 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз представит пакет помощи Украине на €18 млрд в 2023 году
Мир
В Польше начали расследование из-за появления таблички в память о красноармейцах
Мир
Microsoft окажет техподдержку Украине еще на $100 млн
Мир
Швеция намерена в пять раз уменьшить квоту на прием беженцев
Мир
В Польше ожидают новую волну украинских беженцев зимой
Мир
США стали вторыми по объемам поставок газа в ЕС
Мир
Большинство американцев сочли Байдена виновником инфляции в стране
Общество
Запорожскую АЭС полностью отключили от украинской энергосистемы
Мир
В Эстонии задумались о введении продуктовых карточек
Политика
Парламентские выборы в ЛНР могут пройти осенью 2023 года
Мир
Премьер Хорватии назвал срок вступления страны в шенгенскую зону
Мир
Британский наемник «Рэмбо» на Украине захотел домой после обстрела армии РФ
/

Водку будут: в России хотят смягчить требования к получению лицензии на алкоголь

Как это повлияет на оборот сельского контрафакта
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России могут смягчить условия получения лицензии на торговлю алкоголем для сельских магазинов. Цель — сократить количество нелегальной водки, спиртосодержащих жидкостей, суррогатов и самогона. Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос снижения для таких точек торговли стоимости лицензии в десять раз, а также возможность вернуть право на ее получение индивидуальным предпринимателям. Сейчас треть российского объема крепкого алкоголя приходится на нелегальную торговлю. При этом сосредоточена она именно на сельской территории: при проживании 35% населения, там продается всего 10% от легального рынка. Часть экспертов сомневаются, что мера будет иметь успех: менее обеспеченное население продолжит выбирать контрафакт из-за его низкой цены.

Расширят доступность

Стопки сигнал: в России выросло потребление водки
Какие регионы стали лидерами по продажам традиционного спиртного

Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос смягчения условий получения лицензий на продажу алкоголя для сельских магазинов. Об этом «Известиям» рассказал общественный омбудсмен по вопросам оборота подакцизных товаров Игорь Косарев. Планируется снизить стоимость лицензии с 65 до 6,5 тыс. рублей в год и разрешить получать ее индивидуальным предпринимателям. Также рассматривается вопрос о снятии ограничения по площади торговой точки, которая сейчас должна быть не менее 25 кв. м. Информацию «Известиям» подтвердили в самих министерствах.

В Минпромторге добавили, что законопроект с изменениями в закон о регулировании оборота алкогольной продукции и в Налоговой кодекс РФ в октябре 2022 года в министерства направил депутат Госдумы Сергей Алтухов.

Водку будут
магазин
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Градус преткновения: производители спиртного выступили против параллельного алкоимпорта
Чем опасен свободный ввоз элитных крепких напитков

Такая инициатива — попытка снизить объем нелегального алкоголя. По оценкам директора Центра ЦИФРРА (анализирует российский алкогольный рынок) Вадима Дробиза, в России производится 1,1 млрд л легального крепкого алкоголя. При этом около 200 млн л нелегального — это водка, 200 млн — самогон, который может быть использован для собственного производства и в этом случае не считается контрафактным алкоголем. Еще около 100 млн л — спиртосодержащие продукты двойного назначения.

Большая часть нелегального алкоголя продается в сельской местности. По словам Игоря Косарева, в 45% сельских населенных пунктов нет магазинов с лицензией на продажу алкогольной продукции. Вадим Дробиз подтверждает: в селе проживает 35% населения страны, а легального алкоголя там реализуется всего 10%, так что налицо диспропорция.

Сейчас сельским магазины из-за жестких требований не могут торговать легальным алкоголем, что создает огромный рынок сбыта для контрафакта, говорит Игорь Косарев. Он напомнил историю, произошедшую в Оренбургской области в 2021 году, когда погибли более 30 человек из отравления метанолом.

Водку будут
магазин
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Безградусная картина: у торговли заканчиваются импортные виски и ром
Какие бренды могут исчезнуть с полок первыми

Смягчение требований позволит повысить доступность алкоголя в сельских местности, сказали «Известиям» в Минфине. Это произойдет за счет снижения издержек продавцов на лицензирование, что будет способствовать развитию розничной торговли на селе, добавили в Минпромторге.

Слабые доказательства

Снижение доступности легального алкоголя вызвано ужесточением регулирования его продажи, считают эксперты. В период с 2012 по 2017 годы стоимость лицензии выросла на 60% до 65 тыс. рублей, ее запретили получать ИП, ограничили время продажи алкоголя, а также ввели минимальное расстояние от магазинов до лечебных и учебных учреждений.

В результате с 2012 года по сентябрь 2022 года количество магазинов с лицензией на продажу алкоголя снизилось с 305 до 218 тыс. точек, говорится в презентации «Смягчение ограничений по лицензированию розничных продаж алкоголя как средство дальнейшей легализации рынка», с которой ознакомились «Известия». Причем ужесточения больнее всего ударили по селам, большинство магазинов которых открывали ИП. При этом с 2017 по 2021 годы уровень легального потребления водки рос незначительно — с 65,4% до 68,4%. Если внести изменения, то количество магазинов на селе может вырасти на 40%, считает Игорь Косарев.

Водку будут
водка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Исключительный список: алкоголю и презервативам дали привилегии при ввозе из ЕС
Россия закрывает границу для фур из Европы, но перевозчиков лекарств и ряда других товаров ждет послабление

Жесткие меры не показали свою эффективность, считает Игорь Косарев. По его мнению, они были оправданы, когда система контроля за рынком была недостаточно эффективна. Но сейчас ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта. — «Известия») обеспечивает полную прослеживаемость каждой единицы продукции, что позволяет перейти к смягчению требований для получения лицензии на розничную торговлю алкоголем, говорит Игорь Косарев.

В Минздраве на вопросы «Известий» не ответили.

Проблема не в магазинах

Вадим Дробиз считает, что проблема не только в том, что на селе нет магазинов. По его мнению, на селе проживает население с очень низким уровнем дохода, у которого легальный алкоголь по более высокой цене, чем самогон или контрафакт, не будет пользоваться спросом. Поэтому эксперт сомневается, что таким способом можно решить проблему контрафакта. От инициативы не выиграют и производители алкоголя, поскольку их продукция все равно не будет покупаться.

Водку будут
рюмки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Игорь Косарев согласен, что из-за более низкой цены, часть населения продолжит употреблять контрафактный алкоголь, но у другой части появится выбор, которым она воспользуется. Такую альтернативу и получится создать за счет смягчение условий получения лицензии.

Кроме того, предложения благоприятно отразятся на развитии местной несетевой торговли, стимулируя открытие новых торговых точек и, как следствие, увеличения предложения продуктов питания на селе, добавил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022