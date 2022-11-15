Врезались в память: в РФ придумали новый носитель информации на основе алмаза

Российские ученые придумали технологию создания новых носителей информации . Она основана на открытом разработчиками физическом явлении, с помощью которого можно легко и быстро создавать объемный рисунок на алмазе. Лазерное излучение позволит сформировать в этом материале ячейки памяти, в каждую из которых помещается несколько логических нулей или единиц. Эксперты отметили, что такой носитель информации будет надежным и долговременным, ведь ему, в отличие от флешки или жесткого диска, не страшно электромагнитное излучение. Кроме того, метод можно использовать для маркировки особо ценных алмазов.

Кручу-верчу

Ученые из Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН) РАН открыли новое физическое явление, с помощью которого можно просто и недорого создавать оптические и электронные устройства на основе алмазов . По мнению авторов исследования, такой подход ускорит разработку устройств на основе этого материала.

— Чем выше плотность памяти, чем меньше и компактнее будет устройство-носитель, — пояснил младший научный сотрудник лаборатории лазерной нанофизики и биомедицины ФИАН РАН, один из авторов работы, Георгий Красин. — На данный момент в качестве носителей информации используются электронные и магнитные устройства . Однако ученые уже почти подошли к пределу плотности записи информации на них . Превзойти этот показатель помогут устройства, работающие на законах оптики.

Чтобы создать что-либо на основе алмаза, ему надо придать определенную форму, а также обработать его поверхность. Сейчас это делают с помощью лазера. Под действием излучения с поверхности материала испаряется его верхний слой, что создает нужный рельеф — этот процесс называется лазерной абляцией . Излучение, которым обрабатывают кристалл, поляризовано, то есть представляет собой электромагнитные волны, колебания которых наблюдаются только в одной плоскости. Ученые выяснили, как влияет поляризация лазерного пучка на испарение материала с поверхности кристалла алмаза. Для этого образец облучали лазерными импульсами и меняли поляризацию — его пропускали через специальную поворачивающуюся пластинку. В результате лазерной обработки на поверхности кристалла появились углубления, размер которых зависел от уровня интенсивности излучения .

На свой страх и диск Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Зависимость лазерной абляции от поляризации — новое физическое явление , — рассказал Георгий Красин. — Техника управления этим эффектом очень простая и доступная, для ее реализации нужна лишь полуволновая пластинка. Вращая ее, мы можем оптимизировать параметры обработки, а значит, контролировать свойства создаваемых структур на поверхности алмаза.

Непосредственно на алмазе ячейки памяти пока не создавали, но ученые работают с кварцем — это тоже оптический материал.

— Особенность оптических носителей информации в том, что с их помощью можно создать не трехмерное устройство, а 5D, управляя свойствами излучения, которое записывает информацию, — сообщил Георгий Красин. — Если объяснять упрощенно, в одну ячейку можно записать несколько логических нулей или единиц, что и позволяет повысить плотность памяти.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Applied Surface Science.

Тайный шифр

Правильнее сказать, что открыто не физическое явление, а новая техническая возможность , считает заведующий лабораторией Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ, профессор Ростислав Стариков.

— Не уверен, что она на основе алмаза получится создать сверхплотную память, даже с учетом того, что ученым удастся реализовать 5D-запись , — сказал он «Известиям». — Всё же размер отверстий, сделанных лазером, в несколько раз больше, чем у используемых сейчас технологий создания устройств для хранения данных. Однако точно можно сказать, что такой носитель будет очень надежным и долговечным, ведь ему не будет страшно электромагнитное излучение, которого очень боятся флешка, жесткий диск, SSD и другие.

Пока ученые пробовали создавать рисунок только на поверхности алмаза , то есть одномерный узор. В дальнейшем исследователи планируют применить эту технологию для создания двух- и трехмерных структур на поверхности и в объеме кристаллов .

На свой страх и диск Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Запись данных лазером в оптическом материале реализуема, такие проекты уже есть, — рассказал руководитель молодежной лаборатории интегральной фотоники Пермского государственного национального исследовательского университета, старший научный сотрудник ЦК НТИ «Фотоника» Роман Пономарев. — Есть примеры записи огромных объемов данных в стеклах и сохранения таким образом всех наших знаний практически бесконечно долго . Такая технология хороша тем, что след лазера, внесенный в объем или на поверхность кристалла, может быть очень маленьким и одновременно очень четким . Он не будет расплываться и деградировать со временем.