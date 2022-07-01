Всё органично: как в Краснодарском крае создали уникальное вино

В России стартовали продажи нового вина из Краснодарского края — «Криница». Сначала их запустили в ближайшем к винодельне городе — Геленджике, а теперь и по всей стране . Несколько лет назад саженцы винограда привезли сюда из Франции, климат черноморского побережья им идеально подошел. «Известия» убедились в этом, первыми посетив завод бренда. Предприятие ориентируется на стандарты органического производства, снижая использование химикатов. Эксперты отмечают большой спрос на экологически чистую продукцию, однако в отечественном виноделии эта ниша практически не занята . Своей главной целью в «Кринице» видят создание великого вина. Что для этого потребуется и что означает философия органического производства — в репортаже «Известий».

С французскими нотками

Главный энолог винодельни «Криница» Александр Мурузи признается: он искренне любит свои вина и гордится тем, что работает здесь. Именно под началом уроженца Франции, а теперь уже гражданина России в 2016 году недалеко от Геленджика заложили первый куст лозы . Как рассказал агроном предприятия Славик Базоян, тогда под виноград отдали 8,5 га земли, площади ежегодно расширялись и сейчас превышают уже 60 га.

Всё органично_11 Главный энолог винодельни «Криница» Александр Мурузи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Лозу привезли в целом из Франции, это такие сорта, как сира, каберне совиньон, рислинг и другие, — всего их более 20 . Технологии и саженцы подходили под локальный терруар на юге России, — уточнил он в беседе с «Известиями».

Условия в Краснодарском крае действительно схожи с условиями, например, в Бордо: мягкий климат, морской бриз. Вклад природы виноделы только усиливают — они придерживаются философии органического производства. Например, для борьбы с вредителями лозу опрыскивают щадящими препаратами , которые не проникают в листья, — в состав добавляют хвощ, иву, ромашку и тысячелистник.

Также специалисты выбрали гравитационный способ перекачки сусла — оно движется по аппаратам завода под тяжестью собственного веса . Как пояснила главный винодел производства Людмила Загорулько, это позволяет не разрушать букет вина.

Всё органично_2 Главный винодел винодельни «Криница» Людмила Загорулько Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За здоровьем ягоды и напитка пристально следят в лаборатории. В перспективе продукция «Криницы» сможет претендовать на статус органической , считает главный винодел. Она уточнила, что в этом случае предприятие сертифицирует все свои процессы.

Честность в вине

Новое производство отражает стремление российских виноделов поставить высокую планку качества, сделать честное вино , считает исполнительный секретарь правления Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселёв.

Всё органично_1 Исполнительный секретарь правления Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселёв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Россия — за честность в международных отношениях, в отношениях с собой и за честность в вине , — сказал он «Известиям». — У нас меньше серы, консервантов, подмеса в напитках. Российское вино вкусное, здоровое, качественное.

Эксперт напомнил, что в 2019 году был принят закон о виноградарстве и виноделии, который поддерживает подобные начинания. Сейчас виноделие — быстро развивающаяся отрасль экономики, доля отечественного напитка занимает около 60% , добавил Дмитрий Киселёв.

При этом, как рассказал «Известиям» исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко, сегодня в мире есть значительный спрос на органическое вино : оно максимально чистое и природное, однако в нашей стране массово его пока не продают.

Органический подход

И всё же тренд на органическое виноделие набирает силу, отметили в Роскачестве . Для потребителей всё более важной становится экоповестка, защита окружающей среды, здоровый образ жизни, и органическое вино вписывается в эти тенденции. Хотя на данный момент ниша в России практически свободна.

— В Краснодарском крае, например, пока нет ни одного сертифицированного органического виноградника и органического вина , — сказали «Известиям» в организации. — Стоит иметь в виду, что здесь могут играть роль и климатические факторы, ограничивающие такое производство: делать вино, где достаточно влажный климат, гораздо сложнее, чем производить его в регионах, где климат солнечный и сухой.

