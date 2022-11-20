Правильный мотор: ученые в России создают лекарство от старения сердца

Российские ученые разрабатывают препарат, который сможет защитить сердце от старения. Лекарство будет бороться с изменениями, которые происходят в сердечно-сосудистой системе с возрастом, когда в организме накапливаются клетки с остановившимся жизненным циклом. Новое средство сможет также помочь онкобольным, которые принимают определенные средства, негативно влияющие на функцию миокарда. Эксперты уверены, что препарат будет востребован в клинической практике, однако отмечают: необходимо дождаться результатов всех испытаний.

Спрятаться под зонтичным

Специалисты Института изучения старения, созданного на базе Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России исследуют соединения, которые могут использоваться для борьбы с вызванными с возрастом изменениями в работе сердца. Для этого ученые изучают фундаментальные механизмы старения и ищут препараты для возможного клинического применения.

Как сообщил «Известиям» кандидат биологических наук, руководитель лаборатории Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова Константин Лямзаев, сейчас ученые занялись изучением сложноэфирных производных 7-гидроксикумарина (вещество, впервые обнаруженное в растениях семейства зонтичные. — «Известия»), которые синтезированы в МГУ им. М.В. Ломоносова. Такие соединения способны избирательно уничтожать сенесцентные, то есть постаревшие клетки, накапливающиеся организме с возрастом.

— Исследуемые производные 7-гидроксикумарина проявляют свою биологическую активность в тканях сердца и почки и безопасны в очень широком диапазоне концентраций. Механизм действия данных соединений может быть связан с их способностью стимулировать очищение клеток от поврежденных митохондрий, запуская процесс митофагии (уничтожения дефектных внутриклеточных структур), — рассказал «Известиям» Константин Лямзаев.

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Эти свойства позволяют рассматривать такие соединения в качестве потенциальных кардиопротекторов, способных препятствовать возраст зависимым изменениям в работе сердца.

Справка «Известий» Кардиопротекторы — это природные и синтетические вещества, они улучшают функциональное состояние миокарда и защищают клетки сердца (цитопротекторный эффект).

Сердцем не стареть

Производные 7-гидроксикумарина могут использоваться и для предотвращения побочных эффектов, вызванных химиотерапией с помощью препарата доксорубицин. Это средство, которое нарушает механизмы деления всех клеток организма, в том числе и злокачественных. Его используют при многих видах лейкоза, саркомы, раке молочной и щитовидной желез и многих других онкологиях.

Такой метод лечения онкологических заболеваний приводит к повреждению ДНК, а еще — не только к остановке роста клеток злокачественных опухолей, но и к нарушению метаболизма кардиомиоцитов (клетки сердечной мышцы), других мышечных клеток и ускорению образования «постаревших» клеток.

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— Накопление таких клеток в ткани приводит к повреждению внеклеточного матрикса, окислительному стрессу и повышению уровня воспалительноей реакции. Все перечисленное влечет ускоренное старение окружающих кардиомиоцитов, а в конечном итоге приводит к дегенерации мышечной ткани и снижению функции сердца, — пояснил Константин Лямзаев.

Предполагается, что исследуемые соединения можно применять для профилактики сердечно-сосудистых осложнений на фоне такого типа химиотерапии.

Наиболее интересной эта разработка может быть именно для онкологических больных, поскольку препараты из группы антрациклинов, к которым и относится доксорубицин, применяемые при химиотерапии опухоли молочной железы, саркомы мягких тканей, обладают выраженной дозозависимой кардиотоксичностью, рассказала врач-ревматолог «ГУТА Клиник» Екатерина Филатова.

— Проявляется этот побочный эффект дисфункцией левого желудочка, которая часто не обратима. У части пациентов приходится отменять данную терапию, что снижает эффективность лечения. Разработка средств для профилактики антрациклиновой цитотоксичности позволит снизить частоту развития осложнений и проводить терапию в нужных дозировках, — подчеркнула специалист.

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Сама идея такого препарата интересна и потенциально очень полезна, но до результатов первых экспериментов на животных и потом на добровольцах сложно судить о революции в медицине, заявил директор института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета Филипп Копылов.

В настоящее время ученые тестируют исследуемые вещества на клеточных моделях. Если данные соединения проявят нужный эффект, будут проведены первые доклинические исследования на мышах. Они уже запланированы в программе «Приоритет-2030».