содержанием этих документов. Институт обвиняет «Русавиапром» в том, что предприятие за три года так и не смогло устранить замечания Росавиации и получить разрешение на деятельность согласно новым ФАП.

Кроме того, в апреле этого года Заельцовский районный суд Новосибирска на основе проверок транспортной прокуратуры запретил деятельность «Русавиапрома» . Прокуратура ранее выявила разнообразные нарушения у производителя — от незаконного оформления разрешительных документов на покупные агрегаты для самолета до недочетов в процессе производства. «Русавиапром» считает эти нарушения формальными и оспаривает их, сообщил источник «Известий» в топ-менеджменте компании. Привлечь же другого производителя для сборки ТВС-2МС «СибНИА» не может, так как в аттестате о годности (от 2015 года) единственным изготовителем указан «Русавиапром» . В Минпромторге «Известиям» подтвердили, что компания сейчас действительно участвует в судебном процессе.

Ан нет Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Владимир Барсук считает, что конфликт с изготовителем не повлияет на процесс сертификации . Но процедура может затянуться и по другим причинам: сложно сертифицировать самолет 1947 года выпуска, в законодательстве в этой области — вакуум.

— Сроки сертификации нам неизвестны, прогнозировать невозможно, — сказал топ-менеджер.

В конструкторские же способности команды «Русавиапрома» Владимир Барсук не верит. По его словам, институт будет готов вернуться к выпуску ТВС-2МС самостоятельно, как только на рынке появится подходящий российский двигатель .

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев тоже не верит в реверс-инжиниринг Honeywell. По мнению эксперта, это экономически необоснованный проект. А пока на рынке нет новых российских самолетов такой размерности, авиапредприятиям следует запастись американскими двигателями за границей, ввезя их по параллельному импорту .

— Свой российский двигатель такой размерности нам, конечно, нужен. Но не конкретно под проект ТВС-2МС. Для него было бы правильнее просто закупить американские двигатели за границей — по оценке того же «Русавиапрома», в мире в обороте находится более 15 тыс. таких агрегатов, — считает Олег Пантелеев.

Ан нет Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

До ввода в эксплуатацию «Байкала» отрасль сможет продолжать летать на Ан-2, которые в ходе капремонта, по сути, и превратятся в ТВС-2МС . В таком формате проект «Русавиапрома» будет более привлекательным, чем в случае реверс-инжиниринга двигателя. Но опять же — при наличии запаса двигателей на складе, сказал эксперт.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин напомнил, что «Русавиапром» из-за решения новосибирского суда сейчас не может продолжать свою деятельность.

— Вступившее в законную силу решение суда содержит прямой запрет на осуществление деятельности по разработке, производству авиатехники в рамках лицензии. Поскольку решение суда не отменено, то де-юре даже при наличии лицензии, осуществлять свою деятельность предприятие не сможет, — подчеркнул он.

Получить комментарий представителя «Русавиапрома» «Известиям» не удалось.