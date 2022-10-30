Широта казанская: как принимают гостей в столице Татарстана

Казань сегодня нарасхват — купить билеты и забронировать гостиницу непросто в любое время года. Ничего удивительного, ведь родина Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля в рейтинге посещаемости проигрывает лишь Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Город стремительно развивается в туристическом плане. Чем интересна Казань поздней осенью, «Известия» выясняли вместе с проектом «Медиа Ангелы» группы компаний «Слетать.ру».

На высоте

Чуть больше часа в полете, и современный лайнер «Уральских авиалиний» доставит вас в столицу Татарстана. Мы выбрали для размещения гостинично-развлекательный комплекс «Казанская Ривьера». Постояльцы 4-звездочного отеля шутят, что в город на экскурсии можно даже не выходить — всё как на ладони: река Казанка, древний кремль, подсвеченное яркими огнями колесо обозрения. Такое размещение особенно подходит для семейного отдыха: в стоимость пребывания помимо завтрака входит также посещение аквапарка и бассейна с подогревом.

Опции для бизнеса тоже прилагаются: в комплексе есть залы и переговорные комнаты, где регулярно проводятся семинары, совещания, тренинги. Самый необычный слет, который припоминают сотрудники отеля, это встреча приверженцев стояния на гвоздях.

Фото: kazantravel.ru

Колесо обозрения «Вокруг света» по соседству с отелем уже давно стало одной из визитных карточек новой Казани. У аттракциона 36 кабинок, стилизованных под разные города мира. Внутри — изображения главных достопримечательностей, звучит музыка разных стран. При этом кататься на колесе можно и обычные 10 минут, и несколько часов.

С высоты 65 метров можно полюбоваться на кремль, разглядеть знаменитый мост «Миллениум» , соединяющий два берега реки Казанки, и даже увидеть место слияния Волги и Казанки. Бросается в глаза и здание в виде огромной чаши, напоминающей котел, — это местная достопримечательность, центр семьи «Казан». Идея необычной конструкции пришла в голову известному скульптору и живописцу Даши Намдакову. В том, что брак, заключенный в необычном ЗАГСе, будет крепким, можно не сомневаться — «Казан» охраняют от бед и измен мифические существа — зиланты и барсы. Кстати, от казанской Чаши курсирует экскурсионный теплоход — на нем можно отправиться на речную прогулку «Вдохновение столицей». За час от экскурсовода можно узнать всю историю древнего города .

Ура — «Урам»

Если острых впечатлений от колеса обозрения оказалось недостаточно, самое время заглянуть в парк экстремальных видов спорта «Урам». Еще три года назад тут был обычный пустырь со старыми заборами, привлекавший местную неформальная молодежь — райдеров, паркурщиков, мастеров настенной живописи. Парк создавался на деньги республики, но при непосредственном участии молодежи, представившей концепцию проекта.

Широта казанская Экстрим-парк «Урам» Фото: ТАСС/Егор Алеев

Консультантами при создании центра выступили члены олимпийской сборной по экстремальным видам спорта, в частности известный BMX-райдер Ирек Ризаев. Здесь найдут себе место экстремалы всех направлений, есть арт-галерея, где проходят конкурсы граффити. В открытой зоне всегда востребованы площадки для паркура и воркаута. Опытных райдеров притягивает большой памп-трек протяженностью 350 метров, где можно развить скорость до 50 км/ч, абсолютно не крутя педали — только за счет амплитудных колебаний. Парк удачно вписался в концепцию развития набережной и стал ее неотъемлемой частью. А летом здесь нереальные закаты, на которые приезжают полюбоваться из других районов города.

— Мы привыкли искать все самое самобытное и неповторимое за границей, хотя в последние годы в России появляются уникальные и не имеющие аналогов в мире места. Экстрим-парк «Урам» — яркий пример. Видео о нем моментально взорвало интернет, а иностранцы в комментариях отказывались верить, что это в России. Казань умеет удивлять! — отмечает Амалия Акопова, автор спецпроекта «Медиа Ангелы» группы компаний «Слетать.Ру».

По мнению директора МКУ «Комитет по развитию туризма города Казани» Дарьи Санниковой, каждый россиянин, увлеченный путешествиями, должен хоть раз побывать в столице Татарстана. Казань всегда справлялась с наплывом туристов — даже в дни проведения крупных международных событий, таких как мундиаль или чемпионат мира по водным видам спорта.

