Оценить предложение: кому достанется Нобелевская премия по литературе

6 октября будет объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе . По по мнению букмекеров, первый претендент — самый полемичный писатель Франции Мишель Уэльбек. Следом за ним идет британец индийского происхождения, автор скандально-известных «Шайтанских аят» Салман Рушди, на которого недавно было совершено покушение. У кого больше шансов на победу и можно ли верить прогнозам — выясняли «Известия».

За антиглобализм и шайтанские аяты

В новом сезоне самой престижной мировой награды букмекеры ставят на созвездие литературных титанов, в числе которых как боги масскульта и рекордсмены экранизаций, так и знакомые по большей части интеллектуалам резонансные авторы, столь же некомплиментарные в отношении глобальных общественных и религиозных систем, сколь и укладывающиеся в крупные европейские идейные тренды.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Clemens Niehaus Мишель Уэльбек

Неслучайно первым претендентом по версии букмекеров (коротких списков Нобелевка не публикует) стал французский писатель и поэт, лауреат Гонкуровской премии , последователь Луи-Фердинанда Селина и Жака Бодрийяра Мишель Уэльбек . Известность к писателю пришла вместе с выходом его первого романа «Расширение пространства борьбы», поставившего под сомнение либеральные достижения западного общества . Всемирную славу Уэльбеку принесла книга «Элементарные частицы», где главным объектом критики становится сексуальная революция , на практике обернувшаяся ловушкой и повергшая общество в гуманитарный кризис.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Dinendra Haria Салман Рушди

Второй в букмекерском списке — отмеченный «Букером» автор скандально-известных «Шайтанских аят» Салман Рушди , считающий себя последователем Антона Чехова и Джозефа Конрада (о чем, собственно, и повествует его автобиография «Джозеф Антон»). Его проза исследует темы миграции, сложности адаптации к новой культуре, отрыв от корней, метаморфозы разъединенности исламского мира. Искания Рушди привели к тому, что в 1989 году аятолла Хомейни издал фетву, в которой осудил автора и его книги на смерть, а в августе этого года на писателя было совершено покушение, в результате которого он провел несколько недель на ИВЛ и может лишиться глаза.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Pascal Potier Стивен Кинг

Также среди претендентов на Нобелевку один из столпов постапокалипсиса, вестерна и антипуританской метафизики, автор великого американского романа «Кровавый меридиан» Кормак Маккарти и золотой классик поп-арта и король ужасов Стивен Кинг , отметивший недавно 75-летний юбилей.

Знаменитости за скобками

Из интересного в списках — венгерский прозаик Ласло Краснохаркаи . Протеже Сьюзен Зонтаг, бескомпромиссный сторонник усложненного синтаксиса и налитых онтологической тяжестью предложений, придающих бытовой драме уставившегося на муху венгерского крестьянина масштаб почти библейского рока. Также в числе претендентов — левый кениец Нгуги ва Тхионго, самая знаменитая канадка Маргарет Этвуд, французская писательница Мариз Конде и скандинавы Юн Фоссе, Карл Уве Кнаусгор и Даг Сульстад.

Как заявил «Известиям» ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов, верить букмекерским прогнозам не стоит, потому что, «как правило, они ошибаются» .

— По практике прошлых сезонов попадание в список практически гарантирует, что автор не получит премию , — сказал эксперт.

Он добавил, что если бы был членом Нобелевского жюри, отдал бы награду Харуки Мураками, который присутствует в списках, но больших ставок не собирает .

— Он превосходный романист, известный по всему миру, он давно номинирован, никогда не получал, и что его нет в фаворитах, это хороший знак. По крайней мере, по той логике, которая мне мнится, — предположил ректор Литературного института.

С ним согласен литературный критик, главный редактор портала «Горький» Константин Мильчин, который предлагает рассматривать ставки как лишний повод поговорить о зарубежной литературе.

Сила славы Харуки Мураками Фото: Getty Images/ullstein bild /Ulli Winkler

— Это интересно, обсуждаемо, но малоинформативно в смысле прогнозов, — рассказал специалист «Известиям».

Он подчеркнул, что Нобелевская премия вручается не самому известному человеку и не за лучший роман последних лет .

— Шведская академия решает, на какой тип литературы, направление, темы и объем текста стоит обратить внимание читателя. Это не вопрос достоинства того или иного романа, скорее, рекомендация региона и типа писательского поведения, — отметил Константин Мильчин.

Он напомнил, что принципиальное отличие Нобелевки от «Букера» в том, что она вручается по совокупности заслуг, а не за лучший роман последнего года или двух .

Русский вопрос

Среди русскоязычных авторов — давно фигурирующая в списках Людмила Улицкая, классики саркастического постмолчания Владимир Сорокин и Виктор Пелевин и живущий на Украине лауреат «Нацбеста» Андрей Бурков, прославившийся на Западе в качестве сценариста кинофильма «Яма» по одноименному рассказу Куприна .

Не секрет, что в России отношение к премии спорное. Ее считают конъюнктурной и донельзя политизированной. В более мягком варианте комитет обвиняют в неработающем в литературе либеральном подходе и приписывают негласное правило — не награждать русских, у которых и без того хватает мировых имен, а отмечать африканцев, латиноамериканцев, писателей из Юго-Восточной Азии . Что отчасти объясняется уставом премии — она отмечает не только авторов за совокупность произведений, но и национальные литературы. Что-то вроде присвоения звания Почетного гражданина города или медали «За выслугу лет».

По мнению писателя Юрия Полякова, Нобелевская премия утратила свою главную функцию — «определять и венчать лаврами авторов национальных литературных произведений, наиболее значительных с художественной точки зрения».

Сила славы Иосиф Бродский Фото: Getty Images/Fine Art Images/Heritage Images

— Постепенно Нобелевка превратилась в премию за политическую деятельность, когда, по сути, качество награждаемого текста значения не имеет, а во главу угла ставится оппозиционность автора к своему национальному государству и комплиментарность по отношению к «общечеловеческим ценностям» , — сказал писатель «Известиям».

Если обратиться к статистике, выяснится, что Россия — не самая обойденная вниманием Нобелевки страна: из 18 номинированных на награду авторов пять ее получили . Больше всего литературных лауреатов во Франции — там их 14, включая Сартра, Камю, Мориака, Анрэ Жида, Анатоля Франса, Ромена Роллана и поэта Сюли-Прюдома, чье лауреатство оспаривалось его же соотечественниками в пользу Льва Толстого в 1901–м году.

С тех пор иностранцы регулярно выдвигали русских писателей. Так, Ромен Роллан номинировал сразу трех наших авторов — Ивана Бунина, Максима Горького и Константина Бальмонта, Томас Манн — Ивана Шмелева. На премию претендовали Дмитрий Мережковский, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Марк Алданов, Николай Бердяев, Леонид Леонов, Борис Пастернак и Иосиф Бродский. Два последних литератора, как известно, стали Нобелевскими лауреатами.

По мнению Алексея Варламова, русское культурное сообщество не так уж небезосновательно обижено на Нобелевский комитет.

— Понятно, что за бортом остались Андрей Платонов и Михаил Булгаков — при жизни они были не слишком знамениты, почти не переводились на иностранные языки, это несправедливость их судьбы, но что Ахматова не получила Нобелевку — это безобразие, — заметил писатель в беседе с «Известиями».

Он добавил, что русская литература не уступает французской и американской, хотя, конечно, любые жалобы на жюри всегда смешны: перед ним стоит задача выбирать.