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У моря без погоды: отдых россиян в Азии впервые стал всесезонным

Туры в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку на лето подешевели на 20%
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Пляжные страны Азии в этом году пользуются у россиян беспрецедентным спросом на лето, несмотря на наступивший там низкий сезон, сообщили «Известиям» в АТОР. Отдых в этих регионах подешевел на 15–20% по сравнению с зимой, а добираться легко благодаря прямым рейсам, добавили в ассоциации. Тренд на путешествия в Азию и Африку отметили и страховщики: покупки полисов по многим направлениям выросли кратно по сравнению с прошлым годом. А вот прежде популярный Египет стагнирует: нарастить турпоток из России ему мешает нехватка перевозки, добавили в Российском союзе туриндустрии.

Доступная Азия

Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка впервые стали круглогодичными направлениями для отдыха россиян. Если раньше спрос путешественников сильно зависел от сезонности, то сейчас важнее принцип доступности — по цене и логистике, объяснила «Известиям» директор филиала компании «Евроинс Туристическое Страхование» (бывшая ERV) Юлия Алчеева.

самолет пассажиры отдых курорт
Фото: РИА Новости/Максим Анкин

С ней согласились в Ассоциации туроператоров России.

— Таиланд и другие страны Азии сейчас пользуются спросом, несмотря на низкий сезон. На лето эти направления точно будут востребованы, туроператоры ждут высоких продаж, — рассказал «Известиям» вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.

Такой спрос обусловлен в первую очередь тем, что выбор по зарубежному отдыху сейчас невелик. Интерес россиян подогревают сниженные цены — на 15–20% по сравнению с высоким сезоном, который в этих странах наступает осенью–зимой.

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— Кроме того, наши авиаперевозчики максимально стараются сохранить полетные программы в пляжные страны Азии. Во-первых, это упрощает логистику, а во-вторых, рождается конкуренция, которая также приводит к снижению цен, — заметил Артур Мурадян.

Таиланд на прямых рейсах стал доступен российским путешественникам в ноябре 2022 года после долгого перерыва из-за пандемии и начала СВО. С тех пор он пользуется беспрецедентным спросом: только за один квартал этого года страну посетили полмиллиона россиян, что сопоставимо с доковидными показателями, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

тайланд отдых туристы
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

У крупных российских страховщиков Таиланд с отрывом возглавил список стран, в которых были зафиксированы обращения по вопросам здоровья.

С начала 2023 года более половины всех страховых случаев было зафиксировано в Таиланде. Во многом это связано с тем, что многие релоцировавшиеся граждане выбрали эту страну в качестве места временного проживания — следовательно, увеличился и срок пребывания застрахованных в ней, а с ним и количество страховых событий за столь длительное время, — пояснили в «Евроинс».

В компании «Ингосстрах» на Таиланд пришлось 44,7% всех обращений по туристическим страховкам, в СОГАЗ — 60%.

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Потянуло на экзотику

С начала 2023 года кратно вырос интерес российских путешественников к пока еще малодоступным азиатским и африканским направлениям, сообщили «Известиям» в «АльфаСтраховании». Среди них — Малайзия, Сингапур, Китай, Вьетнам и Южная Корея, а также Эфиопия и Зимбабве.

— В общем турпотоке доля этих направлений пока незначительна, но с учетом эффекта низкой базы темпы роста двузначные, — уточнил представитель компании Антон Колегов.

Продажи туристических полисов в эти страны увеличились в несколько десятков раз по сравнению не только с 2022 годом, но и с доковидными временами, отметил он.

Пещеры Бату Малайзия
Фото: РИА Новости/Файед Эль-Гезири

Кроме того, по данным «АльфаСтрахования», в семь раз выросла популярность поездок на Филиппины, в шесть — в Индию, в пять — в Индонезию, Камбоджу и Лаос.

Между тем с начала мая российским туристам после значительного перерыва стали доступны прямые рейсы на север Африки — в Марокко. Авиакомпания Royal Air Maroc возобновила полеты по маршруту Москва – Касабланка. Однако большого интереса у путешественников они не вызвали из-за высокой стоимости и неудобной логистики до курортов, заметил Артур Мурадян.

— Самолет прилетает в Касабланку, откуда до ближайшего популярного курорта Агадира ехать по земле шесть часов. Мало кто из туристов согласен на такие неудобства. Перелет туда-обратно тоже недешевый — свыше 50, а часто и 70 тыс. рублей с человека, — рассказал эксперт.

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С другой стороны, виден интерес партнеров из Марокко к российскому рынку, они готовы работать на привлечение гостей из России, добавил вице-президент АТОР. По его словам, спрос на туры по направлению пока небольшой, но ближе к осени, когда наступит высокий сезон, он заметно подрастет.

Нехватка Египта

А вот продажи турпутевок в Египет у российских туроператоров скорее стагнируют.

На египетском направлении с начала года роста турпотока нет, что и понятно: объем предложений по авиаперевозке и отелям лимитирован, — заметил Дмитрий Горин.

египет красное море снорклинг
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Прямо под новый 2023 год стало известно, что российская авиакомпания IFly отменила полетную программу в Египет на неопределенный срок. Перевозчик так и не получил разрешения на использование воздушного пространства Иордании для выполнения рейсов. В результате добираться в Египет россиянам стало сложнее и дороже.

У опрошенных «Известиями» страховщиков число обращений по туристическим полисам из Египта также оказались сравнительно малочисленными.

У «Ингосстрах» с начала года их оказалось 17,4%, у «Евроинс» — 4%, а у СОГАЗ Египет и вовсе не вошел в пятерку стран, из которых российские путешественники обращались за медицинской помощью.

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