Казанская-Пизанская

Из Ново-Савиновского района по мосту «Миллениум» (который местные жители именуют «линолеум» — за гладкую и ровную поверхность) попадаешь в центр города. Раньше здесь был старый понтонный мост, который пришел в негодность. К тысячелетнему юбилею города казанцам подарили новый, вантовый.

Туристы любят красивые легенды. Согласно одной из них город был основан на том месте, где вода без огня закипела в казане, врытом в землю. Но реальность более реалистична.

Как говорят краеведы, название Казань существует с XIII века, а городу более 1000 лет. Раньше это была просто северная крепость государства, которое называлось Волжская Булгария. По одной из версий, город получил название от слова «каз», в переводе — гусь. Эти птицы водились в реке, возле которой и заложили поселение. Согласно другой гипотезе, название произошло от слова «каза», что с половецкого языка переводится как граница. Здесь была защитная крепость Великого Шелкового пути .

Вот и исторический центр, знаменитый Казанский кремль. В 2000 году эта достопримечательность вошла во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Здесь гармонично сосуществуют Восток и Запад, ислам и христианство. Если вы идете по городу и видите мечеть, то рядом обязательно будет православный храм — и наоборот .

Широта казанская Вид на мечеть Кул-Шариф на территории Казанского Кремля Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Местные экскурсоводы любят вспоминать слова Александра Дюма, который привез из путешествия по России восторженные воспоминания: «Здесь церковь и мечеть соседствуют и являют пример такого братского дружества меж крестом и полумесяцем, какое, пожалуй, можно встретить только в Казани».

Многие едут в столицу Татарстана ради величественной мечети Кул-Шариф, некогда разрушенной, а ныне возрожденной. И конечно, туристы не могут обойти потрясающей красоты Благовещенский собор — памятник русской архитектуры XVI века.

Однако чаще всего туристы фотографируются на фоне «падающей» башни Сююмбике. Ее еще называют Казанская-Пизанская. Сооружение из красного кирпича заметно отклоняется в сторону по причине того, что под Казанью много карстовых провалов. Строители в XVII веке не учли этого, и одна «нога» башни угодила в пустоту. Неладное заметили столетие назад. Специалисты заново заливали фундамент, первый ярус стянули гигантским обручем. Падение удалось установить, но отклонение от вертикальной оси теперь составляет 2 м 8 см.

Одна из легенд гласит, что сооружение было возведено в честь ханши Сююмбике. Этой красавицей якобы увлекся Иван IV. Он пленил Сююмбике и вынудил выйти за себя замуж. Гордая красавица поставила условие — построить за семь дней семиярусную башню. Потом поднялась на это сооружение высотой 57 метров и кинулась вниз.

Впрочем, к действительности эта история отношения не имеет. Ханша Сююмбике действительно была красивой женщиной и прожила непростую жизнь — трижды выходила замуж, ее разлучили с единственным сыном, она стала жертвой политических интриг. Однако башню построили через 150 лет после трагической гибели Сююмбике. Впрочем, ханша заслужила, чтобы память о ней жила в названии башни, которую она никогда не видела.

Блины от президента

Перекусить в городе не проблема, но, разумеется, надо в первую очередь попробовать блюда национальной кухни. Для знакомства с татарским застольем вполне подойдет ресторан «Алан Аш», где готовят настоящий кыймак — блинчики по рецепту матери президента Татарстана Рустама Минниханова.

— Печь довести до температуры 350 градусов. Если меньше, то тесто не будет подниматься, — поясняет заместитель директора ресторана Владислав Миронов. — Разогреваем сковородку минуты три, достаем, заливаем на нее тесто и ставим в печь на пять минут. Затем достаем, обязательно смазываем растопленным сливочным маслом и очень быстро кушаем, как и положено традицией — руками.

Фото: vk.com/cheerem_tatar Ресторан «Чирэм»

Ресторан «Чирэм» в Казанском кремле — это настоящий парад всех известных татарских национальных блюд. Вершины кулинарного искусства — треугольный пирожок эчпочмак; восточная сладость талкыш калеве, которую называют татарским рафаэлло, и знаменитая губадия — пирог с многослойной начинкой. В дополнение к сладостям подается чай с душицей — травой, которая весьма популярна в республике.

