Ученый план: как будет развиваться научно-популярный туризм в России

В современных геополитических реалиях Россия обязана обеспечить свою технологическую независимость , и добиться этого помогают исследовательские мегаустановки. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в рамках второго дня II Конгресса молодых ученых , который проходит в Сочи. Еще одной ключевой темой форума стало развитие научно-популярного туризма в России. Участники дискуссии поделились опытом организации экскурсий на самые интересные и до недавнего времени закрытые для широкой публики установки — например, на первый отечественный атомный реактор Ф-1, источник синхротронного излучения и исследовательский термоядерный реактор.

Залог суверенитета

Развитие исследовательской инфраструктуры — это вопрос государственной безопасности, заявил в рамках ключевой сессии второго дня II Конгресса молодых ученых «Инфраструктура «мегасайенс»: драйвер научных прорывов» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По его словам, в современных условиях одна из главных целей страны — обеспечить полную технологическую независимость. Именно научные установки мегасайенс — ускорители нейтронов и синхротроны, токамаки, коллайдеры, создаваемые в России, обеспечат ей научный и технологический суверенитет . Основой его станут собственные технологии, которые активно развиваются в рамках отечественных мегапроектов.

Ученый план_1 Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Если использовать чужие высокие технологии, как это делает большинство стран, мало что в них понимая, то их «хозяева» — те, кто вам их передал, [при желании] могут поменять в них абсолютно всё . В результате никаких новых технологий вы не развиваете и зря потратили деньги. В такой ситуации в основном и находятся развивающиеся страны, — подчеркнул ученый. — Так что нам нужны мегаустановки как важнейшие элементы обеспечения технологической безопасности и независимости.

«Курчатовский институт» совершенствует систему отечественных мегаустановок в рамках программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 годы . Увидеть их собственными глазами и понять, как они работают, участники и гости конгресса смогли на стенде НИЦ «Курчатовский институт», посвященном отечественным мегаустановкам. Тут представлены макеты высокопоточного нейтронного реактора ПИК, синхротронно-лазерного комплекса «Сила» и других уникальных установок.

Путешествие в науку

Важной темой второго дня конгресса, который проходит с 1 по 3 декабря, стал и научный туризм . По словам заместителя министра науки и высшего образования России Григория Гурова, речь идет не столько о путешествиях, сколько о воспитании молодежи и познании России с новой стороны.

— Основная проблема — пока мы не понимаем, как раскрыть потенциал научных лабораторий, музеев, интересных людей. Как найти контакты, как договариваться, чтобы провести туристов на ядерную установку или другой закрытый объект , — рассказал он.

Ученый план_2 Заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Своим опытом проведения экскурсий на научных объектах поделились участники дискуссии. Заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина рассказала, что институт начал организовывать экскурсии для организованных групп по инициативе Михаила Ковальчука еще в 2010 году. Школьники, студенты и другие группы могут по заранее составленным заявкам увидеть уникальные объекты на территории института — первый отечественный атомный реактор Ф-1, дом, в котором жил Игорь Курчатов, другие исторические объекты . Можно посмотреть и на ряд современных объектов исследовательской инфраструктуры — единственный в стране специализированный Курчатовский источник синхротронного излучения («КИСИ-Курчатов»), российский исследовательский термоядерный реактор Токамак. Также школьники и студенты могут посетить различные биологические лаборатории и генетический центр.

— У нас сформировалась инициативная группа молодых ученых, которые с большой увлеченностью рассказывают о своей работе. Есть и своя целевая аудитория — это студенты и школьники, которые готовятся к поступлению в партнерские вузы, сотрудники «Росатома», других учреждений. А в рамках инициативы развития научного туризма мы готовы также принимать организованные туристические группы, — рассказала Екатерина Яцишина.

В целом, как подчеркнули участники дискуссии, привлечение подрастающего поколения к работе в науке — одна из основных задач развития научно-популярного туризма.

К программе уже присоединились 10 регионов , в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов. Среди таких субъектов Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области.

В рамках второго дня конгресса ученые на профильных сессиях также обсудили современные нейротехнологии, биомедицину и лекарства будущего, инновации в сельскохозяйственной и пищевой промышленности, новые источники энергии и многое другое.

Конгресс молодых ученых проходит с 1 по 3 декабря на федеральной территории «Сириус». Это главное мероприятие Десятилетия науки и технологий в 2022 году. Его организаторами выступили Минобрнауки, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и фонд «Росконгресс». Участниками форума стали молодые ученые из различных регионов России, руководители научных организаций, представители органов власти, ректоры ведущих вузов и представители бизнеса.