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Золотая половина: к концу года 50% алкоголя в ресторанах будет отечественным

Какие позиции в барных меню появятся в ближайшее время и как станут делать коктейли
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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К концу года барное меню российских ресторанов будет наполовину состоять из отечественной продукции, рассказали «Известиям» представители отрасли. Сейчас на эти напитки приходится 10%. Компании активно заключают контракты с производителями из РФ и стран СНГ, но пока краткосрочные, чтобы оценить спрос. В меню заведений уже есть российские джин, водка, стало больше крымских вин. Популярные коктейли в барных картах останутся, обещает бизнес. При этом изменение ценовой политики пока не планируется.

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Наращивают долю

Рестораторы активно заключают контракты с российскими производителями алкогольных напитков и компаниями из стран СНГ, чтобы заменить в барном меню ушедшие иностранные бренды. Как писали «Известия», ранее о приостановке поставок алкоголя заявили крупнейшие компании — американский Brown-Forman, британский Diageo, французский Hennessy.

Сейчас доля отечественной продукции составляет 10%, но к концу года уже половина барного меню российских заведений будет содержать продукцию из РФ и дружественных стран, рассказали «Известиям» рестораторы.

— В 2022 году у нас в меню появился джин российского производства, также мы расширили ассортимент отечественных вин, — поделился гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный.

Золотая половина
бокалы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В винной карте «Якитории» появились российские (крымские) вина. Также в ресторанах сети стали использовать отечественные ликеры при приготовлении некоторых коктейлей, уточнил директор по развитию компании — владельца бренда Александр Муратов.

По словам владельца Tigrus Group (рестораны «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрика Винтера, после ухода с российского рынка многих крупных импортеров компания заключила контракты с несколькими новыми поставщиками и начала работать по замещению ряда зарубежных напитков. Речь идет о водке, винах и другом алкоголе, сказал он «Известиям».

Пока в барных и винных картах заведений преобладают напитки из Европы, уточнил он. Доля российского алкоголя небольшая — около 10%. В основном это вина, а также водка, джин и сидр. В целом отечественная продукция не уступает по качеству импортной, говорит предприниматель.

Сегодня в барных меню ресторанов в целом преобладают напитки из Италии и Великобритании, но доля отечественного алкоголя увеличивается — за последнее время она выросла в среднем на 5–10%, говорят рестораторы. К Новому году 50% алкоголя в барном меню сетей будет отечественного производства или из стран СНГ, сходятся во мнении представители отрасли.

Золотая половина
вино
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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— Сейчас стало проще договариваться с рестораторами. С их стороны мы наблюдаем стойкое желание знакомиться с российским продуктом, — рассказывает генеральный директор винодельни «Фанагория» Петр Романишин. — И даже те ресторанные сети, которые ранее не хотели и слышать про отечественные вина, с удивлением обнаруживают в нашем портфеле товар, который может удовлетворить потребности самого взыскательного гостя.

Представители сегмента Horeca (гостинично-ресторанный бизнес) довольно плохо знакомы с российскими напитками, уточнил он.

— Поэтому даже сейчас при составлении предложения для ресторанов мы говорим, что это аналог «Проссеко», а это похоже на «Небиолло» и т.д. При этом сейчас результаты переговоров всегда позитивные, и почти каждая дегустация, организованная нами для сомелье, заканчивается листингом в заведении, — отметил Петр Романишин.

Новые партнеры появляются каждый день, много листингов будет запущено в сентябре. Из крупных компаний недавно начали работать с сетями «Шоколадница», «Магадан» и «Сыроварня», добавил он.

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Локальная трансформация

Рынок проходит глобальную трансформацию — с него уходят крупнейшие зарубежные игроки, при этом появляются новые отечественные бренды, а востребованность уже действующих производителей, давно работающих в сегменте, растет, отметил Александр Муратов.

Ключевое преимущество российских компаний — стоимость продукции. Она ниже, чем у зарубежных конкурентов. При этом отечественные бренды совершенствуют качество, и уже сейчас на рынке есть сильные игроки, не уступающие заграничным представителям, добавляет эксперт.

— Я приятно удивлен качеством российских напитков. Мы видим, что появляется алкоголь достойного уровня и по очень приемлемым ценам. А если говорить о коктейлях, то большинство российских алкогольных напитков закрывают потребности этого сегмента, — отмечает Хенрик Винтер.

По его словам, известные популярные коктейли останутся в барных картах заведений благодаря заменам составляющих на российские. При этом скорректируется ли цена, сказать сложно, ведь компании только переходят на новые ингредиенты, говорит он. Пока подорожание напитков не планируется, добавляет он.

Золотая половина
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Другого мнения придерживается основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. По его словам, несмотря на то что производители из России и СНГ действительно активно заходят на ресторанный рынок, у самих рестораторов остаются в приоритете импортные напитки.

— У нас появляются армянские вина, азербайджанские, но они всё равно не в приоритете, потому что Европа продолжает поставлять другие алкогольные напитки на замену ушедшим брендам. Больше всего в меню итальянского вина. Не все отечественные напитки пока дотягивают до импорта, иначе они были бы в карте еще до ухода иностранных игроков, — сказал ресторатор.

Впрочем, как ранее говорил «Известиям» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, зарубежным винам есть замена среди российских напитков. Отечественные производители давно вышли на качество уровня иностранных виноделов. При этом наш алкоголь выигрывает у импортного по цене — в его стоимости нет таможенного сбора, отечественному виноделию также оказывается госпомощь, которая позволяет влиять на цену.

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