Взять вино на себя: онлайн-продажи спиртного запустят с ноября 2023 года

Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, он продлится до 31 июля 2026-го . Об этом сказано в законопроекте правительства, с которым ознакомились «Известия». Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте «Почты России», причем доставка не будет оперативной: компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. В Минпромторге поддержали легальные продажи алкоголя дистанционным способом. В Минфине посчитали, что эксперимент поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. Против традиционно специалисты Минздрава. Поскольку сделка непубличная, спиртное может попасть в руки несовершеннолетним, опасаются в ведомстве.

Заказать и подождать

О том, что онлайн-продажи вина из отечественного сырья начнутся с 1 ноября следующего года, сказано в законопроекте правительства, его основной автор — Минфин . «Известия» ознакомились с документом, который проходит завершающие стадии согласования перед внесением в Госдуму. Речь идет об эксперименте по торговле тихими, игристыми и креплеными напитками, которые будут доступны в Сети до 31 июля 2026 года . Покупатели из Москвы и области смогут сделать заказ на сайте «Почты России» . После того как компания зарегистрирует его, пройдет не менее 24 часов, прежде чем почта приступит к доставке.

— Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она п редполагается спустя 24 часа после регистрации заказа , — пояснили «Известиям» в Минфине.

Там добавили, что эксперимент по онлайн-продаже напитков через сайт «Почты России» поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции .

Взять вино на себя Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert

Из законопроекта также следует: чтобы получить покупку, граждане должны подтвердить свой возраст . У людей будет два варианта: показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, сейчас ее применяют, например, на «Госуслугах») — так называемый электронный паспорт. Правительство еще дополнительно уточнит, как конкретно использовать этот механизм.

Эксперимент позволит правительству оценить, как работают предложенные механизмы контроля онлайн-продаж , уточнили авторы законопроекта.

«Известия» направили запрос в кабмин.

Все за и против

В Минпромторге «Известиям» напомнили, что в 2021 году президент поручил провести эксперимент по продаже отечественного вина с помощью сайта «Почты России» . Речь шла именно о таком типе доставки — спустя 24 часа с момента заказа.

— Минпромторг поддерживает легальные продажи алкогольной продукции дистанционным способом , в том числе в виде указанного эксперимента, — сказали в министерстве.

Поэтому ведомство согласовало представленные документы, добавили там. В министерстве считают, что такой эксперимент может сократить объемы контрафактной и фальсифицированной продукции в Сети .

Взять вино на себя Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Эксперты согласны с чиновниками. Доля онлайн-продаж товаров повседневного спроса сейчас растет, и этот эксперимент — логичный шаг развития торговли в интернете, он сблизит условия работы с традиционным ритейлом , сказала «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. Инициатива позволит поддержать отечественное виноделие, поскольку у производителей будет дополнительный канал реализации продукции. Он выгоден и потребителям: онлайн-полка расширяет ассортимент.

Но дистанционная продажа алкоголя существенно снизит положительный эффект от уже действующих запретов на продажу спиртного в РФ , возразили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава. Например, напитки с градусом нельзя продавать вблизи учебных, медицинских и спортивных объектов — это снижает доступность алкоголя. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту меру одной из самых эффективных по борьбе со спиртным.

— Кроме того, в доставке вина непосредственно по адресу есть риски: товар может получить несовершеннолетний, ведь у сделки непубличный характер . Курьерская доставка алкоголя на домашние и рабочие адреса также может повысить риски запоев, особенно если такая практика будет расширена на крепкое спиртное, — заметили в организации.

Взять вино на себя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В последние годы в РФ растет доля непьющего или малопьющего населения, сейчас это около 40% населения, эту тенденцию крайне важно поддерживать , сказали в организации.

В Ассоциации компаний интернет-торговли добавили: инициатива своевременна, но у нее есть слабые места. Например, у потребителей не будет возможности использовать современные технологии, в частности мобильные приложения, через которые сейчас формируют около 75% заказов, сказал «Известиям» президент организации Артем Соколов. Плюс недоработаны механизмы идентификации возраста клиентов, нет возможности блокировать предложения о продаже спиртного в запрещенные зоны и временные интервалы, допустим ночью , добавил эксперт.