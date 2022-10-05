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Оценить предложение: кому достанется Нобелевская премия по литературе

По мнению букмекеров, за награду Шведской королевской академии соревнуются Мишель Уэльбек, Салман Рушди и Стивен Кинг
Фото: Getty Images/RDImages/Epics
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6 октября будет объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе. По по мнению букмекеров, первый претендент — самый полемичный писатель Франции Мишель Уэльбек. Следом за ним идет британец индийского происхождения, автор скандально-известных «Шайтанских аят» Салман Рушди, на которого недавно было совершено покушение. У кого больше шансов на победу и можно ли верить прогнозам — выясняли «Известия».

За антиглобализм и шайтанские аяты

В новом сезоне самой престижной мировой награды букмекеры ставят на созвездие литературных титанов, в числе которых как боги масскульта и рекордсмены экранизаций, так и знакомые по большей части интеллектуалам резонансные авторы, столь же некомплиментарные в отношении глобальных общественных и религиозных систем, сколь и укладывающиеся в крупные европейские идейные тренды.

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Clemens Niehaus
Мишель Уэльбек

Неслучайно первым претендентом по версии букмекеров (коротких списков Нобелевка не публикует) стал французский писатель и поэт, лауреат Гонкуровской премии, последователь Луи-Фердинанда Селина и Жака Бодрийяра Мишель Уэльбек. Известность к писателю пришла вместе с выходом его первого романа «Расширение пространства борьбы», поставившего под сомнение либеральные достижения западного общества. Всемирную славу Уэльбеку принесла книга «Элементарные частицы», где главным объектом критики становится сексуальная революция, на практике обернувшаяся ловушкой и повергшая общество в гуманитарный кризис.

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Dinendra Haria
Салман Рушди

Второй в букмекерском списке — отмеченный «Букером» автор скандально-известных «Шайтанских аят» Салман Рушди, считающий себя последователем Антона Чехова и Джозефа Конрада (о чем, собственно, и повествует его автобиография «Джозеф Антон»). Его проза исследует темы миграции, сложности адаптации к новой культуре, отрыв от корней, метаморфозы разъединенности исламского мира. Искания Рушди привели к тому, что в 1989 году аятолла Хомейни издал фетву, в которой осудил автора и его книги на смерть, а в августе этого года на писателя было совершено покушение, в результате которого он провел несколько недель на ИВЛ и может лишиться глаза.

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Pascal Potier
Стивен Кинг
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Также среди претендентов на Нобелевку один из столпов постапокалипсиса, вестерна и антипуританской метафизики, автор великого американского романа «Кровавый меридиан» Кормак Маккарти и золотой классик поп-арта и король ужасов Стивен Кинг, отметивший недавно 75-летний юбилей.

Знаменитости за скобками

Из интересного в списках — венгерский прозаик Ласло Краснохаркаи. Протеже Сьюзен Зонтаг, бескомпромиссный сторонник усложненного синтаксиса и налитых онтологической тяжестью предложений, придающих бытовой драме уставившегося на муху венгерского крестьянина масштаб почти библейского рока. Также в числе претендентов — левый кениец Нгуги ва Тхионго, самая знаменитая канадка Маргарет Этвуд, французская писательница Мариз Конде и скандинавы Юн Фоссе, Карл Уве Кнаусгор и Даг Сульстад.

Как заявил «Известиям» ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов, верить букмекерским прогнозам не стоит, потому что, «как правило, они ошибаются».

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— По практике прошлых сезонов попадание в список практически гарантирует, что автор не получит премию, — сказал эксперт.

Он добавил, что если бы был членом Нобелевского жюри, отдал бы награду Харуки Мураками, который присутствует в списках, но больших ставок не собирает.

— Он превосходный романист, известный по всему миру, он давно номинирован, никогда не получал, и что его нет в фаворитах, это хороший знак. По крайней мере, по той логике, которая мне мнится, — предположил ректор Литературного института.

