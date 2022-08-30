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Бокал вида: кабмин готов поддержать рекламу российского вина на билбордах

Где появятся такие щиты и как это скажется на отрасли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На билбордах вдоль дорог и цифровых конструкциях появится реклама отечественного вина. Речь идет только о тех регионах, где производят напиток из местного винограда. Правительство готово поддержать депутатский законопроект в такой редакции — «за» выступают Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФАС. Об этом «Известиям» рассказал источник в кабмине, а представитель вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердил получение документа. Такой шаг позволит продвигать российские напитки. В ФАС при этом предложили расширить места для рекламы за счет спортивных сооружений — продвигать вино во время соревнований.

Вдоль дороги

Правительство готовит положительный отзыв на законопроект депутатов во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия», бывший вице-премьер) о продвижении российского вина. Об этом «Известиям» рассказал источник на винодельческом рынке. Парламентарии предложили разрешить рекламу отечественных напитков из локального винограда на билбордах вдоль дорог. Речь идет только о тех регионах, где вино производят, в России это южные территории. Минсельхоз подготовил проект отзыва правительства на эту инициативу парламентариев. В ведомстве «Известиям» сказали, что в целом поддерживают законопроект. Такую же позицию заняли в Минпромторге, Минфине и ФАС, добавил собеседник издания.

Законопроект будет способствовать развитию виноградарства и виноделия, увеличению производства качественной продукции, сказали «Известиям» в Министерстве промышленности и торговли. Плюс это позволит информировать людей об отечественных напитках.

Бокал вида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проект отзыва правительства уже направили на согласование профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко. В ее секретариате «Известиям» подтвердили, что документ поступил, зампред правительства поддержала позицию Министерства сельского хозяйства.

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— Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, увеличения производства качественной продукции, — добавили в аппарате Виктории Абрамченко.

В проект отзыва включили предложение ФАС, отметил источник издания на винодельческом рынке. Служба рекомендовала дополнить законопроект еще одной нормой — разрешить рекламировать отечественное вино на стадионах и других спортивных сооружениях во время соревнований, за исключением детско-юношеских состязаний.

В ФАС «Известиям» уточнили: служба предлагает легализовать не продажу алкоголя на спортивных объектах, а размещать рекламу некрепкого спиртного исключительно во время проведения соревнований (кроме детско-юношеских).

Более того, в аппарате президента предложили делать рекламу российского вина на цифровых конструкциях ночью с 23:00 по 7:00, добавил собеседник издания.

«Известия» направили запрос в «Единую Россию» с вопросом о том, намерены ли авторы документа дополнить его этими двумя нормами.

Бокал вида
Фото: Getty Images/Andrii Borodai

Правда, специалисты некоторых ведомств уже выступили против депутатского законопроекта, следует из протоколов согласительных совещаний (есть у «Известий»). Например, в Минтрансе и Минздраве указали: реклама вина вдоль дорог может повлиять на динамику ДТП и тяжесть их последствий. В Министерстве транспорта добавили, что жизнь и здоровье людей имеют приоритет перед экономическими интересами.

В Минздраве уточнили, что в условиях напряженной экономической, а значит и социальной ситуации актуальны меры, которые сохраняют здоровье и жизни граждан. Доступность спиртного стоит сокращать, уверены в ведомстве. Депутатское предложение нельзя поддерживать, поскольку его принятие противоречит целям государства — охранять здоровье населения, добавили «Известиям» в пресс-службе Минздрава.

— Ограничение рекламы, продвижения и спонсорства алкогольной продукции может способствовать снижению потребления алкоголя, прежде всего молодежью, — подчеркнули там.

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Продвигать свое

Хотя специалисты Минсельхоза не согласились с коллегами из Минздрава и Минтранса, количество происшествий на дорогах с 2010 года только выросло. Возражения были и со сторона Минспорта: в ведомстве выступили против рекламы вина на спортивных сооружениях, ведь цель законопроекта — продвигать отечественные напитки в регионе их производства, а не по всей стране. В Минсельхозе напомнили, что до 2018 года в РФ рекламировали слабый алкоголь таким образом, это позволяло информировать людей о разнообразии российских напитков.

Депутаты внесли законопроект о рекламе вина в Госдуму в феврале 2022 года. В марте его предварительно рассмотрели, после чего направили в ведомства для формирования отзыва правительства. В пояснительной записке к законопроекту авторы уточнили: в каждом винодельческом регионе выращивают уникальные автохтонные сорта винограда. Поэтому необходимы дополнительные меры по продвижению отечественной продукции, людей следует информировать о разнообразии вина в регионе, его свойствах, полагают авторы документа. Это «позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры его потребления», сказано в пояснительной записке. Плюс это поможет в развитии сельского (аграрного) туризма, уточнено там.

Глава Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Дмитрий Киселев поддержал предлагаемую депутатами норму, назвав ее позитивной.

Бокал вида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В то же время несовершеннолетние увидят наружную рекламу вдоль дорог, а также на стадионах, что является вовлечением в потребление алкоголя и административным правонарушением по одноименной ст. 6.10 КоАП РФ, отметил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Меру объясняют «необходимостью повышения культуры потребления [вина]», но это нелогично — напитки хотят продвигать именно в тех регионах, где их и так производят, где о них уже известно, добавил он.

В первую очередь этот законопроект важен с точки зрения развития винного туризма — людям будет легче составлять свой маршрут в южных регионах, используя четкие ориентиры по пути, сказали во Всемирной организации винного туризма. Сейчас нельзя делать никаких вывесок или анонсов о появлении на пути винного хозяйства — это квалифицируют как рекламу, пояснили там.

Справка «Известий»

С июня 2020 года в России действует закон «О виноградарстве и виноделии в РФ». Он регулирует принципы государственной политики в этой области, условия господдержки и правовые вопросы. Также документ определяет основные понятия отрасли, например, термин «вино России». Помимо этого закон устанавливает технологические правила производства вин, требования к сырью, национальную систему защиты вина по географическому указанию, позволяющие очистить рынок от низкокачественной продукции.

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