Клик души: за что дали нобелевку по химии в этом году

Нобелевская премия по химии 2022 года присуждена за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул . Речь идет о клик-химии, которая буквально совершила переворот в мире создания новых органических соединений и значительно упростила работу над новыми препаратами, полимерами и другими субстанциями. Как рассказали «Известиям» российские ученые, награду этого года можно назвать ожидаемой, так как открытие этого типа реакций позволило существенно удешевить производство лекарств, а также упростить и ускорить биомедицинские исследования.

Подражая природе

Нобелевская премия 2022 года по химии присуждена трем ученым — профессору Стэнфордского университета Каролин Бертоцци, Мортену Мелдалу из Копенгагенского университета и Барри Шарплессу из Исследовательского института Скриппса за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул — клик-химию . Это понятие описывает химические реакции, приспособленные для быстрого и надежного получения различных веществ путем соединения между собой отдельных маленьких элементов.

Клик-химия была задумана как подражание природе, которая также создает соединения из модульных элементов . Концепция возникла в связи с поиском новых подходов к генерированию больших количеств структур-кандидатов фармацевтических препаратов. Как рассказал «Известиям» ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев, это направление начало развиваться в последние 20 лет.

— Когда две застежки ремня вставляются друг в друга, происходит такой звук — «клик» . Это метафорически объясняет суть метода , когда соединяются две части будущего вещества. Фактически это максимально эффективный и безотходный способ получения сложных, в том числе биологически активных молекул, которые используются в фармацевтике , — рассказал ученый.

Клик души Лауреат Нобелевской премии по химии Мортен Мелдал на встрече с журналистами Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix

Обычно, чтобы создать какую-либо новую молекулу, нужно проводить сложный многоступенчатый синтез веществ. А вот клик-химия позволяет повысить производительность и упростить химию сложных молекул. Эта реакция позволяет соединять между собой различные «строительные блоки» молекул без слишком сложных манипуляций.

Суть заключается в том, что два компонента реакции взаимодействуют только друг с другом без образования побочных продуктов. Это позволяет проводить химические реакции, в том числе в сложных биологических системах, модифицировать целевые белки в клетках и фактически синтезировать лекарственные формы прямо внутри организма, пояснил руководитель центра компетенций Национальной технологической инициативы по новым функциональным материалам на базе Новосибирского государственного университета Антон Рязанцев.

— Для нас с вами на практике это открывает огромные возможности в существенно более быстрой и надежной разработке новых химических соединений, например молекул в фармацевтике . Как раз лауреаты использовали свое открытие для улучшений нацеливания лекарств от рака,— подчеркнул заместитель гендиректора компании «Итекма» (российский производитель и разработчик композиционных материалов, компания — участник НТИ) Вадим Микрин.

От лекарств до генной инженерии

Сейчас клик-химия применяется не только для создания новых фармацевтических субстанций, но и в генетике, когда некоторые «сломанные» участки ДНК пытаются заменить на другие, функционирующие нормально . Также это направление используют для синтеза наночастиц.

— Таким способом можно получать лекарства, проводить исследование биологических молекул, создавать новые полимерные материалы ,— отметил научный руководитель РХТУ им. Д.И. Менделеева, первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Если говорить о конкретных применениях, то больше всего от внедрения клик-химии выиграла именно фармацевтика , сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Клик души Лауреат Нобелевской премии по химии Каролин Бертоцци (в центре) Фото: commons.wikimedia.org/Kuebi

— Традиционные подходы к синтезу молекул определенной формы очень дорогостоящие и медленные. При этом современный фармацевтический бизнес подразумевает, что стоимость самого вещества, которое будет таблеткой, не должна превышать 1% от общей стоимости . Потому что должен окупаться весь цикл разработок , все исследования, доклинические и клинические испытания, и сумма в конечном счете превышает миллиарды долларов. Поэтому если вещество производить сложно и его мало, то стоимость лекарства на рынке будет запредельно высокой . Так, в США препарат от гепатита С сразу после выхода на рынок стоил около $200 тыс., — пояснил ученый.

А клик-химия позволит быстро и эффективно синтезировать саму молекулу и производить лекарства на ее основе.

Знаменитый нижегородец

То, что Нобелевскую премию когда-нибудь дадут именно за клик-химию, ученые ожидали давно . Однако надежды российских ученых были связаны с нашим соотечественником, который стоял у истоков этого направления . Речь о российско-американском ученом Валерии Фокине , который в 1993 году окончил химический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Позже он стажировался в Исследовательском институте Скриппса, а нобелевский лауреат этого года Барри Шарплесс стал его научным руководителем . Интересно, что Шарплесс уже был удостоен Нобелевской премии по химии за 2001 год совместно с Редзи Ноери и Уильямом Ноулзом с формулировкой «за исследования, используемые в фармацевтической промышленности — создание хиральных катализаторов окислительно-восстановительных реакций». По сути, речь о той же клик-химии, поэтому в этом году стоило дать премию именно нашему соотечественнику, считает ряд специалистов.

— Каждая Нобелевская премия присуждается за крупные достижения основным участникам работ. В этом году нам остается искренне сожалеть, что премия не вручена нашему соотечественнику профессору Валерию Фокину, работавшему в лаборатории Шарплеса и внесшего очень существенный вклад в разработку клик-химии , — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Николай Нифантьев. — Мне неизвестны другие примеры, когда Нобелевская премия вручалась кому-то дважды в рамках одной научной дисциплины. Но Барри Шарплесс теперь получил ее во второй раз.

Клик души Лауреат Нобелевской премии по химии Барри Шарплесс Фото: twitter.com/nobelprize

Однако другие специалисты отмечают, что Валерий Фокин всё же является учеником Барри Шарплесса. Поэтому логично, что премию дали именно учителю, указал Павел Волчков.

В пятницу, 6 октября, состоится вручение Нобелевской премии по литературе.