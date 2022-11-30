Тихое вокруг: в России готовятся внести минимальную цену на вино

В России могут установить минимальную розничную цену (МРЦ) на тихие вина — она может составить менее 239 рублей , узнали «Известия». Введение такого механизма рассматривают в Минфине, рассказали в ведомстве. Бизнес поддерживает идею и считает, что МРЦ на вино можно установить на уровне ниже минимума на шампанское. Сейчас игристое стоит не меньше 169 рублей, но Минфин уже готовится повысить самую низкую цену до 239. Минимум на тихое вино должен учитывать возможности покупателей, напомнили эксперты. В регионах средняя стоимость напитка в магазинах составляет 250–257 рублей.

Новый минимум

Минфин предложил установить минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, включая тихое вино . Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов.

— Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано, — отметил он.

Мерло пресечения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас в России установлены МРЦ на крепкие напитки — водку, виски, коньяк, ром и другие . А также на игристые вина и шампанские . Введение МРЦ на пиво обсуждают последние несколько лет — в отрасли до сих пор не пришли к консолидированной позиции.

Минфин периодически пересматривает минимумы, то есть индексирует их . МРЦ высчитывают с учетом многих факторов — например, оценивают себестоимость напитков (на основе данных производителей), а также наценки при отгрузке с завода, в опте и рознице.

Впервые в России минимальная розничная цена на алкоголь появилась в 2009 году, когда ее установили на водку. В 2011-м МРЦ ввели для коньяка, последним стало шампанское в 2016-м. Изначально минимум обозначал границу, которая разделяла легальные и фальсифицированные напитки , напомнил «Известиям» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Но со временем в стране всё шире начала распространяться система госучета спиртного ЕГАИС : ее запускали постепенно в разных каналах — от производства на заводах до розницы в сельских магазинах. И именно ЕГАИС стала защищать рынок от нелегальной продукции . Тогда МРЦ начала выполнять и социальную роль : правительство стремится сохранять минимумы на невысоком уровне, указал эксперт.

Мерло пресечения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Конечно, в России следует установить МРЦ на тихое вино, ведь на другой алкоголь этот минимум уже закрепили, — уверен Вадим Дробиз. — Но стоимость бутылки должна быть доступной для большей части населения.

Вино для всех

Крупнейшие производители поддержали появление МРЦ для тихих вин.

— На рынке сложилась противоречивая ситуация, когда мы обсуждаем повышение минимальной розничной цены на шампанские и игристые вина (Минфин ее освежит с 1 января со 169 рублей за 0,7 л до 239 рублей), а на тихие ее вообще нет, — сказал «Известиям» генеральный директор компании «Мое вино» Арсен Карапетян. — Это не совсем правильно, на наш взгляд. Появление МРЦ на тихие вина должно убрать с полки низкокачественную продукцию, а также фальсифицированную, которая изготовлена с нарушением технологических процессов . При этом важно значение этого минимума: если МРЦ будет ниже себестоимости продукции, то смысла в этом механизме нет .

Мерло пресечения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперт отметил, что пока этот вопрос обсуждают в сообществе производителей. По мнению Арсена Карапетяна, МРЦ на тихое вино должна быть ниже минимума для шампанского и игристого, но выше самой низкой цены на виноградосодержащие напитки, которую, по мнению эксперта, тоже стоит установить . Это важно, чтобы потребители не начали переходить с одной категории на другую из-за более привлекательных цен и осознанно подходили к выбору продукта, пояснил он.

— С таким подходом мы установим минимум для вина и не подтолкнем потребителей выбирать другие напитки, которые вином не являются , — добавил эксперт.

Если говорить о минимуме для виноделов (отгрузочной цене с завода), то порог в 239 рублей может быть приемлем, сказал «Известиям» гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин. Но, по его словам, отпускная цена вина из качественного винограда должна быть выше.

Цена бутылки вина в магазине формата «у дома» в регионах — 250–275 рублей , сказал «Известиям» вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Он подчеркнул, что речь идет о средней стоимости, существенная часть напитков обходится дешевле.

Мерло пресечения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Вопрос о введении минимальной цены на тихое вино уже обсуждался, и его можно рассмотреть повторно, сказали «Известиям» в Минсельхозе. Но нужна тщательная проработка в рамках профессионального сообщества — Федеральной саморегулируемой организации (ФСРО) виноградарей и виноделов России, добавили там. В случае поддержки отраслевыми экспертами будут подготовлены соответствующие нормативные акты, резюмировали в ведомстве.

«Известия» направили запросы ФСРО и крупным ритейлерам.

— Очевидно, что у вина есть себестоимость производства, невозможно в России сделать вино из винограда за 150 рублей, — заметил Александр Ставцев. — Но вряд ли ритейлеры и покупатели одобрят МРЦ высокого уровня, который повлияет на стоимость всей винодельческой категории. На полке должен быть слот недорогой продукции, которая учитывает возможности потребителей.