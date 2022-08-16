Смяли бронь: Ростуризм отверг идею создания госаналога Booking.com
Ростуризм не видит необходимости в создании государственного аналога Booking.com, сообщили «Известиям» в ведомстве. В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры проработать такую возможность. Отказ от идеи объясняется тем, что в стране уже работают порядка 90 сервисов для бронирования отелей. После ухода крупных иностранных игроков их востребованность выросла в разы, показал мониторинг поисковых запросов российских туристов. В частности, за год доля Booking.com в запросах сократилась с 70 до 24%, а самого популярного российского сервиса «Островок» увеличилась с 6 до 34%.
Обезбученные
В правительстве России посчитали нецелесообразным создание государственного аналога Booking.com, сообщили «Известиям» в Ростуризме. Вопрос прорабатывался ведомством совместно с Минцифры, экспертным сообществом, бизнесом и всеми заинтересованными органами власти с марта, когда подобное поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
— Сейчас у нас в стране работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов, включая такие площадки, как «Островок», «Яндекс.Путешествия», «Броневик», «Туту.ру», 101HOTELS.COM и другие. Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране, — констатировали в Ростуризме.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова также назвала аналоги свернувшего работу в России сервиса для краткосрочной аренды квартир Airbnb — по ее словам, это «Авито» и «ЦИАН».
До марта 2022 года Booking.com был самым популярным агрегатором предложений мест размещения. На него приходилось порядка 70% всех запросов российских туристов по поиску сервисов для бронирования отелей. Это следует из исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ) на основе запросов россиян в поисковой системе Яндекс (документ есть у «Известий»). С этой оценкой согласился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Еще около 10% запросов россиян приходилось на сервис для краткосрочной аренды квартир Airbnb.
После ухода Booking.com и Airbnb с российского рынка, многие туристы и отельеры оказались в замешательстве. Для путешественников выбор вариантов жилья на аналогичных отечественных площадках был значительно ниже, а цены — выше, рассказал «Известиям» Юрий Барзыкин.
— Booking.com фактически был монополистом, все туристы его знали, а отели заключали с ним договоры. При этом контрактов с отечественными агрегаторами у них зачастую не было — особенно, если это малые средства размещения, которых много на юге России и в Санкт-Петербурге, — пояснил он.
К Booking.com, когда он работал в России, было много претензий со стороны отельеров из-за высоких комиссий: за свои услуги сервис брал с гостиниц в среднем 20%, напомнил Юрий Барзыкин. Но после его ухода некоторые отечественные агрегаторы стали требовать 30%, что отталкивало как отельеров, так и туристов, которым приходилось переплачивать.
— Тем не менее, к лету рынок перестроился и стабилизировался — как раз к старту высокого сезона. Внутри страны забронировать отель теперь можно без проблем, — сказал вице-президент РСТ.
Как теперь бронировать
Уход с российского рынка Booking.com и Airbnb позволил их отечественным аналогам серьезно прибавить в популярности. Так, в июне 2021 года доля сервиса «Островок» среди всех запросов туристов составляла лишь 6%, а в июне 2022 года — уже 34%. А в мае 2022 года она и вовсе доходила до 37%. Совокупная доля других крупных отечественных сервисов для бронирования («Яндекс.Путешествия», «Туту.ру», «Квартирка», «Суточно» Tvil и т.п.) в совокупности увеличилась с 10% до 39% (июнь год к году).
Впрочем, на Booking.com до сих пор приходится порядка четверти поисковых запросов россиян. Дело в том, что сервис по-прежнему позволяет им бронировать гостиницы — правда, только за границей и с оплатой при заселении.
Но полноценным способом это можно назвать с огромной натяжкой — так, из 874 объектов размещения, например, в итальянском Палермо бронирование без ввода данных международной банковской карты можно сделать только в 10, обнаружили «Известия». Чтобы увидеть их, нужно выбрать фильтр «Карта не требуется». При этом не действует функция «Бесплатная отмена бронирования», поскольку там всё равно нужно вводить данные карты.
В Париже и Риме «бескарточные» варианты через «Букинг» и вовсе недоступны. Тем не менее, в Париже, Праге, Стамбуле и Дубае всё же можно забронировать и оплатить номер российской картой — через «Островок». Правда, выбор отелей на аналогичные даты в Париже там в десять раз ниже, чем на Booking.com, — 142 вместо 1171 на выходные с 9 по 11 сентября. И среди доступных вариантов нет хостелов — популярных среди молодежи дешевых средств размещения.
Похоже, что единственным полноценным способом для россиян самостоятельно путешествовать за границу остается оформление банковской карты другой страны — по словам туроператоров, наибольшей популярностью пользуются услуги банков Белоруссии и Узбекистана.
В ином случае можно обратиться за организацией заграничной поездки к туроператору, посоветовал Юрий Барзыкин.