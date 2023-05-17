Вокруг лозы: в России намерены развивать винный туризм

Туризм на винодельни является дополнительным драйвером развития всей винодельческой отрасли, на это указывает многолетний международный опыт, заявил президент Всемирной ассоциации винного туризма Хосе Антонио Видаль. По данным аналитиков, общий мировой доход от данного вида деятельности в 2022 году превысил 7,5 млрд долларов, а в винных турах приняли участие боле 40 млн человек. Что подразумевает под собой такой вид путешествий, насколько он развит в России и что предстоит сделать в нашей стране в перспективе – выясняли «Известия».

Не только вино

Туризм на винодельни является дополнительным драйвером развития всей винодельческой отрасли, заявил президент Всемирной ассоциации винного туризма Хосе Антонио Видаль, выступая на I Форуме винного туризма, который прошел в середине мая в Абрау-Дюрсо.

В работе форума приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых ассоциаций, туристического бизнеса и высшей школы, а также международные эксперты. Место для его проведения было выбрано не случайно. По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, сегодня регион принимает более 1 млн винных туристов ежегодно, причем половина из них посещают именно Абрау-Дюрсо. В любом случае, площадка оказалась удобной для интенсивного обмена мнениями между всеми заинтересованными игроками российского винного рынка, а также для знакомства с эффективным зарубежным опытом.

Все участники форума сошлись во мнении, что винный туризм представляет собой индустрию счастья. Позитивные эмоции от посещения виноградников, получение нового интеллектуального, эмоционального и гастрономического опыта – ровно то, за что путешественники готовы платить и платить немало. Ведь данным видом путешествий интересуется прежде всего платежеспособная аудитория.

С другой стороны, туризм важен и для виноделов . «В нашей ассоциации 167 винодельческих предприятий. Больше 64 процентов – это малые и средние винодельни. Для них туризм это весьма существенный канал сбыта своей продукции », - отметил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников.

Для успешного развития винного туризма в стране необходимо участие всех игроков независимо от их размеров, объемов производства и материальных ресурсов. «Туристы приезжают смотреть не одно хозяйство, а винную провинцию. Нам необходимо работать над созданием среды. И без малых виноделен сформировать ее невозможно», - сказал владелец ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Наконец, потенциал винного туризма оценил и туристический бизнес. Сегодня более ста туроператоров и турагентов включают в программу посещение российских виноделен. По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, к 2025 году такие туры позволят отрасли зарабатывать более 700 млн рублей ежегодно .

Сверху вниз

Участники форума отметили, что полноценное развитие винного туризма в стране невозможно без господдержки и в этом направлении уже многое сделано на федеральном и региональном уровне. С прошлого года официально разрешены винные ярмарки и фестивали, в разных уголках страны с успехом проводятся Дни российских вин. Параллельно активно разрабатываются винные маршруты . В настоящий момент в Крыму таковых действует 22, на Кубани – 27, в них уже интегрированы десятки виноделен, но процесс продолжает набирать обороты. Например, проект «Винные дороги Севастополя» объединяет около 40 предприятий, причем только в 2022 году к нему присоединилось 17 новых участников, сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. В целом по Крыму винные маршруты охватывают 470 км дорог, а объединяют несколько десятков хозяйств, отелей и предприятий общественного питания, добавил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Успешно функционирует и созданный несколько лет назад первый межрегиональный маршрут под названием «Винные дороги Боспорского царства», объединяющий три главных винодельческих региона страны – Крым, Кубань и Ростовскую область. Теперь в этом направлении предстоит сделать следующий шаг. Участники форума выступили с инициативой о создании единой карты винных маршрутов.

К поддержке винного туризма как разновидности агротуризма подключился Минсельхоз . По словам замдиректора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Ирины Фединой, в 2022 году солидные гранты размером до 10 млн рублей были выделены двум проектам из Севастополя и Ставрополья, а в 2023-м на конкурсной основе уже отобран проект в Ростовской области и еще один поставлен в лист ожидания.

Разумеется, положение дел в отрасли не идеальное. Для успешного обслуживания туристов требуется соответствующая инфраструктура (средства коммуникации, гостевые дома, рестораны, дегустационные залы, винные бутики и др.). Словом, требуются солидные инвестиции, но не только. Развитию инфраструктуры на виноградниках или поблизости от них мешают законодательные ограничения. Впрочем, в этом вопросе уже совсем скоро можно ожидать ощутимых подвижек. Минсельхозом подготовлен законопроект, позволяющий использовать часть земель сельхозназначения для создания туристических инфраструктурных проектов. Документ получил одобрение правительства и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

По словам члена Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ сенатора Алексея Кондратенко, параллельно вносятся изменения в закон о туристической деятельности, где будет прописано, что такое винный туризм и как его организовывать . Путь логичный и последовательный. «Государство сегодня поддерживает виноделие и поддерживает туризм. В какой-то момент эти вещи неизбежно сомкнутся», - отметил в этой связи Борис Титов.

Взгляд со стороны

Насколько эффективным может быть такое частно-государственное партнерство, рассказали зарубежные участники форума. Свое экспертизой поделились эксперты из Китая, Мексики, Уругвая, Аргентины, Турции и Узбекистана. Так по словам вице-президента GWTO в Аргентине Пабло Сингермана, в Южной Америке внутри винного туризма существуют оздоровительный, гастрономический, развлекательный, приключенческий туризм и все они органично дополняют друг друга. Только в Аргентине путешественников принимает 357 виноделен и это выгодный бизнес. Например, ежедневные траты винного туриста на 56% выше трат обычного, а 32% таких путешественников предпочитают останавливаться в люксовых отелях.

В свою очередь директор по MICE GWTO в Уругвае Арнальдо Нардоне отметил, что сегодня винный туризм стал важной составной частью для корпоративного и мотивационного туризма. И если раньше посещение виноделен рассматривалось как дополнение к основному мероприятию, то теперь клиенты все чаще целенаправленно выбирают их в качестве основных площадок для тренингов и конференций. Поскольку речь идет о довольно состоятельной аудитории (врачах, юристах, финансистах и т.д.), то и средний чек серьезно вырос, перевалив за 600 долларов в день на человека.