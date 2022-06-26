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Бокальный конкурс: рестораны заменяют импортный алкоголь российским

Какие напитки появятся в барных меню вместо зарубежных брендов
Фото: Unsplash/Jay Wennington
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Российские рестораны стали заменять импортный алкоголь российским. Об этом «Известиям» рассказали представители бизнеса. Речь идет о крепких напитках и винах зарубежного производства. Причина — в приостановке поставок алкоголя крупнейших производителей — американского Brown-Forman, британского Diageo, французского Hennessy. Сейчас в барных меню ресторанов еще можно найти позиции этих производителей, но рестораны уточняют, что это остатки и новых поставок такого алкоголя уже не предвидится. Зарубежным напиткам есть замена среди российских — отечественные производители давно вышли на качество уровня иностранных виноделов, считают в Федерации рестораторов и отельеров. При этом российский алкоголь дешевле импортного — в его стоимости нет таможенного сбора, а господдержка, оказываемая отрасли, позволяет влиять на цену.

Остатки сладки

Российские рестораны заменяют зарубежный алкоголь напитками российского производства. Как рассказали «Известиям» представители бизнеса, речь идет о крепком алкоголе и зарубежных винах, производители которых приостановили поставки своего товара в Россию. В частности, американского Brown-Forman (виски Jack Daniel's, Canadian Mist, водка Finlandia, ликёр Southern Comfort и др.), британского Diageo (виски Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водка Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's, пиво Guinness), французского Hennessy (коньяк, шампанское Moët).

Бокальный конкурс:
Кафе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мы адаптировали ассортиментную матрицу, в частности, убрали из барного меню некоторые виды зарубежного алкоголя из-за ухода крупнейших поставщиков — Brown-Forman, Diageo, — сказал «Известиям» директор по развитию компании — владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.

Барную карту компания дополнила винами российского производства. В ближайшее время в «Якитории» появится и больше крепкого российского алкоголя, сказал Александр Муратов.

Известные бренды американского виски входят в портфель крупных компаний, которые приостановили поставки своей продукции в Россию, и сейчас рестораны продают то, что есть в запасах, новых поставок нет и не предвидится, отметил владелец Tigrus Group (рестораны «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрик Винтер.

Бокальный конкурс:
Дубовые бочки

Ряды дубовых бочек для вызревания вина на винодельческом заводе в Крыму

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Компания также переходит на напитки отечественного производства, например, вкусовые водки «Царская» от российской компании «Ладога». У этого же производителя Tigrus Group будет закупать коньяк «Рулле», сказал Хенрик Винтер. Планируется приобретать и импортные напитки альтернативных производителей, например, Jim Beam и Jack Daniels заменят на Four Roses, Heaven Hill, Evan Williams, Macallan 12 лет выдержки на Glenfarclas, 12-летний Chivas Regal на Antuquari. Сейчас в барных меню ресторанов еще можно найти позиции этих производителей, но ресторан уточняет, что это остатки.

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Это подтвердили и в Ginza Project — сейчас компания работает с остатками привычной продукции. Винная карта изменится, но нельзя говорить о полном переходе на отечественную продукцию, уточнили там.

Ассортимент есть

Сегодняшние обстоятельства заставили российских рестораторов сделать то, что они должны были сделать давно, — перейти на напитки отечественного производства, считает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. В России производятся все виды продукции, кроме экзотической, как, например, текила, — агава, из которой ее изготавливают в Мексике, просто не растет у нас, уточнил он. При этом отечественные предприятия производят алкогольную продукцию высокого качества, но рестораторы это игнорируют — они привыкли закупать импорт, отмечает эксперт.

Компании сейчас действительно вынуждены искать новых поставщиков, подтверждает автор ежегодного винного гида «Российские вина» Артур Саркисян. Они рассматривают варианты из России и стран СНГ, где производят вина высокого качества и достаточно большого ассортимента. Это, например, Грузия, Армения, Дагестан, сказал он. Российскими винами рестораны заинтересовались несколько лет назад, но сейчас эта тенденция усилилась, и даже те заведения, которые работали только с импортом, стали закупать отечественные напитки, говорит эксперт.

Бокальный конкурс:
Кафе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Производитель стал разделять ассортимент — для ресторанов и магазинов будут поставляться разные вина. Это связано с тем, что рестораны и производители напитков хотят предложить гостям заведений уникальный продукт, который не купить в обычном магазине. Также в этом случае ресторанам проще устанавливать цену на вино в барной карте — посетитель не сможет сравнить цены с ритейлом, где они традиционно ниже, — говорит Артур Саркисян.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, зарубежным винам есть замена среди российских напитков. Отечественные производители давно вышли на качество уровня иностранных виноделов. При этом наш алкоголь дешевле импортного — в его стоимости нет таможенного сбора, отечественному виноделию также оказывается госпомощь, которая позволяет влиять на цену.

Тем не менее пока рестораторы всё же заинтересованы в импортных алкогольных напитках, но вернуть их в меню сейчас может только параллельный импорт, в который алкоголь пока не включен, сказали эксперты.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что на площадке ведомства вопрос внесения зарубежной винодельческой продукции в список товаров для параллельного импорта не рассматривается.

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