Т ем, кто привык перекусывать на скорую руку, казанцы советуют заглянуть в магазин «Наш фермер», где продается национальная продукция «Каусар». Здесь единственное место в городе, где можно отведать эчпочмак с уткой и тыквой. Предпринимателя Фарида Хайрутдинова именуют утиным королем — его предприятие делает ставку на деликатесы из этой птицы. В древние времена кочевые народы часто использовали сыровяленую продукцию — она не портилась и сохраняла все полезные свойства в походе. Турист мало чем отличается от кочевника, поэтому везти из Казани путешественникам рекомендуют сыровяленую колбасу ручной работы. Символ продукции — утка в национальной тюбетейке. На фирменных упаковках с одной стороны изображение мечети, а с другой — православного храма. О мирном сосуществовании двух культур помнят всегда.

По газону не ходить

В Казани ценят здоровый образ жизни — здесь много спортивных объектов. Если вам повезет подняться на крышу футбольного стадиона «Ак Барс Арена», то вы сможете с высоты 50 тыс. метров полюбоваться на это гигантское сооружение.

Широта казанская Cтадион «Ак Барс Арена» Фото: commons.wikimedia.org/Malika338

Футбольный стадион был построен в 2013 году. Здесь проходила Всемирная летняя универсиада, а также важные кубковые встречи и матчи чемпионата России. В 2018 году стадион принял шесть матчей мундиаля. А во время чемпионата мира по водным видам спорта бассейны ставили прямо поверх натурального газона. Современные технологии позволяют это делать бережно, без ущерба для покрытия. Поле — предмет особой заботы сотрудников стадиона. Газон подогревается с помощью специальной системы отопления, чтобы всегда была плюсовая температура для комфортного роста травы. Выходить на газон посторонним людям строго запрещено: есть риск на подошвах обуви занести семена растений, которые могут прорасти и осложнить работу агрономов.

Когда погода пасмурная, на поле работают специальные аппараты инсоляции — заменители солнца, чтобы быстрее проходил процесс фотосинтеза.

От «Ак Барс Арены» периодически отпугивают птиц. Через день-два на стадионе появляется молодой человек с соколом и обходит спортивное сооружение — один вид хищника отпугивает нахальных ворон. В другое время для устрашения включают звуки хищных птиц.

Библиотечная быль

Если бы героиня фильма «Москва слезам не верит» искала женихов в читальном зале в наше время, то наверняка бы для этих целей выбрала Казань. Национальная библиотека Республики Татарстан — это продуманное общественное пространство: место притяжения молодежи, уютный уголок для серьезных научных занятий и площадка, где можно выпить чашечку кофе, встретить судьбу и назначить свидание.

— Библиотека насчитывает 3,5 млн экземпляров. В среднем в будние дни к нам приходят 1600–1800 человек в день, а в выходные — порядка 3 тыс. Рекорд — 4800, когда проходил фестиваль «Реактор». Одномоментно здесь могут находиться порядка 700 человек , — рассказывает заведующий отделом Национальной библиотеки Республики Татарстан Альбина Галимбекова.

Широта казанская Национальная библиотека республики Татарстан, главное здание Фото: commons.wikimedia.org/Дмитрий Сагдеев

Оформить читательский билет может каждый желающий, даже если он не житель Казани. Достаточно прийти в библиотеку с паспортом. Никто не одергивает посетителей, не призывает к тишине. В казанской библиотеке можно делать селфи, сидеть с ноутбуком за столом, даже если ты не взял книгу, и в свое удовольствие играть на электронном пианино, правда, в наушниках. Единственное, к чему относятся очень строго, так это к тому, что за чтением нельзя есть — книги этого не любят.

По словам Галимбековой, когда здание перестраивали, то углубили подвалы и соорудили там основное хранилище. Это настоящий подземный город. Участникам проекта «Медиа Ангелы» довелось побывать в этом уникальном хранилище. Здесь особый, книжный запах. Если заказать книгу, то ее принесут читателю в течение 10 минут — благодаря особому шифру сотрудники хорошо ориентируются в фондах. Соблюдать чистоту помогает уникальная система автоматического пылеудаления, а интересам безопасности служит система пожаротушения. Сотрудники книгохранилища души не чают в своей работе и очень удивились вопросу о том, не тяжело ли изо дня в день находиться в помещении без окон и дверей.

