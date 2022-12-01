На полном «Сириусе»: в Сочи открылся II Конгресс молодых ученых

Одна из главных задач — интегрировать новые регионы РФ в научную и образовательную среду страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил 1 декабря на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых. По его словам, гражданам новых территорий необходимо «врасти в российскую действительность» и почувствовать преимущества от жизни в стране. Глава РФ также сказал, что государство возлагает надежды на молодых ученых. При этом он подчеркнул: сейчас важно настроить все институты государственной власти и общество в целом на то, что технологический суверенитет может быть основан только на базе фундаментальной и прикладной науки.

К скачку готовы

Одним из главных событий II Конгресса молодых ученых в Сочи стало общение Владимира Путина с его участниками.

— В прошлом году это был первый такой опыт — и проведения Конгресса молодых ученых, и беседы с вашими коллегами. Эти мероприятия неслучайно проходят на площадке «Сириуса» — я думаю, что и вам теперь тоже понятно почему, — сказал президент.

1 декабря он ознакомился с исследовательской инфраструктурой лабораторного комплекса научно-технического университета «Сириус» . По словам главы государства, на территории бывшего олимпийского кампуса удалось создать очень хороший образовательный кластер, а в будущем тут могут появиться и производственные площади.

— Здесь возможны и фундаментальные исследования, здесь возможны прикладные исследования — здесь всё можно делать, — подчеркнул он. — Но дело, конечно, не только в этом. Дело в том, что сам конгресс, на мой взгляд, — очень востребованное мероприятие, потому что молодые люди вообще и всегда устремлены в будущее.

На полном «Сириусе» Президент РФ Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными на II Конгрессе молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус» Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент уверен: такие встречи помогают государству сориентироваться в задачах развития науки. При этом главная цель сейчас заключается в том, чтобы перейти к новому уровню технологического развития.

— Возникает всегда вопрос: вот этот большой скачок — известно, где и когда эта идея родилась, — он возможен или нет, в науке и у нас, и сейчас? Думаю, что точно возможен, имея в виду те фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями, а сделано немало, — добавил российский лидер.

Он отметил, что на молодых ученых страна возлагает большие надежды. По мнению президента, сейчас все институты государственной власти и общество в целом важно настроить на то, что «будущее технологического развития, технологический суверенитет, промышленный, даже ценностный суверенитет может быть основан и может состояться только на базе фундаментальной и прикладной науки» .

Владимир Путин также напомнил о запуске проекта подготовки кадров для работы в научной среде. Добиться реализации этой инициативы было непросто. Программа обсуждалась с молодыми учеными еще в прошлом году, однако работать она начала буквально недавно.

— Мы говорили об этом на встрече с вашими коллегами в прошлом году, но так всё долго, бюрократическая машина такая ржавая — только в октябре запустили эту программу, — уточнил президент. — Она, по-моему, рассчитана до мая следующего года. 85 человек — это не много, не мало, это первый шаг.

Еще одна актуальная задача — это интеграция новых регионов РФ в научную и образовательную среду, сказал президент : «людям, которые пришли и проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность». России нужно прежде всего основательно закрепиться на этих территориях, добавил Владимир Путин. При этом, по его словам, речь идет не только о решении вопросов военно-политического характера — это означает и работу с людьми, которые должны почувствовать преимущество от вхождения в состав РФ.

Обстоятельный разговор, который сопровождался поручениями правительству, а также поддержкой практически всех предложенных инициатив, продлился более полутора часов . Молодые ученые просили главу государства ввести налоговый вычет для производителей научных приборов и материалов, создать инженерные группы для технического обслуживания парка научных приборов, решить проблемы с признанием дипломов территорий, которые недавно вошли в состав России, а также распространить на их вузы грантовую поддержку .

Подражая природе

В первый день конгресса прошла лекция «Природоподобие — ответ на большие вызовы современного мира» президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука . Он начал свое выступление со слов о том, что работа ученых в условиях СВО, как всегда и бывало в трудные для нас времена, должна отвечать вызовам, которые стоят перед страной.

— Мы с вами — тыл специальной военной операции , это факт. И наука в это время должна быстро реагировать и отвечать на возникающие вызовы , — отметил Михаил Ковальчук.

Он напомнил, что сейчас человечество столкнулось с новыми глобальными вызовами и угрозами, связанными с биологической безопасностью . В этих условиях важно развивать технологии, работающие по принципу природоподобия.

На полном «Сириусе» Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Реализация природоподобных технологий подразумевает исследования на молекулярно-атомарном уровне. Они развернуты в рамках запущенной указом президента синхротронно-нейтронной федеральной программы. А вторая ФНТП, непосредственно связанная с природоподобием, это генетическая, — сказал Михаил Ковальчук.

Ученый отметил: с одной стороны, природоподобные технологии помогают создавать принципиально новые материалы и решать

многие вопросы энергетики, медицины и фармацевтики, но с другой — несут риски новых глобальных угроз, давая возможность вмешиваться в механизмы жизненного цикла живых существ. Поэтому, как подчеркнул Михаил Ковальчук, в современном обществе необходимо создать принципиально новую систему биологической безопасности.

Ключевое событие

Конгресс молодых ученых проходит с 1 по 3 декабря на федеральной территории «Сириус» . Это главное мероприятие десятилетия науки и технологий в 2022 году . Его организовали Минобрнауки, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и фонд «Росконгресс». Участниками форума стали молодые ученые из различных регионов России, руководители научных организаций, представители органов власти, ректоры ведущих вузов и представители бизнеса.

— В этом году конгресс проходит в новом формате, в нем участвует свыше 3,5 тыс. человек более чем из 40 стран , — сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга. — Он пропитан тремя идеями — популяризацией науки, привлечением молодых ученых в сферу исследований и разработок, а также использованию науки для решения важных задач государства.

Один из таких проектов — «Наша Лаба» . Это выставка, на которой представлено оборудование и расходники от 40 российских и белорусских производителей . Их могут применять в биологии, химии, физике и других специальностях.

— Принципиально важно сейчас дать возможность нашим ученым и инженерам находить нужные им отечественные научные товары. Вне зависимости от санкций, то, что производится в нашей стране, совершенно точно будет для нас доступно, — отметил в разговоре с «Известиями» член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах, инициатор проекта «Наша Лаба» Сергей Адонин.

Истина в вине

Помимо сугубо научных проектов на конгрессе представлено несколько зон, посвященных российскому виноделию . В частности, можно посетить павильон «Винология», разделенный на четыре тематических блока, связанных с регионами — производителями напитка. Это Кавказ, Крым, долина Дона и Кубань. Также посетители могут пройти 3D-тур по производствам.

Еще одна зона виноделия — стенд НИЦ «Курчатовский институт», посвященный биогенетическим исследованиям в виноградорстве . Тут можно увидеть культуры винных дрожжей из Национальной коллекции промышленных микроорганизмов института и узнать о роли генетических исследований в российском виноделии. И такое внимание этой отрасли сельского хозяйства на форуме уделено неслучайно. Как заявил на сессии «Биогенетические технологии для виноградарства и виноделия — новая эра» Михаил Ковальчук, на этом этапе вопрос национальной безопасности определяется уже не только ядерным щитом, но и качеством лекарств, продуктов питания и вина .

Во второй день Конгресса молодых ученых, 2 декабря, участники обсудят слагаемые научного и технологического суверенитета страны, проведут дискуссию о праве и этике исследований генетической информации человека и обсудят научно-популярный туризм.