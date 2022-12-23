«В 2022 году мы достигли потолка по загрузке отелей в России»

Российские туроператоры практически рассчитались с туристами, поездки которых отменялись из-за эпидемии коронавируса и проведения СВО. На данный момент долги перед туристами составляют порядка 1,5 млрд рублей, хотя в какой-то момент превышали 100 млрд рублей, рассказал в интервью «Известиям» президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. Он также сообщил, что турпоток за границу в 2022 году был на 60% меньше, чем в 2019-м. На российских курортах отдохнул 61 млн человек — почти допандемийный уровень. При этом цены на туры по России подорожали — на некоторых направлениях на 17%. Под Новый год неожиданно возникли проблемы с полетами в Египет. Удастся ли быстро решить эту проблему, какой главный фактор тормозит развитие туризма в российских регионах и продолжит ли в 2023 году действовать программа кешбэка за поездки, читайте в беседе «Известий» с Ильей Уманским.

Турпоток за рубеж обвалился на 60%

— Как бы вы подвели итоги года одной фразой?

— Внешнеполитические факторы создали для пострадавшей из-за пандемии туротрасли очередной виток сложности, но в целом отрасль оказалась устойчивой и жизнеспособной.

— Много ли россиян в этом году путешествовали по своей стране и за рубеж?

— Мы рассчитываем, что на конец года объем внутреннего турпотока достигнет 61 млн человек. Это сравнимо с 2019 годом, который был рекордным для индустрии — тогда по России путешествовали около 65 млн. Также это заметный рост по сравнению с 2021 годом, когда в поездки по стране отправились 52 млн человек.

Что касается выездного туризма, то объем потока в этом году составит примерно 8 млн человек — это на миллион меньше, чем годом ранее. По сравнению с допандемийным 2019 годом, турпоток за рубеж сократился почти на 60%, или 11 млн человек. Основная проблема с полетами за границу — нехватка в России самолетов, которые могли бы это делать без ограничений.

В 2022 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Куда россияне ездили за рубеж в этом году?

— Лидеры среди стран остаются неизменными — это Турция, Египет, ОАЭ, а в последнее время и Таиланд. Турпоток в Турцию из России в этом году составит порядка 5 млн человек, что на 300 тыс. больше, чем в прошлом году. Но разница с 2019 годом заметная — тогда в Турции отдохнули около 6,9 млн россиян.

Стоит упомянуть и о выросшем спросе на направления ближнего зарубежья — Армению, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Белоруссию, Грузию. Это было связано с геополитической обстановкой. Несмотря на то что называть эти потоки туристическими не совсем верно, мы всё равно воспринимаем их как туристов — многие обращались к туроператорам из-за резкого роста стоимости авиаперевозки. У операторов есть блоки на рейсах, иные дисконты.

— Какова ситуация с полетами в Египет? Иордания неожиданно закрыла небо для самолетов с двойной регистрацией, из-за чего пострадали полетные программы авиакомпаний iFly и «Уральских авиалиний». Как это скажется на туризме из России в Египет?

— Это действительно неожиданность, поскольку на протяжении девяти месяцев полеты над Иорданией осуществлялись без проблем. Сейчас в связи с ситуацией на направлении происходит перераспределение бортов, и думаю, что отрасль с этим справится.

Если в июне 2022 года у нас было всего 40 самолетов, которые имели исключительно российскую регистрацию, то сейчас их более 200. Большая часть рейсов в Египет сейчас выполняется над территорией Турции самолетами, у которых нет проблем с двойной регистрацией.

В 2022 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Мы работаем над возвращением российских туристов из Египта. Вдвойне неприятно, что эта ситуация произошла накануне новогодних праздников и часть туристов не сможет отправиться в запланированные поездки. Туроператоры вернут им деньги или предложат альтернативные направления отдыха.

Спрос уперся в потолок предложения

— Поговорим о внутреннем туризме. Какие проблемы обнажил этот год?

— К сожалению, мы не видим особенных изменений в структуре популярных направлений внутри страны. Сезон у нас очень узкий — с середины июня по конец августа, и люди стремятся провести эти теплые дни на море. А самое главное, что туристические потоки определены той гостиничной емкостью, которой обладают регионы. В этом году мы впервые увидели, как самолеты в Сочи не заполняются потому, что непосредственно на месте достигнута предельная вместимость в отелях и в частном секторе. Такого никогда не было ранее.

Поэтому ключевая проблема во внутреннем туризме — нехватка туристической инфраструктуры. И, к сожалению, строительство гостиничных комплексов — это долговременный процесс, он занимает порядка 4–5 лет. Частично проблема решается возведением кемпингов и глэмпингов, что намного быстрее и проще. Государство поддерживает эту инициативу грантами.

В 2022 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Безусловно, сохраняется проблема с транспортной доступностью достопримечательностей и целых регионов. В норме стоимость транспорта в структуре путевки не должна превышать 30%, если речь идет о поездках внутри континента, и 50% — если поездка между континентами. В России доля транспорта составляет в среднем 50% от стоимости турпакета, а в некоторых случаях достигает 75% — например, при путешествии из Норильска в Сочи. Это очень нехороший показатель, и, на мой взгляд, решение проблемы — в развитии конкуренции среди коммерческих компаний, появлении внутри России лоукостеров. Государство должно стимулировать бизнес, чтобы он этим занимался.

— Какие направления в России в этом году пользовались наибольшей популярностью, есть ли сюрпризы?

— Среди направлений у нас все последние годы лидирует одна и та же пятерка — Краснодарский край, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Крым. Крым, кстати, в этом году остался среди лидеров, несмотря на проблемы с транспортной доступностью: авиасообщения нет с конца февраля, а поездов недостаточно, чтобы развезти всех желающих. В связи с этим турпоток на полуостров по итогам года упал на 30%.