— Мы привыкли. Нам очень комфортно работать. Книжечки — родненькие наши, друзья, — говорит Надежда Ганиева, ведущий библиотекарь отдела основного книгохранения.

Еще один центр культурного притяжения Казани — музей «Городская панорама». На трех этажах здания — выставочные проекты, лектории, экспериментальные площадки. Историческая информация преподносится с помощью новых технологий — в частности, макетов города с видеопроекцией. Здесь есть и классический музейный зал с предметами быта Старотатарской слободы. От интерактивных панорам невозможно отозвать детей — изучать историю здесь интереснее, чем в классе по учебнику.

Вот моя деревня

За местным колоритом и деталями быта татарского народа надо идти в Парк развлечений «Туган Авылым» («Родная деревня»). В прошлом году здесь побывало более миллиона человек. На территории центра посажены калина и рябина — издавна считается, что они защищают от злых духов. Экскурсовод Амина обращает внимание на высокие ворота при входе в деревню. Это показатель социального статуса. Чем выше ворота, тем хозяин богаче.

В деревне действуют ремесленные центры.Так, в Доме посуды выставлены работы талантливого мастера Натальи Пилюковой — тарелки, чайники, пиалы в татарском национальном стиле, с растительным орнаментом. Есть в деревне и мунча (баня), которую называют самой лучшей в городе. Здесь ежегодно проходят чемпионаты мира по парению.

Фото: tugan-avilim.ru Парк развлечений «Туган Авылым»

В уютном домике располагается республиканский «Никах-центр», где проводят обряды венчания. И здесь же можно купить умопомрачительной красоты шелковые платья для торжества и пуховые платки-паутинки в подарок старшему поколению. Путешественники с детьми могут отдохнуть от пеших прогулок, заглянув в «Мишкин дом», где представлены все мишки мира. На первом этаже юные туристы разглядывают любимые игрушки, а на втором пьют чай и смотрят мультфильмы, обнявшись с мишками. Тем временем мамы могут в соседнем домике примерить татарские национальные костюмы, от которых в буквальном смысле рябит в глазах — яркие красивые одежды превращают путешественниц в героинь сериала «Великолепный век». Эти наряды Фарида Бибарс, автор интерактивных национальных программ и руководитель отдела гостеприимства национального комплекса, собирает и бережно хранит с 2012 года.

Перекусить в деревне можно в нескольких точках. Мы выбрали ресторан «Туган Авылым». Его большой деревянный сруб плотники привезли из Сибири. Ресторан снаружи украшен банными вениками и пучками душистой травы. Интерьеры ресторана оформлены в национальном стиле — от красивых занавесок до посуды. «Всё как у бабушки в деревне», — перешептывались за соседним столом представители местной молодежи. Перед тем как сесть за трапезу, журналисты собственноручно приготовили национальное блюдо — губадию. Для пирога берут обычное дрожжевое тесто, раскатывают и кладут на сковороду. Дальше хозяйка насыпает кырт — он готовится из творога, кефира или ряженки — любой молочный продукт кладут в кастрюлю, долго кипятят, чтобы испарилась вода. Когда масса приобретет коричневатый оттенок, в нее добавляют сахар и снова варят. Чтобы кырт был без крупинок, его пропускают через мясорубку до однородной массы. Следующий слой начинки — это отварной рис, потом — тертые яйца, а далее выкладывают изюм. Всё это обязательно заправляют растопленным сливочным маслом и отправляют в печь. Медиа-ангелы справились с непростым заданием и завершили сытный ужин дегустацией пирога.

Фото: tugan-avilim.ru

Мозаика древности

В «Кладовой ремесел» царит Алсу Зубкова, мастер-керамист, знаток редкого вида национального искусства — кожаной мозаики. Своими руками она изготавливает уникальные вещи.

— У каждого народа есть изюминка, «мулька» в народном творчестве. Мы по праву гордимся кожаной мозаикой — такого нет ни у кого. Наши вышивки и ткачество пересекаются с другими народами, но в деле соединения кусочков кожи казанским швом мы единственные , — с гордостью говорит Алсу Зубкова.