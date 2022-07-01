Всё органично: как в Краснодарском крае создали уникальное вино
В России стартовали продажи нового вина из Краснодарского края — «Криница». Сначала их запустили в ближайшем к винодельне городе — Геленджике, а теперь и по всей стране. Несколько лет назад саженцы винограда привезли сюда из Франции, климат черноморского побережья им идеально подошел. «Известия» убедились в этом, первыми посетив завод бренда. Предприятие ориентируется на стандарты органического производства, снижая использование химикатов. Эксперты отмечают большой спрос на экологически чистую продукцию, однако в отечественном виноделии эта ниша практически не занята. Своей главной целью в «Кринице» видят создание великого вина. Что для этого потребуется и что означает философия органического производства — в репортаже «Известий».
С французскими нотками
Главный энолог винодельни «Криница» Александр Мурузи признается: он искренне любит свои вина и гордится тем, что работает здесь. Именно под началом уроженца Франции, а теперь уже гражданина России в 2016 году недалеко от Геленджика заложили первый куст лозы. Как рассказал агроном предприятия Славик Базоян, тогда под виноград отдали 8,5 га земли, площади ежегодно расширялись и сейчас превышают уже 60 га.
Главный энолог винодельни «Криница» Александр Мурузи
— Лозу привезли в целом из Франции, это такие сорта, как сира, каберне совиньон, рислинг и другие, — всего их более 20. Технологии и саженцы подходили под локальный терруар на юге России, — уточнил он в беседе с «Известиями».
Условия в Краснодарском крае действительно схожи с условиями, например, в Бордо: мягкий климат, морской бриз. Вклад природы виноделы только усиливают — они придерживаются философии органического производства. Например, для борьбы с вредителями лозу опрыскивают щадящими препаратами, которые не проникают в листья, — в состав добавляют хвощ, иву, ромашку и тысячелистник.
Также специалисты выбрали гравитационный способ перекачки сусла — оно движется по аппаратам завода под тяжестью собственного веса. Как пояснила главный винодел производства Людмила Загорулько, это позволяет не разрушать букет вина.
Главный винодел винодельни «Криница» Людмила Загорулько
За здоровьем ягоды и напитка пристально следят в лаборатории. В перспективе продукция «Криницы» сможет претендовать на статус органической, считает главный винодел. Она уточнила, что в этом случае предприятие сертифицирует все свои процессы.
Честность в вине
Новое производство отражает стремление российских виноделов поставить высокую планку качества, сделать честное вино, считает исполнительный секретарь правления Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселёв.
Исполнительный секретарь правления Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселёв
— Россия — за честность в международных отношениях, в отношениях с собой и за честность в вине, — сказал он «Известиям». — У нас меньше серы, консервантов, подмеса в напитках. Российское вино вкусное, здоровое, качественное.
Эксперт напомнил, что в 2019 году был принят закон о виноградарстве и виноделии, который поддерживает подобные начинания. Сейчас виноделие — быстро развивающаяся отрасль экономики, доля отечественного напитка занимает около 60%, добавил Дмитрий Киселёв.
При этом, как рассказал «Известиям» исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко, сегодня в мире есть значительный спрос на органическое вино: оно максимально чистое и природное, однако в нашей стране массово его пока не продают.
Органический подход
И всё же тренд на органическое виноделие набирает силу, отметили в Роскачестве. Для потребителей всё более важной становится экоповестка, защита окружающей среды, здоровый образ жизни, и органическое вино вписывается в эти тенденции. Хотя на данный момент ниша в России практически свободна.
— В Краснодарском крае, например, пока нет ни одного сертифицированного органического виноградника и органического вина, — сказали «Известиям» в организации. — Стоит иметь в виду, что здесь могут играть роль и климатические факторы, ограничивающие такое производство: делать вино, где достаточно влажный климат, гораздо сложнее, чем производить его в регионах, где климат солнечный и сухой.
