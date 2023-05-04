Два в уме: что тормозит спрос на популярные летние направления

Рейтинг популярности стран у россиян на летний сезон, согласно текущим бронированиям, предсказуемо возглавляет Турция, говорят туроператоры. Однако ее позиции в сезоне-2023 могут быть не столь сильными, как прошлым летом. Другие страны — участницы списка лучших тоже могут недополучить туристов. О топовых направлениях и их летних перспективах — в материале «Известий».

Новые геополитические условия внесли корректировки в топ-лист популярных на лето-2023 направлений. Туристы стали обращать больше внимания не только на Турцию, традиционно самое массовое летнее направление выездного туризма, но и на Таиланд, ОАЭ, Египет и другие доступные направления на прямых рейсах без оглядки на сезонность.

— В списке лучших в летнем сезоне будут Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд. Своих туристов получат Шри-Ланка, Куба, — говорит директор по дистрибуции ANEX Tour Константин Гулевич.

Каждое из топовых направлений, говорят эксперты, могло бы принимать еще больше туристов, но различного рода факторы тормозят этот процесс.

Турция: цены выше, туристов меньше

Стоимость туров в Турцию на предстоящее лето заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Причина — высокие тарифы на перевозку и рост цен на отели.

Озгюр Танкут, основатель принимающей компании в Турции Melino Travel & Event Creative Couturier, оценивает рост цен на некоторые отели в 30–40%. Связывает удорожание в том числе с инфляцией. «Цены на продукты выросли для отелей в среднем на 30–40%, была повышена зарплата персоналу и т.д. Всё это соответствующим образом сказывается на ценообразовании», — говорит Озгюр Танкут.

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Повышение цен, по словам Озгюра Танкута, негативно сказывается на спросе. Прежде всего со стороны бюджетных туристов. Премиум-сегмент чувствует себя более уверенно.

— Вероятно, не каждая среднестатистическая российская семья в этом сезоне сможет позволить себе провести отпуск на турецком побережье. Если мы говорим о туристах, привыкших к изысканному отдыху, то на них повышение цен скажется в меньшей степени. Сейчас загрузка на лето отелей высокой категории достигает 30–50% , — рассказывает Озгюр Танкут.

Говоря о перспективах сезона, Озгюр Танкут назвал их хорошими и выразил надежду на лояльность отельеров в отношении цен.

— Мы надеемся, что после завершения полного цикла раннего бронирования, которое произойдет 31 мая, отельеры не будут повышать цены. И по возможности выступят с понижением стоимости для максимально возможной загрузки отелей, — рассказал Озгюр Танкут.

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Представители туристической розницы с мнением Озгюра Танкута относительно структуры спроса на предстоящий летний сезон согласны. Говорят, что Турцию, как и в предыдущие годы, ждет успешный сезон. Турагенты видят три модели поведения туристов в связи с ростом цен. Состоятельные туристы не обратят особого внимания и продолжат ездить в Турцию. Туристы с более скромным бюджетом будут думать, негодовать из-за роста цен, но всё равно поедут в связи с отсутствием полноценной альтернативы турецким курортам. Туристы, не желающие из-за роста цен понижать привычный для себя уровень отдыха, отдадут предпочтение другим направлениям, например Египту.

Египет: жарко, но доступно

Египет в летнем сезоне станет для многих туристов альтернативой Турции. Вариантов экономичного отдыха тут гораздо больше, чем на Анталийском побережье.

Ситуация с перевозкой на направлении в целом хорошая. В ежедневном режиме на египетские курорты летает «Аэрофлот», работают на направлении и египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines, «Россия», Red Wings, Southwind (рейсы выполняются с технической посадкой для дозаправки в Анталье). Не так давно стало известно, что в летнем сезоне в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы будет летать AZUR air, туры формирует Coral Travel.

О планах запуска полетной программы в Египет из Москвы и регионов на прошлой неделе заявляли и в ANEX Tour. Это значит, что объемы перевозки еще подрастут.

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Турагенты в целом соглашаются, но при этом указывают на минусы летнего Египта, которые могут «отпугнуть» туристов. «Летом в Египте очень жарко. Это нравится далеко не всем. Опять же, если цены на Турцию не будут снижаться, туристы закроют глаза на климатические особенности курортов Красного моря», — говорит Георгий Погосов.

