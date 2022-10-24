Резонансное тело: ученые представили первый российский томограф нового поколения

Российские ученые презентовали первый отечественный аппарат МРТ высокой мощности, который на 70% состоит из отечественных комплектующих . Прибор создали в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН. Российский аппарат дешевле иностранных аналогов и способен делать более качественные снимки. Ученые готовы перейти к серийному производству разработки в течение трех лет. Стоимость одного устройства составит от 80 млн до 100 млн рублей. По словам экспертов, иметь собственную МРТ-технологию в условиях санкций совершенно необходимо, потому что иностранное оборудование без должной технической поддержки может выйти из строя в любой момент.

В холоде

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) представили первый российский аппарат для магнитно-резонансной томографии современного поколения . Действующий образец устройства собрали в криогенном корпусе ФИАН, предназначенном для исследований процессов при крайне низких температурах. Выбор места не случаен, ведь для охлаждения томографа используется жидкий гелий, температура которого достигает –270 °C. Низкое потребление этого сжиженного газа — одно из главных преимуществ российской разработки по сравнению с иностранными аналогами.

Аппарат занимает небольшую комнату . В его центре расположено отверстие диаметром 120 см, куда помещается пациент. Внешне аппарат в пластиковом корпусе ничем не отличается от иностранных установок, которые используют в российских больницах . А вот большая часть (70%) внутренний начинки и сама технология — отечественные и они отличаются от западных . В дальнейшем разработчики готовы полностью избавится от иностранных деталей.

— Мы готовы начать массовое производство аппарата . Для этого мы должны подобрать все необходимые для промышленного применения комплектующие. Мы стремимся к выпуску 100 штук в год, что полностью покрывает российские потребности, — сказал руководитель отделения физики твердого тела ФИАН Евгений Демихов.

Резонансное тело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Справка «Известий» Магнитно-резонансная томография (МРТ) — способ получения изображения внутренних органов человека, который используется для медицинской диагностики. Он основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер водорода, которые помещают в сильное магнитное поле. Водород есть в большинстве тканей человека, поэтому МРТ можно применять для анализа практически любых болезней.

Легче и дешевле

Томограф, представленный журналистам, — действующий . Его уже использовали на практике для исследований головного мозга пациентов сотрудники Центра неврологии РАН. Также с ним работали медики Центра нейрохирургии РАН. Специалисты оказались полностью удовлетворены возможностями оборудования.

Главная деталь аппарата — магнит — был сделан из сверхпроводника российского производства. Использование специального сверхпроводящего материала позволяет в десять раз снизить массу железа, необходимую для работы устройства, что ограничивает его вес 3,5 т. Иначе томограф получился бы размером с трехэтажный дом.

Точность снимков МРТ зависит от мощности магнитного поля аппарата. У российского томографа она составляет 1,5 тесла . Ее достаточно для работы с большинством пациентов . Однако для отдельных исследований, например выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии, необходима мощность 7 тесла . На Западе уже появляется подобное оборудование. По словам разработчиков, они тоже планируют создание таких приборов в будущем, но к этому нужно приступать уже после того, как удастся выпустить первый серийный томограф предыдущего поколения .

Резонансное тело Руководитель отделения физики твердого тела ФИАН Евгений Демихов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По оценкам ученых, на запуск прибора в серию уйдет около трех лет. Специалистам предстоит найти замену большей части иностранных деталей, которые стали недоступны из-за санкций. Однако такая необходимость поможет разработчикам перейти на новый технологический уровень, потому что они найдут собственные решения. Стоимость одного аппарата будет в районе 80–100 млн рублей . Это дешевле иностранных МРТ-установок.

Аппарат первой необходимости

МРТ-аппараты крайне нужны медицинским работникам — сейчас этот метод диагностики используют врачи практически всех специальностей , отметила директор Института биологии и биомедицины университета им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова. И 99% рынка — полностью зарубежная техника , часть из которой мы не можем получить, рассказали медики. При этом иностранное оборудование может выйти из строя в любой момент без должной технической поддержки , подчеркнула Мария Ведунова. Поэтому тот факт, что в России будет аппарат собственного производства, — очень хорошая новость, считает она.

— Надеюсь разрешение новых снимков действительно будет соизмеримо с иностранными образцами, которые мы используем сейчас, — сказала эксперт.

Импортозамещение медицинского оборудования в России необходимо, согласен главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Иметь собственную российскую МРТ-систему с аппаратами и всем необходимым для работы — большое преимущество, уверен специалист.

Резонансное тело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы начинали, когда аппараты были 0,3 тесла, этого было достаточно. Понятно, прогресс идет вперед. 1,5 тесла сегодня — это нормальная рутинная мощность, которой достаточно для большинства процедур , — заявил он.

Отдельные экспертные центры можно обеспечить более мощным оборудованием до 3 тесла для работы с особыми случаями, добавил эксперт.