В Национальном органическом союзе добавили, что аграрии должны также провести конверсию земель: очистить их от химикатов в течение нескольких лет, если территорию до этого использовали в индустриальном сельском хозяйстве.
— Далее при выращивании винограда фермеры могут использовать лишь органическую лозу: ее как минимум должны были удобрять натуральными ингредиентами без химии, — отметил Олег Мироненко.
И добавил, что сейчас несколько предприятий в Краснодарском крае и Крыму проходят конверсию земель. Олег Мироненко напомнил, что за рубежом уже есть ассоциация органических или эковин под названием Slow wine, она характеризует это вино как «вкусное, чистое и честное».
— В целом органическое виноделие — это общемировой тренд, который превращается в мейнстрим. Если раньше указание organic wine было способом заинтересовать покупателя, то сейчас это становится сродни обязательному требованию к вину, — сказала «Известиям» директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
Несколько лет назад органическое вино в России продавали преимущественно в премиальных бутиках: продукция обычно стоит на 30% больше за счет дорогостоящего процесса производства. Но теперь этот напиток можно найти и на полках обычных супермаркетов, отметил руководитель информационного центра WIneRetail Александр Ставцев. По его мнению, это свидетельствует о том, что массовый потребитель готов заплатить повышенную цену за такие напитки.
Эксперт также напомнил, что закон о виноградарстве и виноделии стимулировал инвесторов вкладывать средства в развитие отрасли. Документ запретил производить отечественный напиток из иностранных виноматериалов и называть его вином. И если в 2018 году РФ импортировала 150 млн л балка (сырье для производства напитков), то в 2021-м показатель сократился до нуля.
— Эта норма позволила РФ пережить турбулентность, которая возникла с начала весны на фоне западных санкций. Зарубежное сырье перевозили морским путем, поэтому отрасль могла серьезно пострадать, если бы не перестроилась к настоящему моменту, — подчеркнул Александр Ставцев.
Великое вино
«Криница» же не только ориентируется на органическое производство, но и намерена со временем создать поистине великое отечественное вино, признался главный энолог предприятия Александр Мурузи. А главный винодел Людмила Загорулько уточнила: на это понадобится 20–25 лет — около семи должно пройти с момента первой посадки лозы, еще год нужен для изготовления вина и порядка 10–15 лет его будут выдерживать в бочках.
— Великое вино — это вино, которое спустя много лет, 25 лет, 30 будет живо в бутылке, — пояснила она. — Вы откроете и насладитесь им, вы почувствуете, что оно с вами разговаривает.
Главный энолог хозяйства «Усадьба Дивноморское» Маттео Коллети
Оценить технологии и виноградники в «Криницу» приехали главный энолог хозяйства «Усадьба Дивноморское» Маттео Коллети и владелец Инкерманского завода марочных вин Валерий Захарьин, который уверен в большом будущем новой винодельни.
— Есть вино для ежедневного потребления, но должны быть и топовые напитки, которые можно выставить напротив топов из Франции и других стран. Это важно, — отметил он.
Это уникальная во всех смыслах винодельня с точки зрения инвестиций и технологий, которые здесь применяют, сказал «Известиям» гендиректор компании «Мое вино» (объединяет заводы «Массандра», «Новый Свет» и др.) Арсен Карапетян.
— Это замах на великое вино. Появление этой винодельни — важное событие для всей отрасли, поскольку я затрудняюсь назвать похожие по оснащенности, по компетентности сотрудников винодельни такого формата, такого объема в РФ, — добавил он.
Генеральный директор компании «Мое вино» Арсен Карапетян
А пока вино из первого урожая «Криницы» попало на полки магазинов. Кстати, на этикетке — образ первого дегустатора. Это кабан из соседнего заповедника, который наведывался на виноградники, пока не построили прочный забор. Теперь любитель лозы — официальный символ винодельни.