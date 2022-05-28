Противоборствующий лагер: энергокризис оставит европейцев без пива

Резкое подорожание электроэнергии в Европе рискует перерасти в пивной кризис. Пивовары жалуются, что рост затрат привел к дефициту стеклянной тары — ее производство обходится слишком дорого. Поставщики говорят о нехватке пивных бутылок, пивовары предупреждают, что продукцию не во что будет разливать. Британцам уже предрекли резкое сокращение ассортимента и «засушливое лето», а немцам — подорожание пенного на 30%. Подробнее о ситуации — в материале «Известий».

На дне бутылок

Продолжающий в Европе энергокризис привел к неожиданным последствиям: заканчиваются бутылки для пива. О том, что запасы стеклотары на исходе, сообщила одна из крупнейших оптовых компаний Шотландии Dunns Food and Drinks. Как предупредил оптовик, дефицит популярного пенного напитка в Великобритании — лишь вопрос времени. Стеклянных емкостей критически не хватает, так как из-за возросших цен на электроэнергию в ЕС стоимость их производства взлетела на 80%.

Противоборствующий лагер Фото: Global Look Press/Reinhold Schrank

Пиво — самый популярный напиток в Великобритании, в 2020 году британцы потратили на него 7,1 млрд фунтов стерлингов. Аналитики также выяснили, что всё больше жителей страны предпочитают пить его дома. Тренд наметился еще до пандемии, когда 53% всех продаж пива пришлось на офлайн розницу, а не на бары.

Теперь в отрасли предрекают, что британцев ждет «засушливое лето». Ассортимент пенного в магазинах резко сократится, под ударом традиционные лагер и эль. Сам напиток сильно подорожает. За пинту пива им придется выкладывать 7 фунтов стерлингов вместо прежних 4-х.

Держать марку

Пытаясь выйти из положения, часть игроков рынка переходят на алюминиевые банки. В их числе эдинбургская пивоварня Vault City Brewing. Сейчас пивная бутылка обходится ей в 65 пенсов – на 15 пенсов дороже, чем полгода назад. «Цены на продукцию настолько высоки, что с июня мы выпускаем всё наше пиво в банках», — сообщил Dailymail соучредитель компании Стивен Смит-Хей.

Но к алюминиевым банкам готовы далеко не все: опасаются за репутацию бренда.

«Специализированные бутылки и стеклянная посуда — неотъемлемая часть наследия пивной индустрии. Некоторые пивоварни перейдут на банки, чтобы обеспечить стабильные поставки, другие же — сочтут это обесцениванием бренда. Они по-прежнему будут продавать бутылочное, однако все расходы неизбежно переложат на любителей пива», — отмечает операционный директор Dunns Food and Drinks Джули Данн.

Ситуация осложняется и грядущими забастовками работников двух крупных пивоваренных заводов Stella Artois и Budweiser. Как заявил местный профсоюз GMB, бастовать они собираются весь июнь, чтобы добиться от руководства повышения заработной платы.

«Топливная нищета»

Как отмечают наблюдатели, всё это станет еще одним фактором кризиса стоимости жизни, которые сейчас охватил крупнейшие экономики Европы. Как предупредил глава одной из крупнейших энергетических компаний EON, этот процесс может продлиться еще как минимум полтора года. По его оценкам, в связи с резким ростом тарифов на электроэнергию британцев накрывает «топливная нищета».

Противоборствующий лагер Фото: REUTERS/Carl Recine

«Мы видим, что всё больше людей сталкивается с топливной бедностью. Это означает, что они тратят на энергию больше 10% располагаемых доходов. Их число выросло до 20%, согласно используемой нами модели. К октябрю этот показатель может достичь 40%, если правительство не вмешается в ситуацию тем или иным образом», — сообщил Льюис BBC.

«За 30 лет работы в энергетике я никогда не видел, чтобы цены росли такими темпами», — констатировал глава E.ON.

Бутылка немецкого

Антироссийские санкции ударили и по немецкому пиву. Как пишет Bild, немецкие производители предупредили о риске роста цен на их продукцию на 30% к концу года. По их словам, пивовары сейчас находятся «под огромным ценовым давлением».

«Увеличение затрат переходит все границы. Цены достигли потолка. Мы еще не сталкивались с подобной ситуацией», — сообщил директор Германского союза пивоваров Хольгер Айхеле.

В Германский союз пивоваров входят 1,4 тыс. немецких пивоварен, выпускающих продукцию под 6 тыс. торговых марок. Около 70% из них сосредоточены в трех федеральных землях: около 600 находятся в Баварии, порядка 200 — в Баден-Вюртемберге, еще 150 — в Северном Рейне-Вестфалии.

Противоборствующий лагер Фото: TASS/DPA/Sven Hoppe

Как сообщили игроки рынка, электричество подорожало на 250% по сравнению с прошлым годом, пивоваренный солод — на 70%, европалетты — на 150%.

«Тем, у кого нет долгосрочных контрактов, теперь приходится платить за новые стеклянные бутылки на 80% больше, чем год назад», — отмечают в немецкой пивоварне Bitburger Brewery. Некоторые предприятия находятся под угрозой простоя, скоро у них может не остаться бутылок. Чтобы как-то исправить ситуацию потребителям предлагают активней сдавать обратно пустую тару, но поможет это не сильно.