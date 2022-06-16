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Сорт — самый вкус: в России начнут изучать генетические особенности вина

Как это позволит контролировать качество продукции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Ученые намерены использовать генетические инструменты для того, чтобы контролировать качество продукции, например вина. При участии НИЦ «Курчатовский институт» в конце мая появился научный центр, который сфокусируется на разработках необходимых механизмов. В перспективе это позволит не только улучшить напитки, но и сделать вклад в продуктовую безопасность страны. Об этом рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

Продуктовая безопасность

В конце мая в России появился Научно-производственный центр, его главная цель — обеспечить внедрение передовых разработок в сельское хозяйство. Об этом 16 июня заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе сессии «Виноградарство и виноделие: научный ренессанс» на ПМЭФ-2022. Он пояснил: пищевая отрасль по-прежнему зависит от некоторых импортных ингредиентов. Например, Россия использует иностранные дрожжи и закваски при изготовлении пива и молочной продукции. Эти компоненты могут быть генетически отредактированы или модифицированы, предположил глава института. Поэтому вопросы продовольственной безопасности и контроля продукции как никогда актуальны. Михаил Ковальчук отметил: можно изучать геном тех пищевых материалов, которые намерены использовать предприятия, запускающие производство в РФ.

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Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук во время сессии «Виноградарство и виноделие: научный ренессанс» на ПМЭФ-2022

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук во время сессии «Виноградарство и виноделие: научный ренессанс» на ПМЭФ-2022

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы должны думать о том, чтобы обеспечить свою национальную безопасность, — сказал он. — Мир вступил в абсолютно новую эпоху в жизни — мы находимся в условиях повышенной биологической и киберопасности. С нами проще разделаться именно биологическим путем.

Работу начнут с исследований вина. Затем этот опыт могут масштабировать.

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Сбор урожая винограда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Вместе под солнцем: в РФ создают федеральную саморегулируемую организацию виноделов
Когда она появится, кого объединит и как поменяет рынок

Новый научный центр объединил ключевые институты в области виноградарства и виноделия, а «Курчатовский институт» стал в нем головной структурой. Михаил Ковальчук подчеркнул, что в новом центре уже масштабная база для изучения: это крымская коллекция НИИ «Магарач» (4,1 тыс. образцов), а также анапская — из Северо-Кавказского ФНЦ садоводства, виноградарства и виноделия (4,9 тыс. образцов) и другие.

Заглянуть в бутылку

Исполнительный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев считает работу центра перспективной.

Без науки мы будем брести вслепую, что совершенно невозможно. Я очень рад, что «Курчатовский институт» стал головной организацией в научном центре, — сказал он «Известиям». — Это залог нашего успеха: фактически мы сможем понимать, что конкретно у нас в каждой бутылке. Ведь появится инструмент для определения ДНК каждого сорта винограда. В итоге за счет анализа содержимого каждой бутылки мы сможем контролировать качество продукции. Иначе на полках будет некачественный иностранный виноматериал.

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Бочки с вином
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александ Полегенько

Михаил Ковальчук напомнил, что по поручению президента в РФ должна появиться система верификации и защиты продукции — ее прототип уже готов. Такая система позволит подтверждать подлинность, к примеру, вина за счет создания его индивидуального профиля. Как человек имеет свой отпечаток пальца, так и у вина есть свой неповторимый профиль, заметил президент НИЦ «Курчатовский институт». Здесь речь идет о генетических механизмах, которые позволят прояснить качественный и количественный состав веществ в напитке — именно они отвечают за его цвет, вкус и аромат.

Вопрос контроля за виноградной продукцией сейчас актуален, уверен губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Например, он рассказал, что производство винограда на территории региона не меняется в течение нескольких лет, но в какой-то момент количество произведенного вина подскочило. Действительно, добавил Дмитрий Киселев, было время, когда производили больше вина, чем было возможно из выращенного винограда.

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Бутылки вина на конвейере
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Это противоречие позволил снять в том числе закон о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу в 2020 году, считает Вениамин Кондратьев. Документ запретил использовать иностранный виноматериал для производства вина. В итоге уже в 2021 году изготовление продукции с импортным сырьем сошло на нет, сказал губернатор Краснодарского края. Он также подчеркнул, что сегодня отечественное вино нуждается в продвижении продукции. Это будет способствовать тому, что россияне чаще будут выбирать российские напитки в магазине.

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