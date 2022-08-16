Смяли бронь: Ростуризм отверг идею создания госаналога Booking.com

Ростуризм не видит необходимости в создании государственного аналога Booking.com, сообщили «Известиям» в ведомстве. В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры проработать такую возможность. Отказ от идеи объясняется тем, что в стране уже работают порядка 90 сервисов для бронирования отелей. После ухода крупных иностранных игроков их востребованность выросла в разы, показал мониторинг поисковых запросов российских туристов. В частности, за год доля Booking.com в запросах сократилась с 70 до 24%, а самого популярного российского сервиса «Островок» увеличилась с 6 до 34%.

Обезбученные

В правительстве России посчитали нецелесообразным создание государственного аналога Booking.com, сообщили «Известиям» в Ростуризме. Вопрос прорабатывался ведомством совместно с Минцифры, экспертным сообществом, бизнесом и всеми заинтересованными органами власти с марта, когда подобное поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

— Сейчас у нас в стране работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов, включая такие площадки, как «Островок», «Яндекс.Путешествия», «Броневик», «Туту.ру», 101HOTELS.COM и другие. Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране, — констатировали в Ростуризме.

Ростуризм отверг идею создания госаналога Фото: Global Look Press/Danny Gohlke

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова также назвала аналоги свернувшего работу в России сервиса для краткосрочной аренды квартир Airbnb — по ее словам, это «Авито» и «ЦИАН».

До марта 2022 года Booking.com был самым популярным агрегатором предложений мест размещения. На него приходилось порядка 70% всех запросов российских туристов по поиску сервисов для бронирования отелей. Это следует из исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ) на основе запросов россиян в поисковой системе Яндекс (документ есть у «Известий»). С этой оценкой согласился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Еще около 10% запросов россиян приходилось на сервис для краткосрочной аренды квартир Airbnb.

После ухода Booking.com и Airbnb с российского рынка, многие туристы и отельеры оказались в замешательстве. Для путешественников выбор вариантов жилья на аналогичных отечественных площадках был значительно ниже, а цены — выше, рассказал «Известиям» Юрий Барзыкин.

Ростуризм отверг идею создания госаналога Фото: Global Look Press/Marcus Brandt

— Booking.com фактически был монополистом, все туристы его знали, а отели заключали с ним договоры. При этом контрактов с отечественными агрегаторами у них зачастую не было — особенно, если это малые средства размещения, которых много на юге России и в Санкт-Петербурге, — пояснил он.

К Booking.com, когда он работал в России, было много претензий со стороны отельеров из-за высоких комиссий: за свои услуги сервис брал с гостиниц в среднем 20%, напомнил Юрий Барзыкин. Но после его ухода некоторые отечественные агрегаторы стали требовать 30%, что отталкивало как отельеров, так и туристов, которым приходилось переплачивать.

— Тем не менее, к лету рынок перестроился и стабилизировался — как раз к старту высокого сезона. Внутри страны забронировать отель теперь можно без проблем, — сказал вице-президент РСТ.

Как теперь бронировать

Уход с российского рынка Booking.com и Airbnb позволил их отечественным аналогам серьезно прибавить в популярности. Так, в июне 2021 года доля сервиса «Островок» среди всех запросов туристов составляла лишь 6%, а в июне 2022 года — уже 34%. А в мае 2022 года она и вовсе доходила до 37%. Совокупная доля других крупных отечественных сервисов для бронирования («Яндекс.Путешествия», «Туту.ру», «Квартирка», «Суточно» Tvil и т.п.) в совокупности увеличилась с 10% до 39% (июнь год к году).

Впрочем, на Booking.com до сих пор приходится порядка четверти поисковых запросов россиян. Дело в том, что сервис по-прежнему позволяет им бронировать гостиницы — правда, только за границей и с оплатой при заселении.

Но полноценным способом это можно назвать с огромной натяжкой — так, из 874 объектов размещения, например, в итальянском Палермо бронирование без ввода данных международной банковской карты можно сделать только в 10 , обнаружили «Известия». Чтобы увидеть их, нужно выбрать фильтр «Карта не требуется». При этом не действует функция «Бесплатная отмена бронирования», поскольку там всё равно нужно вводить данные карты.

Ростуризм отверг идею создания госаналога Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В Париже и Риме «бескарточные» варианты через «Букинг» и вовсе недоступны. Тем не менее, в Париже, Праге, Стамбуле и Дубае всё же можно забронировать и оплатить номер российской картой — через «Островок». Правда, выбор отелей на аналогичные даты в Париже там в десять раз ниже , чем на Booking.com, — 142 вместо 1171 на выходные с 9 по 11 сентября. И среди доступных вариантов нет хостелов — популярных среди молодежи дешевых средств размещения.

Похоже, что единственным полноценным способом для россиян самостоятельно путешествовать за границу остается оформление банковской карты другой страны — по словам туроператоров, наибольшей популярностью пользуются услуги банков Белоруссии и Узбекистана.

В ином случае можно обратиться за организацией заграничной поездки к туроператору, посоветовал Юрий Барзыкин.