С ним согласен литературный критик, главный редактор портала «Горький» Константин Мильчин, который предлагает рассматривать ставки как лишний повод поговорить о зарубежной литературе.

Сила славы
Харуки Мураками

Харуки Мураками

Фото: Getty Images/ullstein bild /Ulli Winkler
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— Это интересно, обсуждаемо, но малоинформативно в смысле прогнозов, — рассказал специалист «Известиям».

Он подчеркнул, что Нобелевская премия вручается не самому известному человеку и не за лучший роман последних лет.

— Шведская академия решает, на какой тип литературы, направление, темы и объем текста стоит обратить внимание читателя. Это не вопрос достоинства того или иного романа, скорее, рекомендация региона и типа писательского поведения, — отметил Константин Мильчин.

Он напомнил, что принципиальное отличие Нобелевки от «Букера» в том, что она вручается по совокупности заслуг, а не за лучший роман последнего года или двух.

Русский вопрос

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Среди русскоязычных авторов — давно фигурирующая в списках Людмила Улицкая, классики саркастического постмолчания Владимир Сорокин и Виктор Пелевин и живущий на Украине лауреат «Нацбеста» Андрей Бурков, прославившийся на Западе в качестве сценариста кинофильма «Яма» по одноименному рассказу Куприна.

Не секрет, что в России отношение к премии спорное. Ее считают конъюнктурной и донельзя политизированной. В более мягком варианте комитет обвиняют в неработающем в литературе либеральном подходе и приписывают негласное правило — не награждать русских, у которых и без того хватает мировых имен, а отмечать африканцев, латиноамериканцев, писателей из Юго-Восточной Азии. Что отчасти объясняется уставом премии — она отмечает не только авторов за совокупность произведений, но и национальные литературы. Что-то вроде присвоения звания Почетного гражданина города или медали «За выслугу лет».

По мнению писателя Юрия Полякова, Нобелевская премия утратила свою главную функцию — «определять и венчать лаврами авторов национальных литературных произведений, наиболее значительных с художественной точки зрения».

Сила славы
Иосиф Бродский

Иосиф Бродский

Фото: Getty Images/Fine Art Images/Heritage Images

Постепенно Нобелевка превратилась в премию за политическую деятельность, когда, по сути, качество награждаемого текста значения не имеет, а во главу угла ставится оппозиционность автора к своему национальному государству и комплиментарность по отношению к «общечеловеческим ценностям», — сказал писатель «Известиям».

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Если обратиться к статистике, выяснится, что Россия — не самая обойденная вниманием Нобелевки страна: из 18 номинированных на награду авторов пять ее получили. Больше всего литературных лауреатов во Франции — там их 14, включая Сартра, Камю, Мориака, Анрэ Жида, Анатоля Франса, Ромена Роллана и поэта Сюли-Прюдома, чье лауреатство оспаривалось его же соотечественниками в пользу Льва Толстого в 1901–м году.

С тех пор иностранцы регулярно выдвигали русских писателей. Так, Ромен Роллан номинировал сразу трех наших авторов — Ивана Бунина, Максима Горького и Константина Бальмонта, Томас Манн — Ивана Шмелева. На премию претендовали Дмитрий Мережковский, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Марк Алданов, Николай Бердяев, Леонид Леонов, Борис Пастернак и Иосиф Бродский. Два последних литератора, как известно, стали Нобелевскими лауреатами.

По мнению Алексея Варламова, русское культурное сообщество не так уж небезосновательно обижено на Нобелевский комитет.

— Понятно, что за бортом остались Андрей Платонов и Михаил Булгаков — при жизни они были не слишком знамениты, почти не переводились на иностранные языки, это несправедливость их судьбы, но что Ахматова не получила Нобелевку — это безобразие, — заметил писатель в беседе с «Известиями».

Он добавил, что русская литература не уступает французской и американской, хотя, конечно, любые жалобы на жюри всегда смешны: перед ним стоит задача выбирать.

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