ОАЭ: высокий сервис против жары

За последние несколько лет летние ОАЭ из направления «на любителя» превратились в популярный вариант отдыха для россиян.

Туроператоры продлили на летний сезон полетные программы на рейсах арабских перевозчиков, а спрос позволяет ОАЭ уверенно держаться в топ-3 направлений на лето.

— ОАЭ в этом летнем сезоне войдет в топ-3 направлений по спросу. В первую очередь это связано с наличием обширной прямой полетной программы, в том числе из регионов. Мы повезем туристов на flydubai из девяти городов России, на блоках Emirates — из Москвы и Санкт-Петербурга, также в рамках GDS-туров. Во-вторых, если ранее это направление рассматривалось больше для отдыха в зимний сезон, то прошлым летом его распробовали туристы, и этот стереотип стал менее актуальным. Страна располагает большим и разнообразным гостиничным фондом, а летом цены на отели в ОАЭ всегда становятся немного ниже, — объяснила популярность летних ОАЭ заместитель директора департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики ANEX Tour Алена Хитрова.

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Тормозить спрос на ОАЭ, по словам Алены Хитровой, могут погодные условия. Не все туристы любят любят слишком теплое море и сильную жару. Цены в ресторанах тоже можно причислить к возможным факторам, влияющим на желание туристов отдыхать в ОАЭ. «Всё включено» в ОАЭ распространено, но не является основным типом питания в отелях. Чаще бронируют завтраки или полупансион. Между тем, говорит Алена Хитрова, сильные стороны ОАЭ — сервис, гостиничная инфраструктура, питание, экскурсии и шопинг — перекрывают менее привлекательные особенности.

— Продажи идут умеренно. Покупают на лето разные туры, много заявок с чеком в 300–400 тыс. рублей. То есть туристы готовы платить немалые деньги, несмотря на жаркую погоду, — говорит Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Тревел».

Таиланд: больше перевозки — больше туристов

Говоря о летнем Таиланде, турагенты заявляют: спрос на туры есть, а вот прямой перевозки не хватает.

В зимнем сезоне чартерные рейсы из России в Таиланд летали из 15 городов России. Заявленные объемы на летний сезон пока гораздо скромнее — шесть городов вылета. В летнем сезоне рейсы в Паттайю из Москвы запланированы у Red Wings, который будут возить на курорт туристов ANEX Tour, FUN & SUN, «Интуриста». На Пхукет полетит «Икар», будет возить туристов PEGAS Touristik из Москвы, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска. Региональная программа на лето также сейчас рассматривается компанией ANEX Tour.

Авиакомпания AZUR air, которая выполняла в зимнем сезоне большую чартерную программу в Таиланд, в летнем сезоне запланировала полеты на Пхукет из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска.

Фото: ТАСС/Zuma

«Аэрофлот» продолжит летать в Бангкок и на Пхукет летом, но в очень усеченных по сравнению с зимой объемах. Продлил полетную программу на лето из Иркутска в Бангкок и S7.

Недостаточные объемы заявленной перевозки на лето эксперты считают главным фактором, оказывающим негативное влияние на спрос.

— Ограниченная полетная программа не дает турпотоку в Таиланд идти вверх. Да, лето — формально низкий сезон для королевства. Но на практике ситуация иная. Туристы давно не мыслят стереотипами и знают, что сезон дождей актуален не для всех курортов. К тому же лето — возможность более бюджетного отдыха в Таиланде. Исходя из текущих бронирований, мы можем говорить о том, что спрос на летний Таиланд уверенный, — рассказывает Георгий Погосов.

Евгения Соловьева из «Солис Клуб» с коллегой соглашается, называет Таиланд востребованным у россиян летним направлением. «Безусловно, увеличение объемов чартерной перевозки взбодрит спрос», — говорит эксперт.

Многие туристы, продолжает директор компании «Тропик Лэнд» Альзира Гуреева, переориентируются на Таиланд и иногда — на Шри-Ланку, когда узнают цены на Турцию. «В Таиланде есть достойные отели для семейного отдыха, и с каждым годом мы отправляем в эту страну больше туристов с детьми. Что касается объемов перевозки, то они еще могут измениться в сторону увеличения. Добавление рейсов AZUR air тому подтверждение», — полагает Альзира Гуреева.

Фото: ТАСС/Zuma