 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Система ПВО сбила пытавшиеся атаковать Балаклавскую ТЭС беспилотники ВСУ
Авто
Первые продажи российского электромобиля «Атом» запланированы на 2025 год
Мир
В ООН призвали расследовать сообщения о расстреле ВСУ российских военнопленных
Общество
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста в Москве
Экономика
Эксперт назвал неподъемной для «Молдовагаза» сумму долга перед «Газпромом»
Мир
Журналист Bild получил предупреждение за радужную ленту на ЧМ в Катаре
Спорт
Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
Мир
ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч
Мир
SpaceX подала в суд на украинскую компанию ООО «Старлинк»
Мир
Генпрокуратура Украины начала расследование против расстрелянных военнопленных РФ
Спорт
Сборные Мексики и Польши сыграли вничью на ЧМ-2022
/

Взять вино на себя: онлайн-продажи спиртного запустят с ноября 2023 года

С каких регионов начнется эксперимент и кто займется доставкой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, он продлится до 31 июля 2026-го. Об этом сказано в законопроекте правительства, с которым ознакомились «Известия». Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте «Почты России», причем доставка не будет оперативной: компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. В Минпромторге поддержали легальные продажи алкоголя дистанционным способом. В Минфине посчитали, что эксперимент поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. Против традиционно специалисты Минздрава. Поскольку сделка непубличная, спиртное может попасть в руки несовершеннолетним, опасаются в ведомстве.

Клик души: продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го
Жители каких регионов первыми смогут купить спиртное онлайн

Заказать и подождать

О том, что онлайн-продажи вина из отечественного сырья начнутся с 1 ноября следующего года, сказано в законопроекте правительства, его основной автор — Минфин. «Известия» ознакомились с документом, который проходит завершающие стадии согласования перед внесением в Госдуму. Речь идет об эксперименте по торговле тихими, игристыми и креплеными напитками, которые будут доступны в Сети до 31 июля 2026 года. Покупатели из Москвы и области смогут сделать заказ на сайте «Почты России». После того как компания зарегистрирует его, пройдет не менее 24 часов, прежде чем почта приступит к доставке.

Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа, — пояснили «Известиям» в Минфине.

Там добавили, что эксперимент по онлайн-продаже напитков через сайт «Почты России» поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции.

Взять вино на себя
Винодельня
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert

Из законопроекта также следует: чтобы получить покупку, граждане должны подтвердить свой возраст. У людей будет два варианта: показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, сейчас ее применяют, например, на «Госуслугах») — так называемый электронный паспорт. Правительство еще дополнительно уточнит, как конкретно использовать этот механизм.

Бокал вида: кабмин готов поддержать рекламу российского вина на билбордах
Где появятся такие щиты и как это скажется на отрасли

Эксперимент позволит правительству оценить, как работают предложенные механизмы контроля онлайн-продаж, уточнили авторы законопроекта.

«Известия» направили запрос в кабмин.

Все за и против

В Минпромторге «Известиям» напомнили, что в 2021 году президент поручил провести эксперимент по продаже отечественного вина с помощью сайта «Почты России». Речь шла именно о таком типе доставки — спустя 24 часа с момента заказа.

Минпромторг поддерживает легальные продажи алкогольной продукции дистанционным способом, в том числе в виде указанного эксперимента, — сказали в министерстве.

Поэтому ведомство согласовало представленные документы, добавили там. В министерстве считают, что такой эксперимент может сократить объемы контрафактной и фальсифицированной продукции в Сети.

Взять вино на себя
почта
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Золотая половина: к концу года 50% алкоголя в ресторанах будет отечественным
Какие позиции в барных меню появятся в ближайшее время и как станут делать коктейли

Эксперты согласны с чиновниками. Доля онлайн-продаж товаров повседневного спроса сейчас растет, и этот эксперимент — логичный шаг развития торговли в интернете, он сблизит условия работы с традиционным ритейлом, сказала «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. Инициатива позволит поддержать отечественное виноделие, поскольку у производителей будет дополнительный канал реализации продукции. Он выгоден и потребителям: онлайн-полка расширяет ассортимент.

Но дистанционная продажа алкоголя существенно снизит положительный эффект от уже действующих запретов на продажу спиртного в РФ, возразили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава. Например, напитки с градусом нельзя продавать вблизи учебных, медицинских и спортивных объектов — это снижает доступность алкоголя. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту меру одной из самых эффективных по борьбе со спиртным.

— Кроме того, в доставке вина непосредственно по адресу есть риски: товар может получить несовершеннолетний, ведь у сделки непубличный характер. Курьерская доставка алкоголя на домашние и рабочие адреса также может повысить риски запоев, особенно если такая практика будет расширена на крепкое спиртное, — заметили в организации.

Взять вино на себя
паспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Бокальное искусство: эксперты ждут удвоения производства вина в России
Почему отечественный продукт становится все более популярным

В последние годы в РФ растет доля непьющего или малопьющего населения, сейчас это около 40% населения, эту тенденцию крайне важно поддерживать, сказали в организации.

В Ассоциации компаний интернет-торговли добавили: инициатива своевременна, но у нее есть слабые места. Например, у потребителей не будет возможности использовать современные технологии, в частности мобильные приложения, через которые сейчас формируют около 75% заказов, сказал «Известиям» президент организации Артем Соколов. Плюс недоработаны механизмы идентификации возраста клиентов, нет возможности блокировать предложения о продаже спиртного в запрещенные зоны и временные интервалы, допустим ночью, добавил эксперт.

Он уверен, что участие в эксперименте одного оператора продаж не даст релевантной картины — нужен более широкий круг торговых предприятий, у которых есть лицензии, квалифицированный персонал, технологические, логистические, финансовые возможности и необходимый опыт дистанционной торговли. Помешает чистоте эксперимента и длительный срок доставки: скорость обработки заказа сегодня — один из главных факторов, по которым покупатели выбирают ритейлера в интернете, заключил Артем Соколов.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022