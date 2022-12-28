Невыгодный курс: турпоток из РФ в страны ЕС в 2022-м упал на 90%

Турпоток из России в Европу в 2022 году сократился на 80–90% из-за логистических сложностей и удорожания поездок в три-четыре раза. Об этом «Известиям» заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). В Ассоциации туроператоров России (АТОР)‎ уточнили: в Прибалтику, Польшу, Чехию и Финляндию после введения ограничений на въезд россиян турпоток упал до нуля. В посольстве Греции, которая в прошлом году вошла в топ-10 туристических направлений, заявили: за первые десять месяцев года Грецию посетили 31,3 тыс. российских граждан — это на 80% меньше, чем годом ранее.

Падение выше 90%

Уходящий год стал рекордным с точки зрения сокращения турпотока из РФ в Европу: направление за год потеряло от 80% до 90% туристов, сообщил «‎Известиям»‎ заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

— Прежде всего, сказываются сложная транспортная логистика, отсутствие прямых перелетов с Европой, необходимость летать транзитными рейсами с пересадками, полеты зачастую получаются очень дорогими. И если раньше билет в Европу в среднем стоил €300–400, сейчас он стоит от €1 тыс. и больше. А время в полете с трех часов увеличилось до 8–24 часов, — уточнил представитель РСТ.

При этом, по словам Горина, «‎сейчас проще организовать европейские поездки через туроператоров, поскольку через них проще оплатить все услуги и купить билеты, дополнительный сервис и экскурсии, трансферы»‎. Вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с «‎Известиями» уточнил: ‎если ориентироваться на статистику визовых центров таких стран, как Греция, Италия и Испания — традиционно наиболее популярных в Европе у россиян, — то падение заявок составило 80%. У других стран этот показатель еще выше.

— Такая разница вызвана тем, что эти три страны — одни из немногих среди ЕС — продолжают выдавать визы. Хотя с целью туризма туда едет меньше половины, для остальных это окно в Европу. Эти три страны как раз входят в ту категорию, где меньше всего сократился поток. А если взять десять государств, которые сейчас вообще не пускают к себе россиян, там турпоток, соответственно, равен нулю. В целом падение турпотока в Европу можно оценивать в 90–95%, — уточнил представитель туриндустрии.

Среди десяти стран, которые перестали выдавать туристические визы россиянам, — Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония. Из них семь полностью запретили въезд на свою территорию гражданам РФ с туристическими визами (три прибалтийские республики плюс Польша, Чехия и Финляндия).

По словам Артура Мурадяна, есть страны, не входящие в шенгенское соглашение, такие как Болгария, Кипр, куда сохраняется поток россиян, но по большей части туда едут не с туристическими целями.

— Конечно, в абсолютных цифрах речь идет о десятках тысяч наших туристов в Европе. Но если сопоставлять с Турцией, ОАЭ, а сейчас и с Юго-Восточной Азией, то цифры будут, конечно, очень небольшие, — уточнил эксперт. — Можно говорить, что потоки единичные, и мало какие операторы серьезно уделяют внимание продажам европейского сегмента, поскольку есть еще и проблемы с проводом туда платежей. Не все страны, не все банки-реципиенты готовы принимать от нас валюту.

В Греции не всё есть

В 2021 году, согласно статистике ФСБ, в топ-10 направлений выездов с туристическими целями граждан РФ вошли только три страны Евросоюза: Кипр (свыше 560 тыс.), Греция (235,2 тыс.) и Хорватия (135 тыс.).

Как уточнили «‎Известиям»‎ в посольстве Греции в РФ, с января по сентябрь 2022 года южноевропейскую страну посетили 31,3 тыс. россиян. По данным погранслужбы ФСБ, за первые три квартала 2021 года в Грецию было зафиксировано около 179 тыс. выездов. Таким образом, как посчитали «‎Известия»‎, за год турпоток в республику сократился более чем на 80%.

— Относительно планируемого потока российских туристов: консульства Греческой Республики, работающие на территории РФ, продолжают выдавать визы российским гражданам, соблюдающим необходимые требования, — отметили в дипмисии. — Восстановление туристического потока из РФ связано, помимо прочего, с возобновлением прямого авиасообщения, которое было ограничено после введения санкций ЕС.

В марте 27 стран Евросоюза, а также Великобритания, Канада, США и Япония ввели запрет на пролет российских самолетов над своим воздушным пространством. Россия ввела аналогичный запрет.

«‎Известия»‎ также направили в посольство запрос о количестве паломников из РФ, посещающих Святую гору Афон. Однако в дипмиссии сообщили, что эти данные не разглашаются, «‎‎посещение Святой горы не относится к туристическим поездкам и требует оформления специального разрешения на въезд».

В посольствах Кипра и Хорватии не ответили на запросы «‎Известий»‎.

Северный лидер

По данным погранслужбы ФСБ, всего за первые три квартала 2022 года россияне совершили 17,4 млн выездов за границу, это на 13,8% выше, чем годом ранее. Из них всего 4,7 млн — с целью туризма. При этом ни одна страна ЕС не вошла в десятку наиболее популярных туристических направлений. В третьем, наиболее туристическом летне-осеннем квартале (с июля по сентябрь) число выездов граждан РФ за рубеж составило 9,7 млн — это почти в два раза больше по сравнению со II кварталом 2022 года (тогда число выездов составило 5 млн).

За три квартала 2022 года среди европейских стран лидером по числу поездок россиян стала Финляндия — за январь-сентябрь граждане РФ совершили почти 731,2 тыс. выездов в эту страну. Это почти в три раза выше, чем годом ранее.

Во многом такая тенденция объясняется тем, что с 15 июля правительство РФ сняло запрет на выезд за рубеж через сухопутные границы, а также тем, что с 22 июля Финляндия сняла коронавирусные ограничения на въезд туристов и упростила выдачу виз. Но уже в конце сентября скандинавская страна вслед за прибалтийскими республиками ввела запрет на въезд россиян по туристическим визам.

Помимо Финляндии в пятерке популярных направлений были Абхазия, Турция, Казахстан и Грузия. На пять этих стран пришлось почти 70% всех выездов.

По методологии погранслужбы ФСБ, если один и тот же иностранный/российский гражданин неоднократно в отчетном периоде выезжал за пределы своей страны, то в данных ведомства он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении.

Как уточняет АТОР, в первом полугодии 2022 года количество поездок россиян в европейские страны снизилось от 25% до 50% по сравнению с ковидным 2021 годом. Спад до 50% зафиксирован на таких направлениях, как Италия, Испания, ФРГ, Нидерланды, Франция, Кипр и др. Выше 50% сокращение потока — на Мальте, в Черногории, Исландии, Албании, отмечает ассоциация.