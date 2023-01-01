Восточный прогресс: россияне распробовали Алтай, Сибирь и Урал

Россияне совершили почти 61 млн турпоездок по стране в 2022 году, что говорит о росте активности путешественников на 7%, подсчитали в Минэкономразвития. Тем временем путешествие в Хакасию получило наивысшие оценки за качество предоставленных услуг, по версии журналистов и блогеров, участвовавших в проекте сервиса tutu.ru. Об актуальных трендах внутреннего туризма — в материале «Известий».

Бум продолжается

Московская область стала лидером по объему внутреннего организованного турпотока — регион посетили 22 млн человек с приростом в 57% относительно прошлого года. Такие данные приводят в Ассоциации туроператоров России. По данным организации, три четверти проданных туров и размещений в стране приходятся на пять регионов: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Кавминводы, Москву и Подмосковье.

Восточный прогресс 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У компании «Росгосстрах», проводившей опрос вместе с туроператором «Большая страна», другие лидеры: Дагестан, Алтай, Карелия и Байкал.

Внутреннему туризму отдали предпочтение больше половины россиян (53%). Причем 36% граждан предпочитают планировать путешествие самостоятельно, тогда как 59% покупают туры.

Мы их теряем

Если внутренний турист стал активнее, то иностранцы стали ездить в Россию с туристической целью гораздо реже. Об этом говорят разные эксперты отрасли и предприниматели, различаясь лишь в оценках объема снижения. По данным Минэкономразвития, Россию посетило до 190 тыс. туристов, то есть снижение составило 34–37,5% (в 2021-м в России побывали 288 тыс. интуристов).

Восточный прогресс 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Игроки рынка признались, что в 2022 году имели дело с группами из Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Ирана, Индии. Были замечены и отдельные туристы из недружественных стран: Японии, Австрии, Италии, Германии и других. Причинами спада потока эксперты назвали антироссийских информационный фон, непростой порядок оформления виз, сложности с использованием в России зарубежных карт и отсутствие авиасообщения с ЕС и рядом других стран.

Оценка качества

В рамках исследования качества предоставляемых регионами услуг турмаршрут по Хакасии получил 9,8 балла из 10 возможных от участников проекта «Медиаразведка». Наивысшие баллы получили программа поездки, трансферы на маршруте и работа гидов, а лучшим объектом путешествия стал Хакасский национальный краеведческий музей имени Кызласова (Абакан).

За республикой в шорт-листе следуют Мурманская область (9,6 балла), «бронзу» поделили Воронежская и Тюменская области (средний балл 9,5). Самыми зрелищными объектами в этих регионах стали: Хибинские фонтаны, хаски-парк «Ловозеро» (Мурманская область); парк «Белый колодец» (Воронежская область); Музей семьи императора Николая II, термальный комплекс «ЛетоЛето» (Тюменская область).

Восточный прогресс 3 Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Меньше 8 баллов по результатам исследования получили Тверская, Московская и Калининградская области. В 2022 году проект охватил 17 регионов России в 25 поездках. В статистике использовались данные подробного анкетирования 160 путешественников из числа журналистов федеральных и региональных изданий, блогеров. В каждом путешествии участвовало от 7 до 18 «медиаразведчиков».

Не такой уж и суровый

По мнению куратора проекта Натальи Анисимовой, открытием года стала Челябинская область, хотя регион и не вошел в топ-3 рейтинга. Регион для туризма перспективный, как выяснили участники поездки, природа удивительная, туристов еще мало, поэтому можно насладиться первозданной красотой озер и Южного Урала.

— Челябинская область теперь не ассоциируется у нас только с метеоритом, промышленностью и верблюдом! — рассказала Анисимова «Известиям». — Для нас это край волшебных озер, чистейшей воды, удивительных гор и очень теплых людей. «Южный — потому что теплый» — этот девиз отлично соответствует всему, что мы увидели.

Восточный прогресс 4 Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов

В рамках проекта участники посетили озера области, пролетели на зиплайне с видом на стометровые Айские притесы, увидели петроглифы на острове Веры, побывали на предприятиях Магнитогорского металлургического завода.

— Наша группа на уазиках забралась на Аракульский шихан, прогулка по которому вызвала выброс адреналина в кровь, — сказала она.

Восхождение продолжается

Дагестан показывает рекордные темпы по приросту не только в категории организованного туризма (здесь только за год поток увеличился вдвое), но и спортивного, возвращая себе былую славу в этом сегменте. В советское время горы республики были культовым местом для альпинистов и скалолазов. Сейчас регион переживает новый бум этих видов спорта, рассказал «Российской газете» глава Федерации альпинизма Дагестана Петр Леонов. По его словам, одно мероприятие с участием нескольких десятков альпинистов привлекает до 500 обычных туристов. Сегодня разработано 140 маршрутов для спортсменов (для сравнения, в советское время было всего восемь).

Восточный прогресс 5 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Над инвестированием в регион задумались не только отечественные бизнесмены, но и деловые круги за границей — большой интерес к дагестанскому туризму проявляет Оман.

Если завтра в поход

Известный путешественник, директор ГБУ «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро связывает интерес россиян к отдаленным регионам страны в том числе с возрождением спортивного туризма, и в первую очередь детского.

— Всё начинается с маленьких походов, — рассказал «Известиям» двукратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. — И это работает. Есть такой директор школы в Москве [Александр] Ездов, у него полторы тысячи детей сходили в походы выходного дня прошлой весной. И 10% из них потом сказали своим родителям, что хотят поехать в Карелию, на Алтай, на Байкал и в Саяны. То есть московские дети просто-напросто узнали, что такое природа, и у них проснулось желание отправиться куда-то дольше. И они выбрали не отель в Турции с all inclusive, а природу нашей страны.

Восточный прогресс 6 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По его мнению, сегодня государство на федеральном и региональном уровнях заинтересовано в развитии внутреннего туризма, реализуется много полезных проектов.