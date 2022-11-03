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Очно в цель: в РФ испытают радиоактивные средства для диагностики рака

Каков принцип действия разработки сибирских ученых
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В России стартовали клинические исследования трех радиоактивных фармацевтических препаратов для диагностики рака груди в сложных случаях. По словам разработчиков, они особенно полезны в ситуациях, когда параметры новообразования меняются при лечении, а также при прогрессировании заболевания. Онкологи планируют в дальнейшем не только визуализировать опухоли с помощью новых радиофармперпаратов, но и лечить больных, изменив состав этих средств. Ученые уже получили патент на изобретение.

Особые рецепторы

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В НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра начались клинические исследования трех радиоактивных фармацевтических препаратов, предназначенных для диагностики рака груди. Эти субстанции основаны на альтернативных каркасных протеинах — направленных адресных молекулах, которые могут помочь обнаружить злокачественные образования. Они нацелены на белки, стимулирующие рост клеток (рецепторы эпидермального фактора роста) у больных раком молочной железы.

Такие рецепторы высокоактивны у 20-25% людей с этим диагнозом, что связано с неблагоприятным прогнозом. Их высокие значения — это показание для назначения специального направленного лечения (таргетная терапия), которое значительно повышает шанс выжить и избежать рецидивов болезни.

Очно в цель
мамммография
Фото: Global Look Press/Michael Hanschke

— Альтернативные каркасные белки используются в качестве нацеливающих модулей, так как они обладают оптимальными свойствами для переноса изотопа к опухолевому антигену (веществу, которое может вызвать иммунный ответ организма. — «Известия»), расположенному на поверхности раковой клетки, — рассказала старший научный сотрудник отделения радионуклидной диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ Ольга Брагина.

По ее словам, новые препараты будут особенно полезны в случаях, когда происходит изменение молекулярных параметров опухоли на фоне проводимого лечения, а также при прогрессировании заболевания.

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Разработка ученых из Томска — часть программы Минобрнауки «Приоритет 2030», которая входит в нацпроект «Наука и университеты».

Эффект визуализации

Как рассказали разработчики, радиоактивные препараты предназначены для внутривенного введения пациенту. С током крови они распределяется по организму больного, взаимодействуя с рецепторами эпидермального фактора роста, расположенными на поверхности опухолевых клеток. Через два часа медики проводят ОФЭКТ-исследование (сканирование тела), по результатам которого визуализируются опухолевые очаги. Препарат полностью выводится из организма в течение суток, рассказали специалисты.

Такая диагностика позволит одномоментно визуализировать как первичную опухоль, так и возможные метастатические очаги в отдаленных органах и тканях. Также она даст медикам возможность оценить их молекулярные характеристики.

Очно в цель
капельница больница
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

В будущем радиоактивный компонент могут доработать таким образом, чтобы использовать его не только для диагностики, но и как лекарство. Им, вероятно, можно будет лечить пациентов с метастатическими формами рака, не отвечающими на стандартную терапию.

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По словам профессора Томского политехнического университета, руководителя стратегического проекта вуза «Инженерия здоровья» Мехмана Юсубова, ученые уже работают над созданием целой линейки отечественных препаратов для тераностики. Так называется новый способ создания фармацевтических композиций, который объединяет и диагностику, и терапию.

Точечный диагноз

Таргетный подход в лечении и диагностике онкологических заболеваний актуален и перспективен, а шаги в этом направлении уже сейчас спасают множество человеческих жизней, сказал «Известиям» хирург-онколог-маммолог «Гута Клиник» Эдуард Межецкий.

— Тераностика — новое направление в медицине, сформировавшееся менее 10 лет назад. В его основе лежат высокотехнологичная база и фундаментальная наука, цель — одномоментное лечебное и диагностическое воздействие на патологию в организме различными методами, в частности радиофармакологическими препаратами. Сам факт того, что в России ведутся подобные работы, говорит о том, что мы идем в ногу с мировыми тенденциями, — подчеркнул он.

Очно в цель
томограф
Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
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Рак молочной железы — самая частая онкопатология у женщин, сказал заведующий кафедрой онкологии Самарского государственного медицинского университета Олег Каганов. По его словам, сейчас это заболевание хорошо изучено, поэтому стало известно о существовании различных подтипов опухолей, что принципиально влияет на подходы к лечению. Клетки злокачественного новообразования генетически нестабильны и могут менять свои свойства под влиянием лечения, добавил эксперт.

— В данном исследовании предполагается решение важнейшей задачи — точной идентификации всех вероятных очагов рака молочной железы, обладающих характерным свойством. Это позволит скорректировать проводимое лечение и повысить выживаемость больных, — считает он.

В перспективе возможно рассматривать применение предлагаемых радиофармпрепаратов на основе альтернативных каркасных протеинов для диагностики других новообразований, уверен эксперт.

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