В АТОР заявили о росте спроса на пятизвездочные отели в России

Спрос на премиальный отдых на территории РФ в последние годы существенно увеличился, при этом отмечается дефицит пятизвездочных отелей, рассказала в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во вторник, 27 декабря.

«В 2022 году этот сегмент не просто сократился, он даже немного увеличился. И мы предполагаем, что эта тенденция будет актуальна и в 2023 году. Этот сегмент настолько увеличился, что даже ощущается дефицит продукта. Не хватает объектов размещения, которые могли бы удовлетворить спрос на территории России», — подчеркнула она.

Как добавила специалист, проблема нехватки пятизвездочных отелей в России требует всё больше внимания. Ломидзе считает, что на это нужно обратить внимание в первую очередь.

Туристический поток по РФ в текущем году увеличился на 10% по сравнению с 2021 годом и составил порядка 60 млн поездок, уточнила эксперт. Для поездок граждане РФ предпочли Московскую область (22 млн поездок, рост спроса на 57% год к году), Москву (более 18 млн, +7%), Краснодарский край (17 млн, +3%), Санкт-Петербург (8,1 млн, +32%) и Крым (6,5 млн, -32%).

22 ноября в АТОР сообщили, что спрос на поездки в Европу из России в период новогодних праздников уменьшился по состоянию на ноябрь в 2–3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В ноябре отмечалось, что туристы преимущественно бронировали туры в Европу люксового и премиум-уровня. Чаще всего это Франция, Италия и Швейцария. На данных направлениях наибольшим спросом пользуются горнолыжные туры.