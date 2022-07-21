Контроль градуса: в России ужесточат оборот медицинского спирта

В Совфеде готовят законопроект, который ужесточает оборот медицинского спирта в России. Закон закрепляет его отгрузку потребителям только при наличии у них лицензии на право использования высокоградусного вещества. За нарушение правила с поставщика будет удержан акциз в размере 70% от стоимости товара, который сейчас взимается только с пищевого этилового спирта. Для чего необходимы такие меры и реально ли создать условия полного недопуска контрафактной водки на рынок, разбирались «Известия».

Новые ужесточения

В Совфеде разрабатывают законопроект, который ужесточит оборот медицинского спирта в России. Работу над ним планируют завершить осенью.

Как объяснил зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин, снизить объемы, а то и вовсе закрыть нелегальное производство водки возможно, если законодательно закрепить отгрузку медицинского спирта потребителям только при наличии у них лицензии на право использования высокоградусного вещества. За нарушение правила с поставщика предлагается удерживать акциз в размере 70% от стоимости товара, который сейчас взимается только с пищевого этилового спирта.

По данным Рябухина, общие доходы бюджета от подакцизных товаров — алкоголя, пива и табака — в стране превышают триллион рублей. И любой сбой в администрировании этих сборов даже на 1% означает недополучение бюджетом 10 млрд рублей. Если учитывать, что доля крепкого алкоголя продолжает оставаться в «серой» зоне в пределах 30–32%, можно представить, что бюджет недополучает «колоссальные суммы».

Контроль градуса Производство спирта в городе Рассказово Тамбовской области Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

«Поэтому важно, чтобы не только налоговое администрирование было на высшем уровне, но и действующее законодательство позволяло сократить объемы выпадающих доходов в консолидированный бюджет страны», — сказал сенатор по итогам совещания межведомственной рабочей группы при Совфеде по противодействию незаконному производству и обороту алкоголя и табачных изделий 18 июля.

Важным дополнением в борьбе с контрафактом может стать закон, проект которого собираются доработать в осеннюю сессию. В частности, сенаторы хотят усовершенствовать процедуру отгрузки спирта: на оптовиков будут начисляться акцизы, но если они отгружают спирт только тем организациям, которые имеют лицензию, и, следовательно, спирт не уходит налево, то при проверке ФНС с них снимется необходимость уплачивать этот акциз.

«Если же оптовик нарушил правила и отгрузил медицинский спирт организации, которая не имеет права с ним работать, то акциз на него начислится в полном объеме, как на этиловый спирт», — сказал Сергей Рябухин, уточнив, что сейчас медицинский спирт освобожден от акцизов — этой лазейкой в законе и пользуется криминал.

Он пояснил, что торговцы нелегальной водкой идут на сговор, покупая спирт у оптовиков через несколько посредников, и таким образом заметают следы: уходят от дополнительных трат, потому что в стоимости этилового спирта 70% составляет акциз.

«Если же они продают спирт под видом медицинского спирта, в этом случае они получают 70% прибыли», — заключил сенатор.

Контроль градуса Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Усиление контроля

Вопрос ужесточения контроля за медицинским спиртом в этом году поднимается уже не первый раз. В июне в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили, что Росалкогольрегулирование (РАР) получит доступ к системе «Честный знак» — это позволит лучше отслеживать торговлю спиртосодержащими препаратами.

Как пояснил «Известиям» заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, пока РАР видит движение спирта только до производителя лекарств. Когда же он становится фармсубстанцией (по сути, это тот же спирт в канистрах), то перестает быть доступным для контроля. Соглашение о доступе к информации «Честного знака» о таких препаратах позволит прослеживать движение спирта от начального производства вплоть до потребителя, что исключит возможность сбыта спиртосодержащих лекарств в нелегальных целях.

Согласно данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС), в 2022 году в России резко вырос объем производимой фармацевтической субстанции этанола, при этом потребность отрасли в нем осталась прежней. По мнению главы «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олега Павлова, это может свидетельствовать о формировании нелегального рынка сбыта такой продукции.

— Очевидно, что образуются излишки этого спирта, которые идут не на лекарственные формы, а на производство контрафактного алкоголя. Именно поэтому, среди прочего, предлагается усилить контроль, дополнительно ввести систему маркировки и прослеживаемости, — говорит он в беседе с «Известиями». — Одного ЕГАИС уже недостаточно, его научились обманывать. И если не навести порядок на рынке медицинского спирта, не наладить учет производства, его выпуск и дальше будет расти, и использоваться он будет не в фармацевтической отрасли, а именно подпитывать теневой рынок алкоголя, некачественного, опасного для здоровья, с которого не платятся налоги, сборы и акцизы.

Контроль градуса Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Юридическая сторона

Как поясняет «Известиям» юрист Венера Шайдуллина, вся алкогольная продукция, ввозимая в Россию, маркируется федеральными специальными марками, выдаваемыми Росалкогольрегулированием.

В соответствии со вторым пунктом ст. 12 закона о регулировании оборота алкогольной продукции, эта марка удостоверяет легальность производства и (или) оборота алкопродукции на территории РФ и является носителем информации ЕГАИС.

— По данным Росалкогольрегулирования, в 2016 году поступления в бюджет акцизов с крепкой алкогольной продукции выросли на 28,4%, до 164,8 млрд рублей, что в значительной степени стало возможным благодаря внедрению ЕГАИС и вытеснением из легальной розницы контрафактной продукции, — рассказывает Шайдуллина.

Вместе с тем в этом году было несколько изменений, которые вступят в законную силу с 1 сентября. В частности, приказ Минфина вводит новые нормы естественной убыли при производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Документ также устанавливает требования к производственным и складским помещениям, а порядок уничтожения изъятого контрафакта корректируется постановлением правительства.

Кроме того, приказ Росалкогольрегулирования определяет критерии для запрета на распространение в интернете информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной, спиртосодержащей продукции, этилового спирта, розничная продажа которых ограничена или запрещена.

Контроль градуса Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Производителям продукции нужно сотрудничать с органами исполнительной власти по поиску оптимального технического решения по контролю за оборотом алкогольной продукции, которое бы учитывало задачи государства и при этом не создавало дополнительной финансовой нагрузки на отрасль и потребителя, — считает собеседница «Известий».

В свою очередь, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с «Известиями» выразил мнение, что легальная и нелегальная водка сегодня никак не конкурируют между собой: у каждой из них свой потребитель из-за существенной разницы в цене — примерно в 2,5 раза.