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Вал ожидания: авиабизнес просит заселять пассажиров в отели по загранпаспорту

Что сегодня мешает гостиницам принимать не улетевших вовремя россиян
Фото: Getty Images/Konev Timur
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Авиакомпании попросили разрешить заселять пассажиров в гостиницы при задержках рейсов по загранпаспорту. Сегодня перевозчики столкнулись с проблемой, когда в отелях принимают только российские паспорта, а заграничные — только у тех, кто постоянно проживает за пределами страны. Но при перелетах за рубеж пассажиры не всегда берут с собой российский документ. Проблема также касается военнослужащих, которые могут приобретать авиабилеты по специальным документам. В гостиницах наличие проблемы подтвердили и инициативу перевозчиков поддерживают.

Незаселенцы

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Российские авиакомпании пожаловались на отказ некоторых гостиниц заселять пассажиров на время задержек авиарейсов — администраторы отелей требуют предъявить паспорт РФ и не всегда принимают, например, загранпаспорта.

На проблему первой обратила внимание крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines, написав письмо в профильную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). «Известия» ознакомились с копией документа. При этом, по нормам федеральных авиационных правил (ФАП-82), перевозчики обязаны разместить пассажиров в гостинице, если рейс задерживается или отменен по вине самой авиакомпании, из-за плохих метеоусловий или по техническим причинам.

Размещение производится при задержке рейса более чем на восемь часов днем и более чем на шесть часов в ночное время.

В последнее время авиаперевозчики в ряде случаев столкнулись с проблемами при выполнении требований ФАП-82, написал гендиректор S7 Airlines Вадим Клебанов президенту АЭВТ Владимиру Тасуну. Так, гостиницы ссылаются на нормы постановления № 1853 «Правила предоставления гостиничных услуг», согласно которым россиян заселяют только при предъявлении ими паспорта гражданина РФ, а заселение по загранпаспорту допустимо только для лиц, постоянно проживающих за пределами страны.

Вал ожидания
аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В итоге россиянам — пассажирам международных рейсов, летающим с загранпаспортом, или военнослужащим работники гостиниц отказывают в размещении, говорится в письме. Вадим Клебанов попросил АЭВТ обратиться в Минтранс для решения этого вопроса и корректировки постановления.

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По данным источника «Известий» в отрасли, ассоциация собирает мнения других авиакомпаний по этой теме для формулирования общей позиции для направления письма в Минтранс.

В пресс-службе S7 отказались от комментариев. «Известия» направили запросы в Минтранс и Минэкономразвития.

За гранью паспорта

В трех других крупных российских авиакомпаниях «Известиям» подтвердили наличие проблемы, но указали, что случаи незаселения пассажиров единичны. В двух перевозчиках поддержали идею упростить требования постановления № 1853. Один из них — авиакомпания Smartavia.

— Но ввиду того, что Smartavia сейчас работает исключительно на внутренних перевозках (по России), с проблемами при отсутствии паспорта гражданина РФ у пассажиров мы практически не сталкиваемся, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Smartavia.

Вал ожидания
чемодан
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

При этом, как уточнил представитель перевозчика, большинство отказов в заселении связаны с нежеланием самих авиакомпаний выполнять требования законодательства. Также сложности возникают из-за недостаточности или ограниченности инфраструктурных объектов и сервисов в районах, прилегающих к аэропортам: отсутствия гостиниц, например, или невозможности оперативного заказа транспорта для трансфера из аэропорта до гостиницы.

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Если говорить про российский рынок, то гостиничная инфраструктура на новых туристических направлениях часто не успевает за их развитием, что приводит к обострению проблемы, — уточнили в Smartavia.

Представитель компании также подтвердил, что в этом году на ее рейсах наблюдался «некоторый рост перевозок военнослужащих, что связано со специальной военной операцией».

В «Аэрофлоте», напротив, не наблюдают проблем при размещениях пассажиров в гостиницах, сообщили «Известиям» в компании.

— С перечнем документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, можно ознакомиться на сайте Росавиации. Он включает в себя и заграничный паспорт, и удостоверение военнослужащего (военный билет), и удостоверения депутата Госдумы и сенатора и иные документы, — сообщили в компании.

Представители отелей, расположенных вблизи столичных аэропортов, подтвердили, что заселяют клиентов только по оригиналу паспорта РФ. Так, в DoubleTree by Hilton Moscow во Внуково рассказали, что в ноябре были вынуждены отказать в заселении в 22 случаях, а в августе, когда пассажиропоток больше, таких случаев было 34.

Вал ожидания
гостиницы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Если мы говорим о гражданах РФ, то заселяем их только на основании оригиналов внутренних паспортов. Еще принимаем оригиналы свидетельств о рождении у детей до 14 лет. Мы всячески поддерживаем инициативу по изменению постановления, — сообщила коммерческий менеджер отеля Светлана Охота.

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В отеле Sheraton Skypoint Luxe в Шереметьево указали на общее сокращение количества международных рейсов в этом году, а в связи с этим — задержек рейсов и случаев отказа в заселении, отметила генеральный менеджер отеля Екатерина Захарова.

Помимо паспорта РФ этот отель принимает паспорт моряка, военный билет и временное удостоверение личности на время оформления постоянного документа.

В пресс-службе «Аэротеля» в Домодедово не ответили на запрос редакции.

Всё дело в штрафах

Проблема отказа в заселении в отели из-за отсутствия документов существует уже давно, но становится всё более актуальной, согласился управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

— Это происходит из-за размытости трактовки законодательной нормы и из-за разного содержания внутренних регламентов на региональном уровне. При этом случаев отказа в заселении по загранпаспорту в Санкт-Петербурге, Москве или Московской области гораздо меньше, чем, например, в других регионах — на Урале или на юге России, — считает эксперт.

Вал ожидания
гостиница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Больше всего отельеров пугает внутреннее положение ФМС, согласно которому им может грозить штраф от 150 тыс. до 400 тыс. рублей за нарушение норм при заселении, уточнил эксперт.

Далеко не каждый отель возьмет на себя риск заселять без всех необходимых документов, и, к сожалению, иногда пассажирам приходится ожидать трансфера на рейс в лобби отеля, говорит гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.

Сами задержки вылета на международных направлениях, особенно зимой, не редки, отмечает эксперт. Правда, пока в этом году особого увеличения потока расселения в отели с рейсов не было — декабрь выдался относительно малоснежный и подготовка самолетов к вылету происходит быстрее, добавил Сергей Толчин.

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