Умная вечеринка: молодые ученые предложили питаться личинками мух

Съедобные личинки мух станут обогащенной белком добавкой в рацион, пустынные почвы Земли могут быть схожи с марсианскими, а поведение молодежи во многом продиктовано модой. Таким темам посвящены проекты участников конференции в Новосибирске. 23 августа здесь стартовал форум «Наука будущего — наука молодых» . «Известия» побывали на площадке и оценили, а порой и попробовали на вкус самые интересные проекты.

Съешь это немедленно

Всероссийский форум «Наука будущего — наука молодых» Минобрнауки проводит в разных городах страны на базе ведущих отечественных университетов с 2014 года. На этот раз он проходит в Новосибирском государственном техническом университете и на площадке форума «Технопром-2022» (также в Новосибирске) с 23 по 26 августа.

Ключевое мероприятие конгресса — финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ . В нем участвуют студенты и аспиранты российских университетов и научных организаций. Они предлагают свои проекты на суд ведущим экспертам в десяти областях. Это агро-, био- и продовольственные технологии; науки о Земле; новые материалы и способы конструирования; физика и астрономия; химия и химические технологии; информационные технологии; математика; гуманитарные и социальные науки о жизни и медицина; транспортные системы; машиностроение и энергетика.

Среди проектов есть и фундаментальные научные работы, и прикладные . Пожалуй, первые по-настоящему понятны только экспертам в этих областях , особенно по темам математики и IT. Вторые же могут заинтересовать даже человека, не слишком увлеченного наукой. В разделе медицины, к примеру, представлены калькулятор факторов перинатального (существующего во время беременности) риска, проект по изучению вирус-нейтрализующей активности антител переболевших коронавирусом, а также прототип универсальной живой гриппозной вакцины . Исследования в агросекторе посвящены выращиванию различных зерновых культур и овощей, сельскохозяйственным животным, вкусовым свойствам продуктов и изучению возможностей по повышению питательности рациона для людей.

В науках о Земле представлена работа об изучении устойчивости пустынных почв к марсианским условиям . Интересны и социальные науки. Например, есть проект о влиянии моды на молодежь и модель формирования фейковых новостей .

Помимо студентов свои работы на «Технопроме» представили университеты и частные компании . На площадке можно встретить потенциального инвестора , обсудить возможности партнерства или просто обменяться опытом. Разработчики демонстрируют образцы из самых разных областей производства — от авиационного двигателя ПД-8, у которого можно было покрутить руками турбину, до лекарственных препаратов и крохотных чипов.

Больше всего отличились представители научно-учебной лаборатории биополимеров Новосибирского государственного аграрного университета. Они шокировали участников предложением попробовать жареных личинок мух черная львинка (насекомые от 15 до 20 мм длиной), которых можно использовать в качестве источника белка .

Желающих было мало, хотя представители университета охотно демонстрировали, что есть их совершенно безопасно, и сравнивали на вкус с крабовыми чипсами . И даже заверяли, что сам ректор вуза попробовал их «продукцию». Пахли личинки действительно как панцири сваренных ракообразных, но попробовать их корреспондент «Известий» всё же не решилась. А вот омега-3 из тюленьего жира оказались вполне неплохи.

Соревнования молодых

Сам конкурс научно-исследовательских работ проходит в несколько этапов. Изначально пришло больше 3 тыс. заявок, и в итоге 345 студентов и аспирантов вышли в «очный» финал и приехали в Новосибирск представить свои доклады .

— Я приехала сюда осветить результаты своей научной работы как первый этап защиты диссертации, — пояснила аспирант МАРХИ Анна Кириченко. — Здесь есть возможность продемонстрировать компетентным ученым промежуточные результаты, получить отклик, комментарии. Кроме того, можно потренироваться выступать перед научной публикой.

В составе экспертной комиссии — ученые из разных вузов страны. Они приехали сюда не только для судейства, но и посмотреть на уровень развития науки среди молодежи.

— Для меня это возможность увидеть «срез» лучших студентов и аспирантов, понять, что происходит в области моих научных интересов, кто чем занимается, — рассказала заведующая лабораторией гидрологии рек и водных ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова Оксана Ерина.

Второй этап конкурса представлял собой постерную сессию, которая прошла 23 августа, в первый день форума. Судьи вызывали участника и давали ему три минуты на презентацию своего проекта в электронном виде на небольшом мониторе. Затем около двух минут задавали дополнительные вопросы и вызывали следующего конкурсанта.

В последнем туре, который проходит 24 и 25 августа, молодые ученые уже делают полноценную презентацию, в течение 7–10 минут рассказывая о своей работе перед экспертами и другими конкурсантами в аудиториях НГТУ.

— Из каждой группы студентов и аспирантов, прошедших в третий тур, будет выбрано трое лучших, которые получат дипломы первой, второй и третьей степени , — рассказал «Известиям» член экспертной комиссии по химии, заведующий лабораторией Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН Леонид Ферштат. — Призами станут, вероятно, сертификаты на обучения, курсы английского языка или программирования, стажировки, работа на высококлассных установках.

Академик РАН, директор Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии Алексей Глинушкин отметил, что у современных студентов на несколько порядков возросли возможности в плане технологий, которые можно применять для научно-исследовательских работ.

— С другой стороны, значительное ухудшение ситуации произошло в плане общения научных руководителей и студентов, — рассказал эксперт. — Я не против дистанционного обучения, но шансов на развитие всегда больше у учащегося, у которого есть наставник, готовый уделять ему время.

Устная часть конкурса будет длиться два дня. Имена лучших назовут 26 августа на торжественном награждении . Участники признались, что не знают, какими будут призы.

Кроме того, на форуме «Наука будущего — наука молодых» и «Технопроме-2022» можно посидеть на лекциях, семинарах, поучаствовать в мастер-классах и научных дискуссиях. На территории «Технопрома» проходят самые разные конкурсы — от соревнований в киберспорте до научных викторин. Наконец, желающие могли посетить научные лаборатории, созданные в Новосибирске в рамках программы мегагрантов, встретиться с представителями научных фондов и обсудить карьерные возможности.