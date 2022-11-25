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Сила познания: кому вручили премии «За верность науке»

В «Зарядье» назвали самого модного ученого и наградили за красоту исследований
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Лауреаты восьмой всероссийской премии «За верность науке» получили награды за умение простыми словами объяснить, как работает коллайдер, книгу о Нюрнбергском трибунале и фотографии микромира, похожие на картины импрессионистов. Церемония прошла 24 ноября в московском концертном зале «Зарядье». Вручая награды, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что наука всегда останется модной в нашей стране, а президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул, что работа ученых важна не только с академической точки зрения, но и в насущном плане.

Просто о сложном

В московском концертном зале «Зарядье» объявили лауреатов и дипломантов восьмой Всероссийской премии «За верность науке». В этом году на нее подали рекордное количество заявок — более 1165 в 14 номинациях.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что в последние несколько лет благодаря особому вниманию к науке и технологиям вырос и интерес к премии. По его словам, число заявок в этом году вчетверо больше, чем в 2020-м.

Сила познания
Ведущие

Ведущие торжественной церемонии вручения VIII Всероссийской премии «За верность науке» телеведущий Валдис Пельш и актриса Юлия Пересильд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Каждая вещь, которой мы сейчас пользуемся, все, что держим в руках, и с помощью чего разговариваем на расстоянии — это плоды интеллектуального труда, — подчеркнул президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая на церемонии. — Наша задача — воспитать у людей уважение к науке и понимание необходимости учиться. Вот в чем важность этой премии. Более того, я бы сказал, что сейчас она поднята на качественно новый уровень.

За мелодичное сопровождение вечера отвечали артисты Оркестра Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Вели церемонию Валдис Пельш и Юлия Пересильд. К слову, актриса год назад побывала на Международной космической станции, где впервые снимали художественный фильм.

Лауреатов номинации «Наука — это модно» объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сила познания
Награда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вручает награду «Наука — это модно» ведущему научному сотруднику лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований Сергею Мерцу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Хочется верить, что в нашей стране это будет модно всегда, — сказал он. — В этой номинации мы особенно отмечаем способность людей науку популяризировать, то есть говорить простыми словами о том, что или труднопостижимо, или непостижимо вообще. Я всегда такими людьми просто восхищаюсь.

Награду в этой номинации получил ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований Сергей Мерц. После награждения Дмитрий Песков снова взял слово.

У нас в стране раньше был один только Михаил Валентинович Ковальчук, который мог доступным русским языком объяснить, как работает ядерный реактор. Теперь у нас появился еще один человек, который может объяснить то же самое, а еще и про коллайдер доступным русским языком, — подчеркнул он.

Наука и искусство

Для вручения номинации «Защита исторической правды» на сцену снова поднялся Валерий Фальков.

— Защите исторической правды министерство уделяет большое внимание, особенно в воспитательном аспекте, — отметил глава ведомства. — Потому что история — это то, что формирует ценностный каркас и позволяет стране существовать. Поэтому не случайно у нас появилась эта номинация, и второй год подряд мы очень просим экспертов внимательно отнестись к оценке всех конкурсных работ.

Сила познания
Премия

Премию «Защита исторической правды» получил автор книги о Нюрнбергском трибунале «Суд народов» Александр Звягинцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Приз получил автор книги о Нюрнбергском трибунале «Суд народов» Александр Звягинцев. Второго места удостоили специальный проект «Донбасс. Геноцид 2014-2022» медиагруппы «Россия сегодня». Третье место завоевал спектакль-реконструкция «Нюрнбергский процесс: уроки истории для настоящего и будущего» Московского государственного лингвистического университета.

Президента НИЦ «Курчатовский институт» пригласили объявить и лауреатов в номинанации «Биогенетическое просвещение».

— Мы живем в такое время, когда наука становится востребованной не только в виде грантов и премий, но и насущно важной, — отметил Михаил Ковальчук.

Победил проект Политехнического музея и Национальной иммунобиологической компании — выставка «Жизнь с вирусами». Второе место занял научно-познавательный центр «Заповедное посольство» московского «Зарядья». Третье место жюри присудило авторской серии материалов «Нейроновости».

Красота науки

В этом году появилась новая номинация премии — «Наука как искусство». Первое место в ней заняла выставка фотографий «Наука — это красиво» НИЦ «Курчатовский институт».

Сила познания
Премия

Курчатовский институт получил премию в номинации «Наука как искусство»

Фото: Пресс-служба Минобрнауки

— Мне очень отрадно, что в этот проект активно включились наши ученые — и молодые, и «осеннего» возраста, — сказала заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина. — Они видят удовольствие в своем труде, видят, как это красиво, проникают в тайны микромира, и действительно получаются удивительные, порой импрессионистические картины физических явлений.

Сила познания
Премия

Заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина

Фото: Пресс-служба Минобрнауки

Второе место занял виртуальный музей древностей «Крепость и храм» Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Третье место получил документальный VR-детектив «Нюрнберг: VRдикт народов» медиагруппы «Россия сегодня».

Также на церемонии вручили «Специальный приз за популяризацию отечественных разработок» от корпораций «Роскосмос», «Ростех» и «Росатом». Кроме того, награды получили победители номинаций «Специальный приз имени Даниила Гранина», «Научный журналист года», «Научный фотограф года», «Научный режиссер года», «Научная пресс-служба года», «Лучший научно-популярный студенческий проект» и «Экологическое просвещение».

Справка «Известий»

Всероссийскую премию «За верность науке» вручают ежегодно. Наградами отмечают за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа ученых и инженеров в России. Организатором традиционно выступает Минобрнауки. Партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2022 года церемонию проводят в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий.

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