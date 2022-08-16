Ресурс-фактор: авиаторы попросили продлить срок службы двигателей для Ми-8

Бизнес призвал власти увеличить разрешенный срок использования двигателей одной из самых массовых линеек вертолетов — Ми-8 . Большинство этих моторов уже практически выработали предписанное производителем время, после чего эксплуатировать аппараты будет нельзя, следует из протокола конференции Росавиации (есть у «Известий»). Utair попросила ведомство подключить к решению вопроса Минпромторг, чтобы тот обратился к разработчику двигателя («ОДК-Климов») с просьбой продлить срок использования с назначенных 7,5 тыс. часов до 9 тыс. часов. «ОДК» уже занимается этим вопросом, сообщили в пресс-службе корпорации.

Продлить ресурс

Крупнейший в России эксплуатант вертолетов — компания Utair — обратилась к властям с предложением продлить заканчивающийся ресурс двигателя для популярных вертолетов Ми-8 и Ми-172 . Ресурсом двигателя называется время, в течение которого аппарат можно использовать до следующего ремонта. С просьбой обратился гендиректор «ЮТэйр — инжиниринг» (входит в группу Utair) Алексей Будник на летно-технической конференции в Росавиации в июле . У «Известий» есть копия протокола встречи.

«Ресурсное состояние двигателей ТВ3-117 (изготовители «ОДК Климов», «МоторСич») для большинства эксплуатируемых вертолетов Ми-8МТВ/АМТ, Ми-172 приближается к предельному уровню. Решением представляется увеличение назначенного ресурса», — рассказал гендиректор «ЮТэйр-инжиниринг» Алексей Будник, указано в документе.

Топ-менеджер подтвердил «Известиям» эту информацию.

Назначенный ресурс двигателя сегодня составляет 7,5 тыс. часов. Utair предлагает продлить его до 9 тыс. часов .

«Вопрос безотлагательный, требующий решения в 2022 году для обеспечения перевозчиков двигателями с достаточным ресурсом в 2023 году, включая поддержку нефтегазодобывающего комплекса и социально значимых перевозок в труднодоступные районы», — сказано в протоколе.

Под винт Турбовальный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В серии 4Е для Ми-8Т Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

В компании предложили Росавиации привлечь к решению проблемы Минпромторг.

В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») «Известиям» сообщили, что «ОДК-Климов» является держателем сертификата типа двигателя ТВ3-117 и уже прорабатывает варианты решения проблемы с его ресурсом совместно с ГосНИИ гражданской авиации и Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова.

— Чтобы увеличить ресурс любому авиационному изделию, требуется провести комплекс специальных ресурсных испытаний, в том числе летных . Испытания призваны подтвердить надежную эксплуатацию изделия при новых ресурсах, определенных сверх тех, которые были защищены ранее, они являются обязательными, — добавили в ОДК.

В пресс-службе Минпромторга не ответили на запрос редакции. Представитель Utair не предоставила комментариев. Источник в другом крупном операторе вертолетного парка сообщил, что их эта проблема пока не касается — средний возраст машин не такой большой.

Вечный двигатель

Семейство Ми-8 (модификация Ми-172 также относится к нему) составляет основу российского вертолетного парка . По данным «Вертолетов России», Ми-8 с учетом всех моделей — самый популярный в мире двухдвигательный вертолет, их выпущено более 12 тыс. штук. Эти машины сегодня выполняют и коммерческие перевозки пассажиров и грузов, доставляют вахтовиков на шельфовые месторождения, используются для эвакуации людей в санавиации .

По данным Росавиации (последнее обновление опубликовано в феврале), в коммерческой авиации в РФ эксплуатируется 744 вертолета линейки Ми-8 ; 803 из них сертифицированы для выполнения авиаработ. ТВ3-117, который на них устанавливался с советских времен, постепенно завоевал весь рынок двигателей для вертолетов среднего класса , признавали в ОДК. C момента создания агрегата было выпущено более 25 тыс. экземпляров . Сегодня он всё еще занимает колоссальный объем рынка, заявил «Известиям» источник в сфере вертолетных перевозок.

Под винт Сборка осевого компрессора двигателя ВК-2500 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

До 2014 года двигатель собирали на «ОДК-Климов» из украинских комплектующих. После предприятие перешло на сборку ТВ3-117 из российских деталей. В 2016 году началось серийное производство современных двигателей для средних вертолетов ВК-2500 (тоже модификация ТВ3-117). В 2021 году «ОДК-Климов» выпустила около 300 двигателей ТВ3-117 и ВК-2500, отчитывалась компания в марте.

Но возможности по выпуску ВК-2500 сегодня крайне ограничены, заменить весь пул ТВ3-117 ими не получится, считает топ-менеджер российской компаний по ремонту авиатехники .

— Кроме того, на старые модификации Ми-8 подходят только ТВ3-117. Плюс нужно обслуживать потребности в новых двигателях самого производителя («Вертолеты России», также входят в «Ростех». — «Известия»), — уточнил собеседник.

Ресурс двигателя ТВ3-117, разработанного в 60–70-х годах прошлого века, продлевали уже не единожды: с 3 тыс. часов в 1993 году до 6 тыс., а позднее и до нынешних 7,5 тыс. часов. Об этом рассказал источник «Известий», близкий к производителю.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что продлевать ресурс агрегатов стоит не по конкретному сроку, а по состоянию. То есть регулярно проверять двигатель и параметры его работы и, если всё в норме, продолжать его эксплуатировать .

— В целом мировая современная авиапрактика — это переход на эксплуатацию по состоянию. Тогда двигатель работает до тех пор, пока это выгодно. В конце концов, ремонты станут слишком частыми и дорогими, и эксплуатанту будет выгоднее купить новый двигатель. Конкретно по ТВ3-117 — срок и опыт его эксплуатации колоссальные. Этих собранных за годы данных, я думаю, достаточно, чтобы можно было разработать программу эксплуатации, при которой ресурсные показатели двигателя будут еще увеличены, — добавил Олег Пантелеев.

Под винт Турбовальный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Заменить весь пул ТВ3-117 его новыми модификациями действительно вряд ли получится, согласился эксперт. Программы ОДК сильно зависят от программ выпуска самих «Вертолетов России», которым выгоднее производить новые машины, комплектуя их и новыми двигателями, пояснил он.

«Известия» направили запрос в пресс-службу «Вертолетов России».

Как напомнил военный эксперт Владислав Шурыгин, первые ТВ3-117 имели ресурс менее 1 тыс. часов, но по мере накопления опыта производства и эксплуатации их надежность совершенствовалась, рос и этот параметр .

— Обычно увеличение ресурса — техническая процедура . Кроме того, она касается достаточно возрастных вертолетов в парке авиакомпаний — Ми-8МТ. Конечно, таких машин и в России, и по всему миру очень много, — сказал эксперт.

Да и проблемы старых Ми-8 одними двигателями не исчерпываются — другие компоненты воздушных судов тоже требуют продления. Рано или поздно авиакомпаниям всё равно придется переходить на новые винтокрылые машины, произведенные недавно, считает эксперт.