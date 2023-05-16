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Сезонная надежда: отдых в ОАЭ стал дешевле, чем в Турции

Из-за низких цен на проживание в отелях, продажи туров в Эмираты выросли кратно
Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Объединенные Арабские Эмираты стали самым бюджетным направлением для российских туристов. Проживание в отелях в этой стране весной-летом 2023 года обойдется на 15-20% дешевле, чем в Турцию, сообщили «Известиям» в АТОР. Некогда недорогая Турция по среднему чеку сравнялась с такими азиатскими странами, как Таиланд, Шри-Ланка и даже Мальдивы, добавили в Российском союзе туриндустрии. Турпоток в Эмираты уже превысил допандемийные значения, а в Таиланд — вскоре превысит, отметили в РСТ. Турция продолжает терять позиции из-за завышенных цен, проблем с авиаперелетами и политической неопределенностью.

Проголосовали рублем

Турция пока что с отрывом возглавляет список популярных направлений у российских туристов, но спрос на поездки в эту страну в последнее время просел сразу из-за нескольких факторов, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

Ключевая причина — выборы президента. Из-за политической неопределенности многие туристы замерли в ожидании, отметил он. Возможно, путешественники опасаются возникновения беспорядков. С учетом того, что в первом туре выбрать главу государства не удалось, спад продаж может продлиться до 28 мая — даты, на которую назначен второй тур голосования, считают эксперты туротрасли.

Турция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Спрос тормозит и волатильность курса рубля: все выжидают момента, когда он стабилизируется, чтобы начать покупать туры. Ведь не хочется приобрести поездку за 75 тыс. руб., а через две недели узнать, что она подешевела до 70 тысяч. Колебание валюты всегда останавливает продажи, — сказал Артур Мурадян.

Смутили российских путешественников и проблемы с рейсами Turkish Airlines между Антальей и Москвой, часть из которых 14 и 15 мая задерживалась на несколько часов, заметил вице-президент АТОР. В ассоциации «Турпомощь» «Известиям» сообщили, что проблемы в аэропортах Турции связаны «с ремонтными работами на взлетно-посадочных полосах, а также комплексной реконструкции терминалов».

Выехали на отелях

На фоне стагнации продаж туров в Турцию, набирают популярность прежде считавшиеся наиболее дорогими направления — Объединенные Арабские Эмираты, страны Южной и Юго-Восточной Азии. Стоимость отдыха в ОАЭ, Таиланде, на Шри-Ланке и даже Мальдивах сейчас сопоставима с Турцией, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, речь идет о среднем чеке, то есть, о связке «авиаперелет плюс отель». Поскольку, в Турцию можно найти недорогие авиабилеты, но переплатить за гостиницу, а в условный Таиланд перелет недешевый, зато размещение очень доступно по ценам.

— Сопоставимых с Турцией цен в этих странах мы достигли благодаря увеличению объема авиаперевозки по сравнению с прошлым годом, а также из-за традиционного снижения цен Эмиратами и странами Азии на низкий сезон, — пояснил Дмитрий Горин.

Турция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам Артура Мурадяна, отели в ОАЭ сейчас и вовсе дешевле турецких на 15-20%. Провести неделю в гостинице «четыре звезды» с завтраками в июне можно в среднем за 100-120 тыс. рублей.

— Этим летом по сравнению с прошлым продажи туров в ОАЭ выросли кратно. Точные цифры мы узнаем в сентябре, но я уверен, что в этом году Эмираты поставят рекорд по турпотоку из России, — отметил он.

По словам Дмитрия Горина, поток российских путешественников в ОАЭ уже превысил допандемийные показатели.

— Направление восстанавливается быстрыми темпами, в том числе и по причине перераспределения потоков: из 69 стран, куда россиянам раньше были доступны прямые рейсы, осталось 35. Аналогичная ситуация с Таиландом, Шри-Ланкой, Мальдивами, — отметил он.

При этом Турция еще не достигла допандемийного уровня турпотока из России в 6,9 млн человек, заметил Дмитрий Горин. В прошлом году страну посетило 5,2 млн россиян, в этом сезоне, цифры, вероятно, будут сопоставимы.

В целом выездной туризм все еще отстает на 40% от уровня 2019-го года, добавил эксперт.

В пылу и жару

Казалось бы, турпотоку в ОАЭ и страны Азии летом может помешать низкий сезон в этих странах: температура воздуха в Эмиратах поднимается выше 40 градусов, а в Азии начинается сезон дождей.

Но российские туристы уже давно перестали обращать внимание на сезонность, заметили Артур Мурадян и Дмитрий Горин.

Эмираты
Фото: Global Look Press/Markus Mainka

— Безусловно, в Эмиратах приятнее отдыхать осенью и зимой, но и цены на отели в это время сильно выше. Не говоря о том, что сейчас в принципе доступны эксклюзивные гостиничные номера, на которые зимой гигантский спрос, — заметил вице-президент АТОР.

Жаркая погода туристов не пугает: купаться на море они ходят до полудня и вечером, а днем отдыхают в номерах с кондиционерами или ездят на шопинг в крытые торговые центры, пояснил Артур Мурадян. Кроме того, в Дубае открыли несколько ночных пляжей, где можно плавать и после наступления темноты.

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