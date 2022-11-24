Своя цена: что происходит на российском алкорынке

В канун 2023 года производители алкоголя ищут способы сохранить доступные цены для покупателей. Мешает рост цен: подорожала даже пшеница, несмотря на рекордный урожай. Вновь созданная группа по мониторингу мер поддержки отрасли при Росалкгольрегулировании начала сбор предложений игроков рынка. Подробности — в материале «Известий».

Горячий сезон

В 2023 году проблемы, возникшие в этом году из-за санкций и изменения логистики, грозят отразиться на ценниках некоторых товаров. Впереди Новый год и производители алкоголя готовятся к «высокому сезону». Но для покупателей «высокий сезон», в смысле высоких цен, может продлиться весь следующий год.

Напомним, что минимальные розничные цены (МРЦ) на алкогольную продукцию повышаются правительством каждый год вместе с уровнем инфляции. По идее, устанавливая МРЦ, власти помогают потребителям отличить «честный» алкоголь от некачественного. Последнее удорожание произошло в феврале 2022 года. Однако в 2023 году этот показатель может превысить уровень инфляции (5,5%) и удорожание запланировано до 7,7%. Такой показатель заложен в проекте приказа Минфина об индексации минимальных розничных цен на алкоголь крепостью более 28% и уже опубликован на федеральном портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу перечислены причины, по которым алкоголь подорожает сильнее обычного. Прежде всего, растут акцизные ставки на алкогольную продукцию с долей этилового спирта выше 9% (с 589 до 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта). Вторая составляющая — удорожание производства: коммунальные услуги, грузоперевозки, расходные материалы, запчасти импортного оборудования, компоненты продукта (например, рожь, пшеница). По данным Минсельхоза, в этом году собран рекордный урожай пшеницы — 152 млн тонн. Это на 30 млн тонн больше, чем в 2021 году, и цены, по всем законам экономики, пойдут вниз. Однако расчетные данные Минфин берет за период января-июня 2022 года, когда цена на пшеницу выросла на 8,1%.

Чего не хватает

Алкогольный рынок действительно испытывает острый дефицит и удорожание комплектующих материалов. Дело в том, что большинство производителей полностью или частично использовали сырье европейского производства, но оно теперь недоступно. В поисках достойных аналогов многие были вынуждены переориентироваться на производителей Азии, что увеличило логистические и временные затраты на приобретение сырья.

Кроме того, в связи с нестабильным состоянием финансового рынка, почти все поставщики сырья и комплектующих материалов перешли на систему взаиморасчетов по предоплате, опасаясь неплатежей. Это также добавляет головной боли производителям алкогольной продукции. При этом, с сетями, реализующими продукцию, действуют уже подписанные контракты. Согласно контрактам, повышение цены поставки в сети — длительная процедура, которая не совпадает со скоростью изменения цен на рынке сырья. Получается, себестоимость продукта растет, а цена реализации — нет.

— Эти проблемы являются отраслевыми, значимыми для всех игроков отрасли, — подтверждает Александр Беспалов, владелец группы компаний «Традиции успеха» (ООО «Родник и К» и ООО «Русский север»).

Как решать проблемы

17 ноября при Росалкогольрегулировании (Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка) создана рабочая группа по мониторингу влияния мер поддержки отрасли. В нее вошли члены общественного совета регулятора, представители профессиональных и отраслевых союзов и ассоциаций. Работу группы координирует экономист, в прошлом сотрудник ФСРАР Владимир Ионкин. «Государство выработало огромное количество мер поддержки для бизнеса, некоторые из них распространяются и на алкогольный рынок, но проблем у отрасли много», — объяснил он. Рабочая комиссия начала сбор предложений игроков рынка и экспертов, которые, после систематизации войдут в специальный отчет. По словам Ионкина, «контроль нельзя отменять, захлебнемся непонятно в чем», но отрасль сильно и неравномерно зарегулирована. Например, лично он является сторонником отмены МРЦ, потому что ЕГАИС дает «полную прослеживаемость от изготовления спирта до кассы, а остальные меры излишни».

«Регулятору все проблемы известны, каждый производитель — наперечёт», — сомневается в эффективности инициативы генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Он считает, что в РФ должен быть единый законодательный подход в отношении производства и розничного оборота всех видов алкогольной продукции.

— Пиво, например, не маркируется ни акцизными марками, ни даже «Честным знаком», в отличие от другой алкогольной продукции, — говорит Черниговский. — Данный дифференцированный подход стимулирует в нашей стране рост объемов нелегального алкоголя.

Эксперт отметил, что в составе стоимости крепкого алкоголя в категории до 300 рублей, доля акциза доходит до 70%.

Чтобы скачок цен на водку и другую алкогольную продукцию в 2023 году был не слишком резким, а страну не накрыл бум самогоноварения, крупные производители ищут свои пути.

Александр Беспалов признает, что ежегодный рост акцизов на алкоголь, удлинение логистических цепочек, переориентация закупок комплектующих материалов на азиатские рынки — все это скажется на цене для потребителя. «На основании этого мы прогнозируем рост цен в среднем на 5–7%» — говорит он.

Многие производители рассматривают вариант удешевления комплектующих материалов. Например, производители вин уже давно практикуют выпуск пакетированного вина, но на снижении стоимости это не отражается. В любом случае, водку в канистрах ритейл пока не предлагает. Представители стекольного завода «9 января», расположенного в Тверской области, затруднились ответить на вопрос, могут ли они уже сейчас предложить производителям алкоголя свою продукцию по более низким ценам. На официальном сайте компании говорится, что завод занимается запуском новой продукции, но уже сейчас есть выбор между эконом- и премиальным сегментами. Возможно, это выход из ситуации в тех случаях, когда тару можно сделать попроще, но, в целом, это уже будет другой продукт.