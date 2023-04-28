Дни наперечет: россияне сокращают сроки отдыха на курортах

Туристы начали сокращать сроки отдыха на российских курортах, чтобы компенсировать его подорожание и уложиться в бюджет — средняя продолжительность туров сократилась с 10–11 до девяти дней, рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России. Стоимость летнего отдыха в России за год в зависимости от направления выросла на 15–30%, подчеркнули туроператоры. Высокие расходы на проживание и транспорт — основные факторы, препятствующие развитию внутреннего туризма, показал и анализ Национального агентства финансовых исследований, с которым ознакомились «Известия». Туристов смущает соотношение цена/качество на отечественных курортах, согласились эксперты.

Инфляция отдыха

Путешествия по России занимают первое место по популярности у туристов на майские праздники, рассказала на пресс-конференции в «Известиях» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В условиях высокого спроса растут и цены.

— Стоимость выросла в среднем на 15%. При этом премиальный сегмент повысился на 20%, а в некоторых случаях и на 30%. Максимального увеличения цен мы ожидаем с 15 июля по сентябрь, — сказала Майя Ломидзе.

Из-за роста цен путешественники стали сокращать сроки своих поездок на курорты , рассказал «Известиям» вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Мы наблюдаем интересный тренд: продолжительность летнего отдыха сократилась на 10% и более. Если год назад на пляжных направлениях она составляла в среднем 10–11 дней, то сейчас это девять дней , — сказал он. — Похоже, что сокращением срока отдыха россияне хотят компенсировать подорожание.

При этом и Сергей Ромашкин оценил годовое повышение цен на отдых в России на 12–15% в зависимости от региона. Так, по его словам, труднодоступный Крым практически не поднял цены по сравнению с прошлым годом, но сильно подорожали отели на Алтае, в Сочи и других местах притяжения туристов.

Барьеры для развития туризма

Высокая стоимость проживания и перелетов — главные барьеры для путешествий по России, показало исследование аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (есть у «Известий»). За эти два варианта респонденты отдали примерно по 50% голосов.

Также туристам не нравится, что до интересных мест в России трудно добраться — на этот фактор обратили внимание 29% опрошенных. Еще 17% отметили плохой сервис или обслуживание, а 12% респондентов смущает, что места для отдыха плохо оборудованы — не подходят для семей с детьми, пожилых или инвалидов. По 11% голосов набрали варианты «Не чувствую себя безопасно в поездках по России» и «Нет интересных мест или недостаточно информации о них».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Среди тех, кто за последний год путешествовал по стране, оказались полностью довольны своей поездкой чуть более половины респондентов. Но о высоком интересе к поездкам по России заявили 63% опрошенных.

Недовольство россиян высокими ценами на отдых в стране можно увидеть и в соцсетях. Так, в группе «Типичный Сочи» соцсети «ВКонтакте» множество негативных комментариев можно увидеть даже под новостью об увеличении рядом авиакомпаний числа летних рейсов. Цены на рейсы оказались высоки — в среднем 20 тыс. рублей за полет туда-обратно из Москвы, а год назад они были в два раза ниже. «Была бы возможность, в Сочи бы воздух на развес продавали», — негодует один из комментаторов. «Увеличить число рейсов — ладно, но цены на билеты должны быть снижены, чтобы простому смертному можно было полететь», — сетует другой пользователь.

Впрочем, есть и те, кто жалуется на слишком большое число туристов в Сочи и приветствует ограничительные ценовые барьеры. «Спрос рождает предложение. Если и по нынешним тарифам в Сочи не продохнуть, так зачем авиакомпаниям снижать цены? Чтобы вообще захлебнуться, что ли?» — написала одна из путешественниц.

Жалобы на сервис

Количество жалоб туристов на отдых в России за последний год выросло , сообщил «Известиям» сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Каков именно рост, он не сообщил, но отметил, что увеличение числа жалоб логично — поездок становится всё больше.

— Самые частые жалобы — на несоответствие фактических условий заявленным. Например, когда размещают в отеле классом ниже или на месте внезапно не оказывается детской площадки, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Недовольны туристы и тем, что на отечественных курортах растут цены, а качество при этом не повышается.

— Услуги, полностью аналогичные тем, что были два года назад, мы сегодня получаем значительно дороже. Речь и про авиабилеты, и про отели, и про пакетные туры. Безусловно, недовольство есть, таких жалоб много, — заметил Алексей Егармин.