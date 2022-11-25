Мало половины: отечественное вино заняло 55% российского рынка

Более половины рынка вина в нашей стране сегодня приходится уже на отечественную продукцию, а емкость всей отрасли составляет около 900 млн литров в год. Об этом было заявлено на Первом Российском винодельческом форуме, который 24 ноября стартовал в Москве. Ведущие производители и эксперты обсуждали сельское хозяйство, промышленность и науку — три основные составляющие современной винной отрасли. В день открытия форума в фокусе внимания оказалось качество напитков. Российские производители уверены: в категории выдержанных отечественное вино уже достигло мирового уровня. Подтверждает это и научный подход. Например, данные НИЦ «Курчатовский институт» свидетельствуют: из 100 бутылок импортного вина большая часть не соответствует тому, что заявлено на их этикетке. Тогда как напитки из РФ в последние годы демонстрируют обратную тенденцию.

О том, какие ещё изменения ждут в винодельческой отрасли – в материале «Известий».

Новый уровень

Ключевой темой Российского винного форума стал вывод отрасли на новый уровень. Для этого понадобятся не только ресурсы сельского хозяйства и государственная поддержка, но и научный подход. А также — обновленная система стандартов качества. Уже сейчас в России 55% рынка приходится на отечественные напитки, сообщила на пленарной сессии вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве винодельческую отрасль. Емкость рынка, по ее оценкам, составляет 900 млн литров.

— Безусловно, выход отрасли на новую орбиту связан с принятием базового закона «О виноградарстве и виноделии» (документ приняли в 2019 году), — добавила она. — Несмотря на антироссийские санкции, отрасль показывает устойчивый рост. Производство винограда в 2021 году увеличилось более чем на 10% к прошлому году (+752 тыс. тонн). В этом году мы улучшили прогноз — до 760 тыс. тонн.

Мало половины Вице-премьер Виктория Абрамченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, правительство фиксирует и рост производства винодельческой продукции более чем на 9% по отношению к 2021 году. По словам Виктории Абрамченко, география российского виноградарства и виноделия постоянно расширяется.

— Если 10 лет назад все знали о Кубани и немного о Ростовской области, то пять лет назад начали отмечать успехи виноделов Крыма и Севастополя. Сейчас мы обсуждаем развитие виноделия Дагестана, Ставропольского края, освоение регионов Нижней Волги и Северной Осетии, пробуем первые вина из Самары и ждём урожая виноградников в Воронежской и Саратовской областях, — сказала она.

Минпромторг подтверждает: соотношение между импортными и нашими напитками постепенно увеличивается в пользу российской продукции, заявил на форуме замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он уверен: Россия опередит в продажах иностранные напитки уже в этом году.

Импортозамещение сегодня — действительно один из приоритетов отечественного производства, отметил гендиректор компании «Мое вино» Арсен Карапетян. Сейчас на рынке представлено 1,6 млрд бутылок вина, как отечественного, так и импортного. Сегодня площадь виноградников в России 100 тыс. га. И как только она вырастет до 150 тыс. га, страна сможет производить 1,4 млрд. бутылок.

Мало половины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— То есть, большую часть вина мы можем закрыть своими усилиями, — отметил он.

Тем более, качество отечественного выдержанного уже соответствует мировому уровню, считают производители. В России, например, есть свобода создания своего терруара (совокупности почвенно-климатических и других характеристик местности, которые и определяют качество вина), отметил в беседе с «Известиями» энолог винодельни «Криница» Александр Мурузи.

— У нас есть 12 сортов винограда, тогда как на винодельне во Франции было максимум четыре-пять, — добавил он.

Винный стандарт

Виноделие — одна из самых бурно развивающихся отраслей экономики в России. В потреблении вино постепенно опережает крепкие напитки, заметил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв, выступая на пленарной сессии. После принятия в 2019 году закона «О виноградарстве и виноделии», напомнил он, Россию покинул так называемый шмурдяк — импортное сырье низкого качества, которое ранее активно использовали виноделы в РФ.

Справка «Известий» Закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу в июне 2020 года. Теперь «вином России» можно называть только вино, произведенное из отечественного винограда. Российское вино из иностранного виноматериала следует называть «виноградосодержащим напитком» — на бутылках и на полках в этом случае должна быть надпись «Не является вином».

Мало половины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Следующий шаг — новые стандарты качества, отметил Дмитрий Киселев. ГОСТы для винодельческой продукции сформирует НИЦ «Курчатовский институт». Работа над стандартами уже началась, рассказал «Известиям» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Уже создан механизм, который позволяет досконально проанализировать вино и оценить его качество.

— У каждого вина есть свой отпечаток, геном, который позволяет оценить состав продукции: например, определить какие сорта винограда использовал производитель, какого качества он был, в каком терруаре развивалась лоза и так далее. По поручению президента, мы создали национальную базу генетических данных винограда, в которой уже находятся полностью расшифрованные геномы более 200 сортов винограда, — пояснил Михаил Ковальчук в ходе пленарной сессии.

Речь идет о результатах глубокой научной работы, добавил он. Именно этот подход позволил ученым определить состав импортного вина и сравнить его с отечественными. В 2022 году было проанализировано 100 бутылок иностранного вина (производства Франции, Италии, Новой Зеландии и др.). В итоге выяснилось, что содержимое 82 из них не соответствовало составу, который был заявлен на этикетке. А вот у отечественной продукции показатели были стабильно высокими, подчеркнул Михаил Ковальчук.

Мало половины Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев и заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сегодня ученые сделали фокус на вине, но следующими будут все отрасли сельского хозяйства, заверил Михаил Ковальчук: такой инструмент крайне важен для биологической безопасности страны. В современных реалиях она постепенно выходит на первый план, тогда как ориентация на «ядерный щит» ветшает, резюмировал он.

Сейчас в России можно наблюдать серьезную динамику развития, в том числе в виноделии, сказал «Известиям» энолог хозяйства «Усадьба Дивноморское» Маттео Колетти.

— Это очень радует, дает понимание, что и в перспективе будет движение, — заметил он. — Посмотрите, как растут по качеству разные предприятия.

Именно это, по мнению эксперта, позволяет потребителю вернуться к русскому вину. И этим, заметил Маттео Колетти, очень важно гордиться.