В Национальном органическом союзе добавили, что аграрии должны также провести конверсию земель : очистить их от химикатов в течение нескольких лет, если территорию до этого использовали в индустриальном сельском хозяйстве.

— Далее при выращивании винограда фермеры могут использовать лишь органическую лозу : ее как минимум должны были удобрять натуральными ингредиентами без химии, — отметил Олег Мироненко.

И добавил, что сейчас несколько предприятий в Краснодарском крае и Крыму проходят конверсию земель . Олег Мироненко напомнил, что за рубежом уже есть ассоциация органических или эковин под названием Slow wine, она характеризует это вино как «вкусное, чистое и честное».

— В целом органическое виноделие — это общемировой тренд, который превращается в мейнстрим. Если раньше указание organic wine было способом заинтересовать покупателя, то сейчас это становится сродни обязательному требованию к вину , — сказала «Известиям» директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Несколько лет назад органическое вино в России продавали преимущественно в премиальных бутиках: продукция обычно стоит на 30% больше за счет дорогостоящего процесса производства. Но теперь этот напиток можно найти и на полках обычных супермаркетов , отметил руководитель информационного центра WIneRetail Александр Ставцев. По его мнению, это свидетельствует о том, что массовый потребитель готов заплатить повышенную цену за такие напитки.

Эксперт также напомнил, что закон о виноградарстве и виноделии стимулировал инвесторов вкладывать средства в развитие отрасли . Документ запретил производить отечественный напиток из иностранных виноматериалов и называть его вином. И если в 2018 году РФ импортировала 150 млн л балка (сырье для производства напитков), то в 2021-м показатель сократился до нуля.

— Эта норма позволила РФ пережить турбулентность, которая возникла с начала весны на фоне западных санкций. Зарубежное сырье перевозили морским путем, поэтому отрасль могла серьезно пострадать, если бы не перестроилась к настоящему моменту, — подчеркнул Александр Ставцев.

Великое вино

«Криница» же не только ориентируется на органическое производство, но и намерена со временем создать поистине великое отечественное вино , признался главный энолог предприятия Александр Мурузи. А главный винодел Людмила Загорулько уточнила: на это понадобится 20–25 лет — около семи должно пройти с момента первой посадки лозы, еще год нужен для изготовления вина и порядка 10–15 лет его будут выдерживать в бочках.

— Великое вино — это вино, которое спустя много лет, 25 лет, 30 будет живо в бутылке, — пояснила она. — Вы откроете и насладитесь им, вы почувствуете, что оно с вами разговаривает.

Всё органично_4 Главный энолог хозяйства «Усадьба Дивноморское» Маттео Коллети Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Оценить технологии и виноградники в «Криницу» приехали главный энолог хозяйства «Усадьба Дивноморское» Маттео Коллети и владелец Инкерманского завода марочных вин Валерий Захарьин, который уверен в большом будущем новой винодельни.

— Есть вино для ежедневного потребления, но должны быть и топовые напитки, которые можно выставить напротив топов из Франции и других стран. Это важно, — отметил он.

Это уникальная во всех смыслах винодельня с точки зрения инвестиций и технологий , которые здесь применяют, сказал «Известиям» гендиректор компании «Мое вино» (объединяет заводы «Массандра», «Новый Свет» и др.) Арсен Карапетян.

— Это замах на великое вино. Появление этой винодельни — важное событие для всей отрасли, поскольку я затрудняюсь назвать похожие по оснащенности, по компетентности сотрудников винодельни такого формата, такого объема в РФ , — добавил он.

Всё органично_3 Генеральный директор компании «Мое вино» Арсен Карапетян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А пока вино из первого урожая «Криницы» попало на полки магазинов. Кстати, на этикетке — образ первого дегустатора. Это кабан из соседнего заповедника, который наведывался на виноградники, пока не построили прочный забор. Теперь любитель лозы — официальный символ винодельни.