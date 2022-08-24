Умная вечеринка: молодые ученые предложили питаться личинками мух
Съедобные личинки мух станут обогащенной белком добавкой в рацион, пустынные почвы Земли могут быть схожи с марсианскими, а поведение молодежи во многом продиктовано модой. Таким темам посвящены проекты участников конференции в Новосибирске. 23 августа здесь стартовал форум «Наука будущего — наука молодых». «Известия» побывали на площадке и оценили, а порой и попробовали на вкус самые интересные проекты.
Съешь это немедленно
Всероссийский форум «Наука будущего — наука молодых» Минобрнауки проводит в разных городах страны на базе ведущих отечественных университетов с 2014 года. На этот раз он проходит в Новосибирском государственном техническом университете и на площадке форума «Технопром-2022» (также в Новосибирске) с 23 по 26 августа.
Ключевое мероприятие конгресса — финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ. В нем участвуют студенты и аспиранты российских университетов и научных организаций. Они предлагают свои проекты на суд ведущим экспертам в десяти областях. Это агро-, био- и продовольственные технологии; науки о Земле; новые материалы и способы конструирования; физика и астрономия; химия и химические технологии; информационные технологии; математика; гуманитарные и социальные науки о жизни и медицина; транспортные системы; машиностроение и энергетика.
Среди проектов есть и фундаментальные научные работы, и прикладные. Пожалуй, первые по-настоящему понятны только экспертам в этих областях, особенно по темам математики и IT. Вторые же могут заинтересовать даже человека, не слишком увлеченного наукой. В разделе медицины, к примеру, представлены калькулятор факторов перинатального (существующего во время беременности) риска, проект по изучению вирус-нейтрализующей активности антител переболевших коронавирусом, а также прототип универсальной живой гриппозной вакцины. Исследования в агросекторе посвящены выращиванию различных зерновых культур и овощей, сельскохозяйственным животным, вкусовым свойствам продуктов и изучению возможностей по повышению питательности рациона для людей.
В науках о Земле представлена работа об изучении устойчивости пустынных почв к марсианским условиям. Интересны и социальные науки. Например, есть проект о влиянии моды на молодежь и модель формирования фейковых новостей.
Помимо студентов свои работы на «Технопроме» представили университеты и частные компании. На площадке можно встретить потенциального инвестора, обсудить возможности партнерства или просто обменяться опытом. Разработчики демонстрируют образцы из самых разных областей производства — от авиационного двигателя ПД-8, у которого можно было покрутить руками турбину, до лекарственных препаратов и крохотных чипов.
Больше всего отличились представители научно-учебной лаборатории биополимеров Новосибирского государственного аграрного университета. Они шокировали участников предложением попробовать жареных личинок мух черная львинка (насекомые от 15 до 20 мм длиной), которых можно использовать в качестве источника белка.
Желающих было мало, хотя представители университета охотно демонстрировали, что есть их совершенно безопасно, и сравнивали на вкус с крабовыми чипсами. И даже заверяли, что сам ректор вуза попробовал их «продукцию». Пахли личинки действительно как панцири сваренных ракообразных, но попробовать их корреспондент «Известий» всё же не решилась. А вот омега-3 из тюленьего жира оказались вполне неплохи.
Соревнования молодых
Сам конкурс научно-исследовательских работ проходит в несколько этапов. Изначально пришло больше 3 тыс. заявок, и в итоге 345 студентов и аспирантов вышли в «очный» финал и приехали в Новосибирск представить свои доклады.
— Я приехала сюда осветить результаты своей научной работы как первый этап защиты диссертации, — пояснила аспирант МАРХИ Анна Кириченко. — Здесь есть возможность продемонстрировать компетентным ученым промежуточные результаты, получить отклик, комментарии. Кроме того, можно потренироваться выступать перед научной публикой.
В составе экспертной комиссии — ученые из разных вузов страны. Они приехали сюда не только для судейства, но и посмотреть на уровень развития науки среди молодежи.
— Для меня это возможность увидеть «срез» лучших студентов и аспирантов, понять, что происходит в области моих научных интересов, кто чем занимается, — рассказала заведующая лабораторией гидрологии рек и водных ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова Оксана Ерина.
Второй этап конкурса представлял собой постерную сессию, которая прошла 23 августа, в первый день форума. Судьи вызывали участника и давали ему три минуты на презентацию своего проекта в электронном виде на небольшом мониторе. Затем около двух минут задавали дополнительные вопросы и вызывали следующего конкурсанта.
В последнем туре, который проходит 24 и 25 августа, молодые ученые уже делают полноценную презентацию, в течение 7–10 минут рассказывая о своей работе перед экспертами и другими конкурсантами в аудиториях НГТУ.
— Из каждой группы студентов и аспирантов, прошедших в третий тур, будет выбрано трое лучших, которые получат дипломы первой, второй и третьей степени, — рассказал «Известиям» член экспертной комиссии по химии, заведующий лабораторией Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН Леонид Ферштат. — Призами станут, вероятно, сертификаты на обучения, курсы английского языка или программирования, стажировки, работа на высококлассных установках.
Академик РАН, директор Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии Алексей Глинушкин отметил, что у современных студентов на несколько порядков возросли возможности в плане технологий, которые можно применять для научно-исследовательских работ.
— С другой стороны, значительное ухудшение ситуации произошло в плане общения научных руководителей и студентов, — рассказал эксперт. — Я не против дистанционного обучения, но шансов на развитие всегда больше у учащегося, у которого есть наставник, готовый уделять ему время.
Устная часть конкурса будет длиться два дня. Имена лучших назовут 26 августа на торжественном награждении. Участники признались, что не знают, какими будут призы.
Кроме того, на форуме «Наука будущего — наука молодых» и «Технопроме-2022» можно посидеть на лекциях, семинарах, поучаствовать в мастер-классах и научных дискуссиях. На территории «Технопрома» проходят самые разные конкурсы — от соревнований в киберспорте до научных викторин. Наконец, желающие могли посетить научные лаборатории, созданные в Новосибирске в рамках программы мегагрантов, встретиться с представителями научных фондов и обсудить карьерные возможности.