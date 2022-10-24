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Резонансное тело: ученые представили первый российский томограф нового поколения

Сможет ли он заменить больничное оборудование из западных стран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российские ученые презентовали первый отечественный аппарат МРТ высокой мощности, который на 70% состоит из отечественных комплектующих. Прибор создали в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН. Российский аппарат дешевле иностранных аналогов и способен делать более качественные снимки. Ученые готовы перейти к серийному производству разработки в течение трех лет. Стоимость одного устройства составит от 80 млн до 100 млн рублей. По словам экспертов, иметь собственную МРТ-технологию в условиях санкций совершенно необходимо, потому что иностранное оборудование без должной технической поддержки может выйти из строя в любой момент.

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В холоде

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) представили первый российский аппарат для магнитно-резонансной томографии современного поколения. Действующий образец устройства собрали в криогенном корпусе ФИАН, предназначенном для исследований процессов при крайне низких температурах. Выбор места не случаен, ведь для охлаждения томографа используется жидкий гелий, температура которого достигает –270 °C. Низкое потребление этого сжиженного газа — одно из главных преимуществ российской разработки по сравнению с иностранными аналогами.

Аппарат занимает небольшую комнату. В его центре расположено отверстие диаметром 120 см, куда помещается пациент. Внешне аппарат в пластиковом корпусе ничем не отличается от иностранных установок, которые используют в российских больницах. А вот большая часть (70%) внутренний начинки и сама технология — отечественные и они отличаются от западных. В дальнейшем разработчики готовы полностью избавится от иностранных деталей.

— Мы готовы начать массовое производство аппарата. Для этого мы должны подобрать все необходимые для промышленного применения комплектующие. Мы стремимся к выпуску 100 штук в год, что полностью покрывает российские потребности, — сказал руководитель отделения физики твердого тела ФИАН Евгений Демихов.

Резонансное тело
мрт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Справка «Известий»

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — способ получения изображения внутренних органов человека, который используется для медицинской диагностики. Он основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер водорода, которые помещают в сильное магнитное поле. Водород есть в большинстве тканей человека, поэтому МРТ можно применять для анализа практически любых болезней.

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Легче и дешевле

Томограф, представленный журналистам, — действующий. Его уже использовали на практике для исследований головного мозга пациентов сотрудники Центра неврологии РАН. Также с ним работали медики Центра нейрохирургии РАН. Специалисты оказались полностью удовлетворены возможностями оборудования.

Главная деталь аппарата — магнит — был сделан из сверхпроводника российского производства. Использование специального сверхпроводящего материала позволяет в десять раз снизить массу железа, необходимую для работы устройства, что ограничивает его вес 3,5 т. Иначе томограф получился бы размером с трехэтажный дом.

Точность снимков МРТ зависит от мощности магнитного поля аппарата. У российского томографа она составляет 1,5 тесла. Ее достаточно для работы с большинством пациентов. Однако для отдельных исследований, например выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии, необходима мощность 7 тесла. На Западе уже появляется подобное оборудование. По словам разработчиков, они тоже планируют создание таких приборов в будущем, но к этому нужно приступать уже после того, как удастся выпустить первый серийный томограф предыдущего поколения.

Резонансное тело
Руководитель отделения физики твердого тела ФИАН Евгений Демихов 

Руководитель отделения физики твердого тела ФИАН Евгений Демихов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По оценкам ученых, на запуск прибора в серию уйдет около трех лет. Специалистам предстоит найти замену большей части иностранных деталей, которые стали недоступны из-за санкций. Однако такая необходимость поможет разработчикам перейти на новый технологический уровень, потому что они найдут собственные решения. Стоимость одного аппарата будет в районе 80–100 млн рублей. Это дешевле иностранных МРТ-установок.

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Аппарат первой необходимости

МРТ-аппараты крайне нужны медицинским работникам — сейчас этот метод диагностики используют врачи практически всех специальностей, отметила директор Института биологии и биомедицины университета им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова. И 99% рынка — полностью зарубежная техника, часть из которой мы не можем получить, рассказали медики. При этом иностранное оборудование может выйти из строя в любой момент без должной технической поддержки, подчеркнула Мария Ведунова. Поэтому тот факт, что в России будет аппарат собственного производства, — очень хорошая новость, считает она.

— Надеюсь разрешение новых снимков действительно будет соизмеримо с иностранными образцами, которые мы используем сейчас, — сказала эксперт.

Импортозамещение медицинского оборудования в России необходимо, согласен главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Иметь собственную российскую МРТ-систему с аппаратами и всем необходимым для работы — большое преимущество, уверен специалист.

Резонансное тело
мрт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы начинали, когда аппараты были 0,3 тесла, этого было достаточно. Понятно, прогресс идет вперед. 1,5 тесла сегодня — это нормальная рутинная мощность, которой достаточно для большинства процедур, — заявил он.

Отдельные экспертные центры можно обеспечить более мощным оборудованием до 3 тесла для работы с особыми случаями, добавил эксперт.

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