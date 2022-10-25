Градус преткновения: производители спиртного выступили против параллельного алкоимпорта

Российские производители спиртного обратились к властям с просьбой не разрешать параллельный импорт иностранного алкоголя . Ранее крупная розница просила Минпромторг легализовать такой канал поставок — в сетях уже заканчивается премиальное спиртное, например виски Dewars и Jack Daniels. В ведомстве согласилось с аргументами представителей торговли. Но свободный ввоз чреват тем, что в страну может хлынуть контрафактная продукция, считают производители. Тем более ряд иностранных брендов уже ввозят официальные импортеры. Об этом сказано в письме «Деловой России» в Минфин. Ведомство ждет предложений Минпромторга, чтобы сформировать позицию. Иностранные производители алкоголя согласны с доводами российских компаний.

Защитить своих

«Деловая Россия» попросила главу Минфина Антона Силуанова не допустить легализацию параллельного импорта спиртного . Об этом сказано в письме организации (в нее входят крупнейшие отечественные производители алкогольных напитков — «Белуга», «Фанагория», «Абрау-Дюрсо» и др.) в ведомство, «Известия» ознакомились с документом.

Новый подход позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт, уверены в бизнес-объединении . Сейчас это невозможно: п ри прямом импорте товаров иностранные производители либо их партнеры гарантируют, что в страну поставляют оригинальную продукцию. Ее качество компании подтверждают документами, подлинность которых может подтвердить производитель . Для потребителей это важно, так как легальные напитки безопасны для жизни и здоровья, отметили в «Деловой России».

В письме организация напомнила, что в последнее время в обществе обсуждают возможный дефицит импортного алкоголя . Например, о таких рисках заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), писали «Известия». В организации сообщали, что у сетей заканчиваются запасы зарубежных премиальных напитков . Весной часть иностранных производителей притормозили поставки в Россию, например, игристых вин Moet и Veuve Clicquot, виски Dewars и Jack Daniels и других напитков.

Градус преткновения Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В сентябре Минпромторг предложил легализовать параллельный импорт для части брендов иностранного алкоголя . Речь идет о поправках в список продукции, которую можно ввезти в страну по этому механизму.

В Минфине «Известиям» сказали, что рассмотрят предложения Минпромторга о легализации параллельного импорта некоторых видов алкоголя. В Министерстве промышленности и торговли не ответили на вопросы «Известий».

«В действительности же дефицита нет ни в одном из сегментов рынка спиртного, несмотря на то что некоторые иностранные компании прекратили поставки», — сказано в письме «Деловой России».

Более того, часть брендов премиального алкоголя, которые упоминает Минпромторг в своих поправках по свободному импорту, до сих пор официально завозят в Россию , отмечено в документе. Например, это ликер Aperol, вермуты и вина Martini, коньяк Camus , уточнил источник «Известий» на потребительском рынке. Эти марки есть и на полках магазинов. Если власти легализуют параллельный импорт спиртного, это нанесет ущерб добросовестным российским дистрибуторам, считают в «Деловой России» .

Градус преткновения Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Также бизнес уже начал замещать те алкогольные бренды, которые покинули страну : это виски, ром, коньяк из дружественных стран. Компании вложили деньги и наладили логистику, маркетинг. Параллельный импорт обесценит их инвестиции плюс притормозит развитие локального производства спиртного , отмечено в письме «Деловой России».

Все сами

Отечественное производство способно со временем заполнить пустующие места на полках, если они будут , уверены российские изготовители. Уже в этом году Росалкогольрегулирование зафиксировало рост выпуска спиртных напитков в стране. По данным ведомства, с начала 2022-го производство рома выросло в 5,5 раза в год к году до 193 тыс. декалитров, джина — в 3,6 раза, до 1,5 млн декалитров, виски — на 19,3% до 2,4 млн декалитров.

Впрочем, представители торговли не верят в оперативное импортозамещение в этом сегменте.

— Невозможно быстро заменить ушедшие с рынка продукты в тех категориях, которые не производят в РФ в достаточном для насыщения спроса количестве, — сказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. — Какая-то часть спроса может сместиться в другие категории. Но есть риск, что потребитель будет пытаться искать привычные товары в теневых каналах продаж, если не найдет их на полке магазина . Поэтому розница заинтересована в удовлетворении спроса и продаже легального качественного продукта.

Градус преткновения Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Комитет производителей алкогольной продукции (объединяет иностранных изготовителей алкоголя) выступил против легализации параллельных каналов . В зарубежных компаниях считают, что по свободному импорту в страну ввезут контрафактный алкоголь. Об этом комитет упомянул в своем отрицательном отзыве на документ Минпромторга. «Известия» ознакомились с ним.

В ФТС поясняли изданию, что у службы есть инструменты, которые позволяют определить, ввозят ли в страну оригинальную или контрафактную продукцию . Распознать нелегальный товар можно даже визуально: например, на такую продукцию часто некачественно нанесены товарные знаки или они неаккуратно исполнены, упоминали в ФТС. Более того, служба может провести таможенную экспертизу, по результатам которой, например, подтвердятся подозрения в контрафактном происхождении продуктов.

Кроме того, в ФТС подчеркнули: параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальной продукции без уведомления правообладателя. Ничего общего с контрафактом это не имеет, добавили в пресс-службе ведомства.