Примечательно, что рекордный рост на 300% показал Дагестан — и так происходит уже не первый год. Вообще регион Северного Кавказа стремительно набирает популярность — это и Чечня, и Осетия. Но, опять-таки, все успехи упираются в ограниченный номерной фонд, выше которого не прыгнешь.

Также заметно растет спрос на путешествия в Тюмень, Мурманскую область, на Алтай, Байкал, Дальний Восток, в Калининградскую область.

— Горнолыжный отдых среди россиян становится всё более востребован. А достаточно ли у нас в стране курортов, обеспечивающих хорошее качество катания? На уровне Красной Поляны, например?

— Нет, их недостаточно, что отмечают те россияне, которые катаются на лыжах. И этот вопрос остро встал именно сейчас, когда туристы столкнулись с ограничениями на поездки на европейские горнолыжные курорты, которые традиционно пользовались популярностью.

В 2022 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Мы видим, что в России строятся новые курорты и развиваются существующие, поэтому в перспективе острота этого дефицита будет несколько снижена. Но быстро это произойти не может — возведение горнолыжного курорта занимает не менее пяти лет в связи с особенностями строительства в горной местности и согласованием с экологическими инстанциями.

Стоимость туров вырастет на 50%

— Насколько туротрасль устойчива сегодня, были ли банкротства в 2022 году?

— Все в целом выжили, выстояли, значимых банкротств на рынке точно не было. Причиной тому внимание к проблемам отрасли со стороны регулятора — Ростуризма, а сейчас — Министерства экономического развития. В пандемийные годы очень своевременно было принято постановление правительства № 1073 об отсрочке выплат туристам за несостоявшиеся из-за COVID туры. Недавно Госдума приняла в третьем чтении поправку, разрешающую правительству эту меру продлить. Теперь к «ковидным» добавились и туры, отмененные из-за начала СВО. Сейчас мы ждем постановления правительства на этот счет, но это скорее технический момент.

Принятие постановления № 1073 было очень важно и значимо, поскольку специфика работы туристического бизнеса предусматривает, что туроператор полученные деньги сразу отправляет поставщику, выплатить эти деньги туристу он просто не способен. Если обязать его сделать это, туроператор обанкротится и денег никто не получит.

В 2022 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Какой размер долгов у туроператоров перед туристами на данный момент?

— Практически все деньги по невыполненным обязательствам уже возвращены. В какой-то момент эти суммы превышали 100 млрд рублей, но на конец декабря, по оценкам Ростуризма, это не более 1,5 млрд рублей. А Ростуризм очень внимательно вел этот учет. Причина того, что часть долга сохранилась, в том, что есть ряд направлений, которые так и не открылись. В частности, это Китай, европейские страны. Думаю, что в течение 2023 года все долги удастся отдать.

Нас скорее удивляет другое: заметная часть туристов не обратились к туроператорам за возвратом своих средств. С этими потеряшками еще предстоит разобраться, потому что здесь могут быть разные причины. Например, могли пропасть турагентства, через которые туристы что-то бронировали. Или путешественники потеряли документы на забронированные туры, не помнят, к кому обращаться. Надо будет подумать, как помочь этим туристам.

— Насколько подорожал отдых внутри России и за рубежом относительно прошлого года?

— Если говорить про Россию, то в этом году Сочи остался единственным южным морским направлением, куда можно было добраться самолетом. Поэтому в Сочи мы увидели самый значительный рост цен — в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. Надо понимать, что речь идет о средней температуре по больнице, поскольку мелкие отели могли вообще не подорожать, а востребованные «пятерки» — наоборот, взлететь в цене.

На удивление стоимость отдыха на других курортах Краснодарского края тоже подросла на 10% — туристы долетели до Сочи самолетами, а дальше спокойно отправились на поездах. В Крыму стоимость отдыха относительно 2021 года не выросла.

В 2022 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На выездном направлении ситуация значительно сложнее. Как мы помним, в этом году курс валют колебался от 150 до 55 рублей за доллар. В системах туроператоров стоимость туров пересчитывается автоматически в зависимости от курса валют — и естественно, когда он был 150, никто ничего не покупал.

Несмотря на то что в целом по году курс доллара был приемлемый и даже низкий, стоимость туров за рубеж всё равно выросла примерно на 30% к прошлому году. И связано это с ограничениями перевозки, нехваткой самолетов, как мы сказали выше. Сейчас валюты растут вновь — и не исключено, что туры подорожают уже на 50%.

— Какими будут цены на отдых в 2023 году?

— Относительно поездок за границу сказать невозможно, играет роль множество факторов. По России, думаю, туры подорожают процентов на 7–10, в пределах инфляции. Тоже всё зависит от обстоятельств — например, откроются ли южные аэропорты или нет.

— Что изменилось с упразднением Ростуризма?

— Пока ничего, дальше посмотрим. Туризм как отрасль неоднократно передавался от министерства к министерству — был и в Минспорте, и в Минкульте, и в Минэке, и самостоятельно. Сейчас он опять вернулся в Минэк. Поэтому я бы не сказал, что мы ждем чего-то необычного: руководство на верхнем уровне сохранилось, как и начатые проекты, кадры из Ростуризма тоже частично перешли в Минэк.

— Будет ли в следующем году кешбэк на туры по России?

— Факт в том, что денег бюджетных на него нет. Тем не менее эта мера исключительно важна для туристов, бизнеса и в целом экономики. Поэтому мы всеми доступными способами пытаемся сделать, чтобы кешбэк был, и убедить в этом тех, кто принимает решения.