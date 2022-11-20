 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики выпустили 15 снарядов по объектам Запорожской АЭС
Мир
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Армия
ВСУ потеряли до 55 человек в боях с подразделениями ЛНР за сутки
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде на следующей неделе
Армия
Российские военные сорвали несколько атак ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане
Интернет
Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter набрал почти 33 млн подписчиков
Происшествия
Работа ж/д станции нарушена в Иловайске из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
«Укрэнерго» сообщило о плановых отключениях электроэнергии 20 ноября
Мир
Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Общество
Пострадавшие из-за ЧП в доме на Сахалине начнут получать выплаты 20 ноября
Происшествия
Украинские националисты выпустили три ракеты из HIMARS по Иловайску в ДНР
/

Правильный мотор: ученые в России создают лекарство от старения сердца

Как новый препарат сможет помочь при раковых заболеваниях
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые разрабатывают препарат, который сможет защитить сердце от старения. Лекарство будет бороться с изменениями, которые происходят в сердечно-сосудистой системе с возрастом, когда в организме накапливаются клетки с остановившимся жизненным циклом. Новое средство сможет также помочь онкобольным, которые принимают определенные средства, негативно влияющие на функцию миокарда. Эксперты уверены, что препарат будет востребован в клинической практике, однако отмечают: необходимо дождаться результатов всех испытаний.

Спрятаться под зонтичным

Специалисты Института изучения старения, созданного на базе Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России исследуют соединения, которые могут использоваться для борьбы с вызванными с возрастом изменениями в работе сердца. Для этого ученые изучают фундаментальные механизмы старения и ищут препараты для возможного клинического применения.

Как сообщил «Известиям» кандидат биологических наук, руководитель лаборатории Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова Константин Лямзаев, сейчас ученые занялись изучением сложноэфирных производных 7-гидроксикумарина (вещество, впервые обнаруженное в растениях семейства зонтичные. — «Известия»), которые синтезированы в МГУ им. М.В. Ломоносова. Такие соединения способны избирательно уничтожать сенесцентные, то есть постаревшие клетки, накапливающиеся организме с возрастом.

— Исследуемые производные 7-гидроксикумарина проявляют свою биологическую активность в тканях сердца и почки и безопасны в очень широком диапазоне концентраций. Механизм действия данных соединений может быть связан с их способностью стимулировать очищение клеток от поврежденных митохондрий, запуская процесс митофагии (уничтожения дефектных внутриклеточных структур), — рассказал «Известиям» Константин Лямзаев.

Правильный мотор
снимок
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Эти свойства позволяют рассматривать такие соединения в качестве потенциальных кардиопротекторов, способных препятствовать возраст зависимым изменениям в работе сердца.

Справка «Известий»

Кардиопротекторы — это природные и синтетические вещества, они улучшают функциональное состояние миокарда и защищают клетки сердца (цитопротекторный эффект).

Сердцем не стареть

Производные 7-гидроксикумарина могут использоваться и для предотвращения побочных эффектов, вызванных химиотерапией с помощью препарата доксорубицин. Это средство, которое нарушает механизмы деления всех клеток организма, в том числе и злокачественных. Его используют при многих видах лейкоза, саркомы, раке молочной и щитовидной желез и многих других онкологиях.

Такой метод лечения онкологических заболеваний приводит к повреждению ДНК, а еще — не только к остановке роста клеток злокачественных опухолей, но и к нарушению метаболизма кардиомиоцитов (клетки сердечной мышцы), других мышечных клеток и ускорению образования «постаревших» клеток.

Правильный мотор
капельница
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Накопление таких клеток в ткани приводит к повреждению внеклеточного матрикса, окислительному стрессу и повышению уровня воспалительноей реакции. Все перечисленное влечет ускоренное старение окружающих кардиомиоцитов, а в конечном итоге приводит к дегенерации мышечной ткани и снижению функции сердца, — пояснил Константин Лямзаев.

Предполагается, что исследуемые соединения можно применять для профилактики сердечно-сосудистых осложнений на фоне такого типа химиотерапии.

Наиболее интересной эта разработка может быть именно для онкологических больных, поскольку препараты из группы антрациклинов, к которым и относится доксорубицин, применяемые при химиотерапии опухоли молочной железы, саркомы мягких тканей, обладают выраженной дозозависимой кардиотоксичностью, рассказала врач-ревматолог «ГУТА Клиник» Екатерина Филатова.

— Проявляется этот побочный эффект дисфункцией левого желудочка, которая часто не обратима. У части пациентов приходится отменять данную терапию, что снижает эффективность лечения. Разработка средств для профилактики антрациклиновой цитотоксичности позволит снизить частоту развития осложнений и проводить терапию в нужных дозировках, — подчеркнула специалист.

Правильный мотор
кардиограмма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сама идея такого препарата интересна и потенциально очень полезна, но до результатов первых экспериментов на животных и потом на добровольцах сложно судить о революции в медицине, заявил директор института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета Филипп Копылов.

В настоящее время ученые тестируют исследуемые вещества на клеточных моделях. Если данные соединения проявят нужный эффект, будут проведены первые доклинические исследования на мышах. Они уже запланированы в программе «Приоритет-2030».

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022