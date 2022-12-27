Названы самые популярные курорты у россиян в 2022 году
Самыми популярными туристическими направлениями в уходящем 2022 году у россиян стали Дагестан, Алтай, Карелия и Байкал. Об этом 27 декабря сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного опроса компаний «Росгосстрах» и туроператора «Большая страна».
Как оказалось, внутреннему туризму в этом году отдали предпочтение 53% граждан РФ, хотя каждый пятый при этом признался, что раньше отдыхал только за рубежом.
32% российских туристов отдохнули в Дагестане, еще по 25% назвали для себя открытием Алтай и Карелию. Калининградскую область выбрали для поездки 23%, 22% отправились на Байкал, а еще 19% предпочли провести отпуск на Камчатке.
Также стало известно, что 36% россиян предпочитают организовывать путешествия самостоятельно, 59% покупают туры. 53% опрошенных предпочитают экскурсионный туризм, 20% выбирают походы или сплавы по рекам. 12% респондентов являются поклонниками экологического туризма и прокладывают маршруты по экотропам в заповедниках и национальных парках.
Ранее в этот день сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые красивые и популярные горнолыжные курорты в России. Согласно данным, поступившим в распоряжение «Известий», самые популярные горнолыжные курорты России находятся в Сочи — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром».
21 декабря опрос OneTwoTrip показал, что Салоники, Кишинев и Аланья резко набрали популярность среди направлений для путешествий российских туристов в 2022 году по сравнению с прошлым годом. В топ-5 также вошли Ларнака и Афины.
15 декабря в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники. Самым востребованным направлением остаются внутренние туры. Лидерами направлений остается Краснодарский край, далее идут Санкт-Петербург, Кавминводы, горнолыжные курорты и Москва с Подмосковьем.