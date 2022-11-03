Водку будут: в России хотят смягчить требования к получению лицензии на алкоголь

В России могут смягчить условия получения лицензии на торговлю алкоголем для сельских магазинов. Цель — сократить количество нелегальной водки, спиртосодержащих жидкостей, суррогатов и самогона. Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос снижения для таких точек торговли стоимости лицензии в десять раз, а также возможность вернуть право на ее получение индивидуальным предпринимателям. Сейчас треть российского объема крепкого алкоголя приходится на нелегальную торговлю. При этом сосредоточена она именно на сельской территории: при проживании 35% населения, там продается всего 10% от легального рынка. Часть экспертов сомневаются, что мера будет иметь успех: менее обеспеченное население продолжит выбирать контрафакт из-за его низкой цены.

Расширят доступность

Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос смягчения условий получения лицензий на продажу алкоголя для сельских магазинов. Об этом «Известиям» рассказал общественный омбудсмен по вопросам оборота подакцизных товаров Игорь Косарев. Планируется снизить стоимость лицензии с 65 до 6,5 тыс. рублей в год и разрешить получать ее индивидуальным предпринимателям. Также рассматривается вопрос о снятии ограничения по площади торговой точки, которая сейчас должна быть не менее 25 кв. м. Информацию «Известиям» подтвердили в самих министерствах.

В Минпромторге добавили, что законопроект с изменениями в закон о регулировании оборота алкогольной продукции и в Налоговой кодекс РФ в октябре 2022 года в министерства направил депутат Госдумы Сергей Алтухов.

Водку будут Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Такая инициатива — попытка снизить объем нелегального алкоголя. По оценкам директора Центра ЦИФРРА (анализирует российский алкогольный рынок) Вадима Дробиза, в России производится 1,1 млрд л легального крепкого алкоголя. При этом около 200 млн л нелегального — это водка, 200 млн — самогон, который может быть использован для собственного производства и в этом случае не считается контрафактным алкоголем. Еще около 100 млн л — спиртосодержащие продукты двойного назначения.

Большая часть нелегального алкоголя продается в сельской местности. По словам Игоря Косарева, в 45% сельских населенных пунктов нет магазинов с лицензией на продажу алкогольной продукции. Вадим Дробиз подтверждает: в селе проживает 35% населения страны, а легального алкоголя там реализуется всего 10%, так что налицо диспропорция.

Сейчас сельским магазины из-за жестких требований не могут торговать легальным алкоголем, что создает огромный рынок сбыта для контрафакта, говорит Игорь Косарев. Он напомнил историю, произошедшую в Оренбургской области в 2021 году, когда погибли более 30 человек из отравления метанолом.

Водку будут Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Смягчение требований позволит повысить доступность алкоголя в сельских местности, сказали «Известиям» в Минфине. Это произойдет за счет снижения издержек продавцов на лицензирование, что будет способствовать развитию розничной торговли на селе, добавили в Минпромторге.

Слабые доказательства

Снижение доступности легального алкоголя вызвано ужесточением регулирования его продажи, считают эксперты. В период с 2012 по 2017 годы стоимость лицензии выросла на 60% до 65 тыс. рублей, ее запретили получать ИП, ограничили время продажи алкоголя, а также ввели минимальное расстояние от магазинов до лечебных и учебных учреждений.

В результате с 2012 года по сентябрь 2022 года количество магазинов с лицензией на продажу алкоголя снизилось с 305 до 218 тыс. точек, говорится в презентации «Смягчение ограничений по лицензированию розничных продаж алкоголя как средство дальнейшей легализации рынка», с которой ознакомились «Известия». Причем ужесточения больнее всего ударили по селам, большинство магазинов которых открывали ИП. При этом с 2017 по 2021 годы уровень легального потребления водки рос незначительно — с 65,4% до 68,4%. Если внести изменения, то количество магазинов на селе может вырасти на 40%, с читает Игорь Косарев.

Водку будут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Жесткие меры не показали свою эффективность, считает Игорь Косарев. По его мнению, они были оправданы, когда система контроля за рынком была недостаточно эффективна. Но сейчас ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта. — «Известия») обеспечивает полную прослеживаемость каждой единицы продукции, что позволяет перейти к смягчению требований для получения лицензии на розничную торговлю алкоголем, говорит Игорь Косарев.

В Минздраве на вопросы «Известий» не ответили.

Проблема не в магазинах

Вадим Дробиз считает, что проблема не только в том, что на селе нет магазинов. По его мнению, на селе проживает население с очень низким уровнем дохода, у которого легальный алкоголь по более высокой цене, чем самогон или контрафакт, не будет пользоваться спросом. Поэтому эксперт сомневается, что таким способом можно решить проблему контрафакта. От инициативы не выиграют и производители алкоголя, поскольку их продукция все равно не будет покупаться.

Водку будут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Игорь Косарев согласен, что из-за более низкой цены, часть населения продолжит употреблять контрафактный алкоголь, но у другой части появится выбор, которым она воспользуется. Такую альтернативу и получится создать за счет смягчение условий получения лицензии.