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Охота на страуса: что посмотреть в подмосковном Серпухове за один день

Спортзал в церкви, полузаброшенная усадьба и фермы — для тех, кто уже всё видел
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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1 декабря стартовал ежегодный фестивальный проект «Зима в Подмосковье». В этом году упор сделают не на массовых гуляньях и развлекательных шоу, а на небольших камерных мероприятиях — в основном семейных и детских. Но все крупные города традиционно украсят к Новому году. Посетить их можно уже сейчас: погулять по заснеженным улицам, съездить на экофермы и попробовать местные продукты. «Известия» вместе с сервисом путешествий «Туту» отправились в подмосковный Серпухов. Что посмотреть в 100 км от Москвы тем, кто уже всё видел, — в нашем материале.

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«Серпухов называют столицей южного Подмосковья. Никто не знает, что такое южное Подмосковье, но мы его столица», — экскурсовод Людмила бодро шагает по площади Ленина (бывшей Торговой) к остаткам каменного фундамента. Здесь когда-то стоял храм Александра Невского, но в 1934 году напротив установили памятник Владимиру Ленину, а церковь разобрали, — рука вождя неудобно направляла прямо на нее.

В 1959 году скульптуру заменили. Памятник демонтировали и поставили другой — с опущенными руками, объясняет гид.

Основание церкви бережно законсервировали, а рядом установили макет старой Торговой площади. Она мало изменилась: по периметру в основном стоят те же дома, а в центре — реконструированный Гостиный двор. Он и сегодня используется по назначению. «Вообще в Серпухове сохраняется преемственность. Где сто лет назад была аптека, там и сейчас аптека, где был трактир, там и сейчас бар или кафе, где была гостиница, осталась гостиница», — поясняет наш экскурсовод. Из-за замкнутой архитектуры и невысоких зданий площадь хочется назвать скорее Торговой, чем Ленина.

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Площадь Ленина в Серпухове

Площадь Ленина в Серпухове

Фото: vk.com/Прекрасное рядом

Сюда выходит дом с часами. Часовой механизм с тремя циферблатами, построенный в конце XIX века, установлен на небольшой угловой башне. Раньше он венчал колокольню Высоцкого монастыря, который находится в километре от площади. В 1933-м часы перенесли на жилой дом и какое-то время поддерживали ход, но теперь они стоят. «Чтобы работали, сюда нужно приходить каждый день — причем людям, которые умеют управляться со старинным механизмом. Таких не осталось», — вздыхает Людмила.

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Торговая площадь — для любителей традиционных туристических маршрутов. Поклонникам заброшек стоит не упустить момент: за пределами центра множество зданий, в которых еще не началась или идет реставрация. В старый банк рядом с домом с часами не пустят — он в аварийном состоянии и запечатан, но можно попасть в усадьбу Соллогубов.

В ней еще недавно кипела жизнь: до 2017 года здесь располагался пятый корпус Губернского профессионального колледжа, до него — медицинское училище, а еще раньше — дореволюционное училище для белошвеек. Здание пустует, но не заброшено: в нем время от времени что-то ремонтируют, в некоторых классах до сих пор остались парты и рисунки студентов-дизайнеров. В актовом зале живет одинокое пианино, а на стене красуется зловещая надпись «Еще вернемся» поверх разводов красной краской. В одном классе можно заметить странную стенгазету со стихами и рисунками людей в воде, о назначении которой остается только догадываться. Тонущий человек с гитарой подписан как «Цыган в непривычной для себя среде».

В ста метрах от усадьбы еще одна убедительная ветхость — Распятская церковь и ее полуразрушенная колокольня. «Извините за запах, крыс травили», — суетливо встречает нас служительница храма. Собор действующий, и самое примечательное в нем — нижний этаж. В советское время там оборудовали спортзал: разметили пол, выкрасили стены, нарисовали спортивные символы и установили стеллажи для снарядов. Здесь обитали воспитанники медицинского училища.

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Фреска в Распятской церкви

Фреска в Распятской церкви

Фото: vk.com/Ксения Самарина
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В 2013 году реставраторы обнаружили под 16 слоями краски старинные фрески, которые украшали почти всё пространство церкви. Восстановить их сложно, поэтому пока изящная живопись неизвестного мастера соседствует с типовой отделкой бывшего спортзала. Крысиное шуршание мы не услышали.

После Распятской церкви можно отправиться дальше — на Соборную гору и к Серпуховскому кремлю. Это одна из древнейших городских достопримечательностей, хотя осталось от нее немного — фундамент и два фрагмента каменной стены. Застройка на холме мало напоминает привычный современному туристу кремль любого древнерусского города, зато можно примерно понять, как видели это место пару веков назад, — здесь сохранились одноэтажные жилые дома со своими хозяйствами и скотом.

У основания Соборной горы стоит заглянуть в ресторан «Фабрикант», расположенный в здании конца XIX века. В меню не встретишь чего-то экстраординарного, и сами повара описывают свои блюда как «простые и понятные позиции на каждый день», но их качество и вкус приятно удивят. «Вообще у нас в Серпухове 150 кафе и ресторанов, нас называют гастрономической столицей Подмосковья», — подчеркивает экскурсовод.

Где покормить животных и попробовать фермерские продукты

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Совсем отгородиться от городской суеты можно на местных экофермах. Одна из них находится в 30 минутах от Серпухова — это «Бунин ручей». Любители размеренного деревенского отдыха приезжают сюда в выходные покормить животных, покататься на лошадях и попробовать местный сыр или творог.

На ферме обитают пятнистые олени, альпаки, страусы, лошади, марал, эдильбаевские бараны, нубийские козы, кролики, ручные милые козлята и телята, коровы и быки, а также куры, петухи, индоутки, гуси, индюки, перепелки. «А страусов у нас зовут Борис Джонсон, Джен Псаки и Урсула фон дер Ляйен», — усмехается арт-директор экофермы Владимир Коловратов, после чего разрешает группе их покормить специально заготовленными овощами.

Звери дружелюбные и приветливые, не удалось увидеть только альпак: они спрятались в домиках и наотрез отказались их покидать. По словам нашего гида, их привезли недавно — животные не успели привыкнуть к людям. «Они же почти как кошки, если их приручить. Я даже подумываю летом сюда в загон приходить работать на ноуте, чтобы они постоянно чувствовали присутствие человека и притерлись», — объясняет Владимир.

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Семейный клуб «Бунин ручей»

Семейный клуб «Бунин ручей»

Фото: Семейный клуб «Бунин ручей»
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Здесь можно купить и попробовать собственные продукты «Бунина ручья» — молоко, сыр, масло, творог и мясо. Развлечения в основном ориентированы на детей, но проехать на лошади или покататься на качелях на берегу реки Нары можно и взрослым.

Дорога от Москвы до Серпухова занимает примерно полтора часа на машине или два на электричке от Курского вокзала. «Когда мы спрашиваем у людей, что вы знаете о городе, они обычно говорят: «это где-то под Москвой» и «у вас депутаты воровали». А этим не ограничивается», — усмехаясь, провожает нас Людмила. В Серпухове есть всё, чего не достает жителю мегаполиса: провинциальные улочки, деревенские пейзажи и малолюдность. Любителям истории — руины крепостных стен, сталкерам и урбанистам — заброшки.

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