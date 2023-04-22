Не только пряник: что делать в межсезонье в Туле и окрестностях

С первыми волнами щедрого весеннего тепла жители больших городов стали активнее планировать путешествия выходного дня. Устраивать пикники на природе пока рановато, но гулять уже вполне комфортно. Вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру» «Известия» изучили Тулу и ее окрестности и выбрали несколько вещей, которые не стоит пропускать .

Тула находится всего в трех часах езды от Москвы. Добираться туда можно на машине по федеральной трассе М-2 или на скоростной электричке. Первый способ иногда менее удобен из-за пробок, зато позволяет включить в маршрут визит на замечательный фермерский рынок, расположенный на самой границе Московской и Тульской областей. Второй заметно экономит время в пути, которое можно потратить на что-то интересное уже в городе.

Фото: Андрей Белавин

Тем, кто приехал в Тулу впервые, имеет смысл прежде всего познакомиться с ее главными достопримечательностями — посетить Кремль и музей оружия, прогуляться по улице Металлистов и полюбоваться ее замечательными особняками, заглянуть в творческий индустриальный кластер «Октава», повеселиться в каком-нибудь уютном баре в «Искре».

Но за последние годы всё больше людей посещают Тулу по несколько раз за сезон. Понятно, что так туристы стремятся открыть для себя что-то новое. «Известия» также отклонились от проверенных маршрутов в поисках новых впечатлений .

Напечатать пряник

Еще со школы каждому известно, что Тула широко славится тремя вещами: оружием, самоварами и пряниками. Это действительно так. Всё это у туляков в большом почете и получается отменно, а среди оружейников, например, легко наберется несколько десятков профессиональных династий. Но если с особенностями изготовления оружия и самоваров можно познакомиться только теоретически, то в случае с пряниками дело обстоит ровно наоборот.

Фото: Андрей Белавин

Как сделать правильное пряничное тесто, какой должна быть идеальная начинка, как пряник припечатать и затем испечь, чтоб не подгорел, — это и многое другое можно узнать, заглянув на местную кондитерскую фабрику «Медовые традиции» и приняв участие в одном из мастер-классов под руководством опытных мастериц. Более того, увезти домой «тот самый» тульский пряник, который вы сделали собственными руками .

Расписать игрушку

В Туле есть еще одна вещь, которая обладает столь же глубокой традицией, но куда реже попадает в поле зрения путешественника. Это керамика. Местные жители занимались данным промыслом по крайней мере с начала XVI века. Раскопки показали, что горны для обжига в те далекие времена примыкали непосредственно к кремлевским стенам. Более того, довольно долго гончары были едва ли не влиятельней оружейников. И только в XVIII столетии с появлением в Туле крупных казенных оружейных заводов керамистов постепенно оттеснили на периферию.

Сегодня традиции гончарного ремесла активно возрождаются. Современные мастера не только дали вторую жизнь старинным техникам, но стремятся познакомить с этим удивительным промыслом как можно больше людей.

Фото: Андрей Белавин

Попробовать свои силы в качестве керамиста можно в Центре традиционной тульской керамики. За пару часов здесь научат азам работы с глиной, покажут, как правильно вылепить свистульку и нанести орнамент на игрушку, параллельно рассказывая о сложной символике цвета и формы. Руководит центром член Союза художников России и Международной ассоциации искусствоведов Елена Палевская. Игрушку, кстати, потом можно забрать с собой.

Выпасть из ритма

В 50 км от Тулы живет своей невероятно размеренной жизнью старинный Венев — идеальное место для тех, кто мечтает хоть на время выпасть из бешеного ритма мегаполиса . Название городка происходит от речки Веневки, а этимологически родственно и венку, и венику — словом, чему-то свитому или сплетенному. Этот тихий уголок ведет свою историю с конца XIV века, правда, первоначально поселение находилось километрах в семи от нынешнего — возле деревни Гурьево. Здесь же крепость появилась в XVI столетии, зато считалась стратегически важной, поскольку располагалась на самых южных рубежах Московского царства и защищала его от набегов крымских татар.

В городок стоит заглянуть на пару часов — прогуляться по милым улочкам, отыскать дом, где будто бы бывал тот самый поручик Ржевский, посмотреть старинные церкви, подняться на колокольню, с которой открывается потрясающий вид на окрестности, заглянуть в краеведческий музей, разместившийся в старинных палатах. А еще выпить кофе с ароматной веневкой (сдобной булочкой в виде буквы «В», которую выпекают только здесь). В Веневе, кстати, ей даже поставили памятник.

Фото: Андрей Белавин

При местном Туристско-информационном центре (ТИЦ) на ул. Володарского (д. 11) работает художественная галерея с работами веневских художников. Экспозиция небольшая, но на редкость атмосферная.

В паре десятков километров от Венева в сторону Тулы находится Венев-Никольский монастырь . Поначалу монахи селились в карстовых пещерах по берегам реки Осетр, возможно, подражая в этом насельникам Киево-Печерской лавры. До наших дней сохранился великолепный Николо-Успенский храм XVI века, определенно заслуживающий внимания не только своей изящной архитектурой, но и богатой историей — по преданию, в каменном мешке в нижней части храма по указу Ивана Грозного целый год провел в заточении новгородский архиепископ Пимен.

Наедине с собой

Если свернуть возле монастыря на проселочную дорогу и проехать несколько километров, то можно добраться до загородного отеля Just Wood , расположенного на берегу всё того же Осетра. Он притаился в чаще леса, вдали от городской суеты, зато максимально близко к природе. Отличное место для полной перезагрузки, благо для этого здесь есть всё что нужно: уютные бревенчатые домики, приватные зоны для пикника, гастрономический ресторан с опорой на фермерские продукты.

Фото: Just WOOD

Но две вещи заслуживают отдельного упоминания. Во-первых, баня, точнее, банное пространство «Веники и пряники» , в названии которого просматривается аллюзия на пресловутые кнут и пряник, но смысл совершенно иной — радость и удовольствие. Мягкий пар, дровяная печь, деревянная купель, медовый скраб, массаж вениками, травяной чай — обязательные составляющие неспешного банного праздника, но далеко не все. За преображение души и тела отвечают профессиональные пар-мастера — люди, глубоко погруженные в традиционную банную культуру.

Во-вторых, местный спа-комплекс, пропагандирующий философию slow beauty , с отдельными программами по уходу за лицом и телом — с пилингом, филлером, лифтингом, биоактивацией и омоложением кожи, с натуральной косметикой, бальнеотерапией, аромапутешествием, фитостимуляцией и разными видами массажа. Многие москвичи давно знают, что в радиусе пары сотен километров от любимого города ничего лучше, пожалуй, не найти. Потому и стремятся сюда каждые выходные — восстановить силы.

Заманить калачом

По дороге в Москву стоит подарить себе еще немного радости и заехать на обед в калачную «Марк и Лев», расположенную в 100 м от трассы М-2, на 107-м ее километре, у самой границы Тульской области . Здесь готовят из фермерских продуктов, большей частью локальных, причем имена производителей указаны в подписях к соответствующим блюдам.

Фото: t.me/kalachmarkilev