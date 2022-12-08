Вал ожидания: авиабизнес просит заселять пассажиров в отели по загранпаспорту

Авиакомпании попросили разрешить заселять пассажиров в гостиницы при задержках рейсов по загранпаспорту. Сегодня перевозчики столкнулись с проблемой, когда в отелях принимают только российские паспорта, а заграничные — только у тех, кто постоянно проживает за пределами страны . Но при перелетах за рубеж пассажиры не всегда берут с собой российский документ. Проблема также касается военнослужащих, которые могут приобретать авиабилеты по специальным документам. В гостиницах наличие проблемы подтвердили и инициативу перевозчиков поддерживают.

Незаселенцы

Российские авиакомпании пожаловались на отказ некоторых гостиниц заселять пассажиров на время задержек авиарейсов — администраторы отелей требуют предъявить паспорт РФ и не всегда принимают, например, загранпаспорта.

На проблему первой обратила внимание крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines, написав письмо в профильную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). «Известия» ознакомились с копией документа. При этом, по нормам федеральных авиационных правил (ФАП-82), перевозчики обязаны разместить пассажиров в гостинице, если рейс задерживается или отменен по вине самой авиакомпании, из-за плохих метеоусловий или по техническим причинам.

Размещение производится при задержке рейса более чем на восемь часов днем и более чем на шесть часов в ночное время.

В последнее время авиаперевозчики в ряде случаев столкнулись с проблемами при выполнении требований ФАП-82, написал гендиректор S7 Airlines Вадим Клебанов президенту АЭВТ Владимиру Тасуну. Так, гостиницы ссылаются на нормы постановления № 1853 «Правила предоставления гостиничных услуг», согласно которым россиян заселяют только при предъявлении ими паспорта гражданина РФ, а заселение по загранпаспорту допустимо только для лиц, постоянно проживающих за пределами страны.

Вал ожидания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В итоге россиянам — пассажирам международных рейсов, летающим с загранпаспортом, или военнослужащим работники гостиниц отказывают в размещении , говорится в письме. Вадим Клебанов попросил АЭВТ обратиться в Минтранс для решения этого вопроса и корректировки постановления.

По данным источника «Известий» в отрасли, ассоциация собирает мнения других авиакомпаний по этой теме для формулирования общей позиции для направления письма в Минтранс.

В пресс-службе S7 отказались от комментариев. «Известия» направили запросы в Минтранс и Минэкономразвития.

За гранью паспорта

В трех других крупных российских авиакомпаниях «Известиям» подтвердили наличие проблемы, но указали, что случаи незаселения пассажиров единичны. В двух перевозчиках поддержали идею упростить требования постановления № 1853 . Один из них — авиакомпания Smartavia.

— Но ввиду того, что Smartavia сейчас работает исключительно на внутренних перевозках (по России), с проблемами при отсутствии паспорта гражданина РФ у пассажиров мы практически не сталкиваемся, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Smartavia.

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При этом, как уточнил представитель перевозчика, б ольшинство отказов в заселении связаны с нежеланием самих авиакомпаний выполнять требования законодательства. Также сложности возникают из-за недостаточности или ограниченности инфраструктурных объектов и сервисов в районах, прилегающих к аэропортам: отсутствия гостиниц, например, или невозможности оперативного заказа транспорта для трансфера из аэропорта до гостиницы.

— Если говорить про российский рынок, то гостиничная инфраструктура на новых туристических направлениях часто не успевает за их развитием, что приводит к обострению проблемы, — уточнили в Smartavia.

Представитель компании также подтвердил, что в этом году на ее рейсах наблюдался «некоторый рост перевозок военнослужащих, что связано со специальной военной операцией».

В «Аэрофлоте», напротив, не наблюдают проблем при размещениях пассажиров в гостиницах, сообщили «Известиям» в компании.

— С перечнем документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, можно ознакомиться на сайте Росавиации. Он включает в себя и заграничный паспорт, и удостоверение военнослужащего (военный билет), и удостоверения депутата Госдумы и сенатора и иные документы, — сообщили в компании.

Представители отелей, расположенных вблизи столичных аэропортов, подтвердили, что заселяют клиентов только по оригиналу паспорта РФ. Так, в DoubleTree by Hilton Moscow во Внуково рассказали, что в ноябре были вынуждены отказать в заселении в 22 случаях, а в августе, когда пассажиропоток больше, таких случаев было 34.

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— Если мы говорим о гражданах РФ, то заселяем их только на основании оригиналов внутренних паспортов. Еще принимаем оригиналы свидетельств о рождении у детей до 14 лет. Мы всячески поддерживаем инициативу по изменению постановления, — сообщила коммерческий менеджер отеля Светлана Охота.

В отеле Sheraton Skypoint Luxe в Шереметьево указали на общее сокращение количества международных рейсов в этом году, а в связи с этим — задержек рейсов и случаев отказа в заселении, отметила генеральный менеджер отеля Екатерина Захарова.

Помимо паспорта РФ этот отель принимает паспорт моряка, военный билет и временное удостоверение личности на время оформления постоянного документа.

В пресс-службе «Аэротеля» в Домодедово не ответили на запрос редакции.

Всё дело в штрафах

Проблема отказа в заселении в отели из-за отсутствия документов существует уже давно, но становится всё более актуальной , согласился управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

— Это происходит из-за размытости трактовки законодательной нормы и из-за разного содержания внутренних регламентов на региональном уровне. При этом случаев отказа в заселении по загранпаспорту в Санкт-Петербурге, Москве или Московской области гораздо меньше, чем, например, в других регионах — на Урале или на юге России , — считает эксперт.

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Больше всего отельеров пугает внутреннее положение ФМС, согласно которому им может грозить штраф от 150 тыс. до 400 тыс. рублей за нарушение норм при заселении , уточнил эксперт.

Далеко не каждый отель возьмет на себя риск заселять без всех необходимых документов, и, к сожалению, иногда пассажирам приходится ожидать трансфера на рейс в лобби отеля , говорит гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.

Сами задержки вылета на международных направлениях, особенно зимой, не редки, отмечает эксперт. Правда, пока в этом году особого увеличения потока расселения в отели с рейсов не было — декабрь выдался относительно малоснежный и подготовка самолетов к вылету происходит быстрее, добавил Сергей Толчин.